Wie sich DSGVO und KI-VO in der Praxis einhalten lassen

Künstliche Intelligenz (KI) ist in den vergangenen Monaten in der Breite der deutschen Wirtschaft angekommen, berichtet der Digitalverband Bitkom. Inzwischen nutzt etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) KI. Die größten Hemmnisse beim KI-Einsatz in der deutschen Wirtschaft sieht die Bitkom-Umfrage (PDF) weiterhin in einer Verunsicherung durch rechtliche Hürden und Unklarheiten (53 Prozent). 48 Prozent beklagen demnach die hohen Anforderungen an den Datenschutz, 39 Prozent haben Angst, dass Daten in falsche Hände geraten.

Ohne Zweifel spielt Datenschutz aber bei der Nutzung von KI eine zentrale Rolle, wie die Umfrage auch zeigt. Die größten Anwendungsbereiche haben alle mit personenbezogenen Daten zu tun: Eingesetzt wird KI in den Unternehmen ganz überwiegend im Kundenkontakt (88 Prozent) sowie in Marketing und Kommunikation (57 Prozent).

Da stellt sich die Frage, wie die rechtlichen Anforderungen an KI aus dem Datenschutz, aber auch aus dem AI-Act (KI-Verordnung, KI-VO) in der Praxis möglichst einfach, aber zuverlässig umgesetzt werden können. Immerhin beklagen sich sehr viele Unternehmen weiterhin über hohe Aufwände durch den Datenschutz, wie eine andere Bitkom-Umfrage zeigt.

Aufsichtsbehörden beschreiben den Brückenschlag zwischen DSGVO und KI-VO Wie man den Datenschutz bei der KI-Nutzung umsetzen kann und gleichzeitig die Vorgaben der KI-Verordnung realisiert, das haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Datenschutzaufsichtsbehörden angesehen. Sie haben eine Art Brückenschlag zwischen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und KI-VO (KI-Verordnung) beschrieben. Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) sieht den Entwurf des Diskussionspapiers The Bridge Blueprint (PDF) als Impuls für einen breiten Dialog, der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Anwaltschaft einbinden soll. Die abstrakten, prinzipienbasierten Vorgaben der DSGVO sollen darin durch die konkreten, technischen Anforderungen der KI-VO ausgefüllt und anwendbar gemacht werden. Die Aufsichtsbehörde begründet dieses Vorhaben so: Der Grundsatz, die DSGVO bliebe von anderer Digitalregulierung unberührt, betrifft zwar die Geltung der DSGVO, begründet aber keine isolierte Auslegung. In dem neuen Papier wird anhand ausgewählter Problemfelder, von den Datenschutzgrundsätzen, Rechtsgrundlagen und besonderen Kategorien von Daten bis hin zu automatisierten Entscheidungen, aufgezeigt, wie die KI-VO die praktische Anwendung der DSGVO prägt, so die Datenschutzaufsicht aus Hamburg.