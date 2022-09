Datentransfer erlaubt oder nicht: Der Kern des Problems

Die Grundidee der Datenschutzanforderung an einen Datentransfer ist einfach: Wenn man personenbezogene Daten an einen Dritten übermittelt, muss weiterhin der Datenschutz nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährleistet sein.

Dazu muss man als „Absender“ wissen, wie das Datenschutzniveau unterwegs, während der Datenübermittlung, und dann bei dem Empfänger aussieht. Es stellt sich also die Frage: Was kann mit den personenbezogenen Daten alles passieren, wenn sie erst einmal das eigene Unternehmen verlassen haben?

Deshalb muss man vor der Übermittlung personenbezogener Daten wissen, wie der Empfänger für den Datenschutz sorgen will, welche Datenrisiken im Empfängerland oder bei dem Empfängerunternehmen herrschen und wie man bei entsprechendem Schutzbedarf technisch und organisatorisch dafür sorgen kann, dass die Daten weiterhin geschützt bleiben.

Das grundsätzliche Ziel lautet: Es muss ein Schutzniveau für die personenbezogenen Daten sichergestellt sein, das dem in der Europäischen Union entspricht, also dem Datenschutzniveau nach DSGVO.

Es kommt nicht nur auf den eigentlichen Empfänger an

Nun könnte man als Unternehmen den Ansatz wählen, Daten nur an vertrauenswürdige Empfänger zu verschicken, von denen man mit Sicherheit weiß, dass sie die Daten nicht zweckentfremden und missbrauchen.

Allerdings sind es nicht nur die vorgesehenen Empfänger, die die Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verwenden könnten. Denkbar sind auch Datenzugriffe durch böswillige Beschäftigte bei dem Empfänger (Innentäter) oder aber Zugriffsversuche durch Cyberkriminelle, wenn der Empfänger nicht für die erforderliche Datensicherheit sorgt. Schließlich können es auch offizielle Stellen in dem Land des vorgesehenen Empfängers sein, zum Beispiel Nachrichtendienste.

Man muss sich deshalb fragen, ob nicht nur der geplante Empfänger eigentlich vertrauenswürdig ist, sondern ob er auch genug tut gegen Attacken aus dem Inneren und von extern, aber auch, ob er etwas gegen die staatlichen Zugriffe in dem Empfängerland unternehmen kann. Es reicht nicht, dass sich der geplante Empfänger selbst vertraglich dazu verpflichtet, es muss auch wirklich umsetzbar sein.

Aus eben diesem Grund werden für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA zum Beispiel neben den Standardvertragsklauseln auch noch ergänzende Schutzmaßnahmen gefordert.

Die Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland erklären dazu: „Sofern Daten in Drittländer auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln übermittelt werden sollen, muss der Verantwortliche bewerten, ob die Rechte der betroffenen Personen im Drittland ein gleichwertiges Schutzniveau wie in der EU genießen.

Sofern das nicht der Fall ist, ist zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung eines im Wesentlichen gleichwertigen Schutzniveaus ergriffen werden können. Denkbar sind rechtliche, technische oder organisatorische Maßnahmen. Die tatsächliche Wirksamkeit solcher Maßnahmen darf jedoch nicht durch die Rechtsordnung des Drittlandes beeinträchtigt werden“.

Wenn also ein geplanter Empfänger sich zum Datenschutz vertraglich verpflichtet, zudem auch noch Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung implementiert, kann dies aber immer noch unzureichend sein, wenn zum Beispiel staatliche Stellen im Empfängerland verlangen können, dass die Verschlüsselung gebrochen wird.