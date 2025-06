Diese Einstellungen in Microsoft Excel sollten Sie kennen

Excel bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten. Viele dieser Einstellungen sind in der täglichen Praxis kaum bekannt, dabei sparen sie Zeit, beugen Fehlern vor und machen Berichte, Auswertungen und Dashboards deutlich robuster. Über das Menü Datei und Optionen lassen sich viele Parameter anpassen.

Formeleingaben beschleunigen und analysieren

Excel unterstützt bei der Eingabe von Formeln mit automatischen Vorschlägen. Sobald der Name einer Funktion getippt wird, erscheint eine Liste möglicher Optionen. Die Tabulatortaste übernimmt die Auswahl direkt. Innerhalb einer Formel lassen sich einzelne Ausdrücke mit F9 debuggen, das jeweilige Teilergebnis wird dann angezeigt. Mit F4 kann zwischen relativen, absoluten und gemischten Bezügen gewechselt werden. STRG+A ruft den Funktionsassistenten auf, wenn sich der Cursor in einer Funktion befindet. F2 springt in den Bearbeitungsmodus einer Zelle und setzt den Cursor an das Ende.

Zusätzlich sollte die Einstellung Tabellennamen in Formeln verwenden über das Menü Formeln gezielt gesetzt oder deaktiviert werden, je nachdem, ob man mit klassischen Zellbezügen oder mit strukturierten Verweisen arbeitet.