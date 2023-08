DTIA: Was vor einer Datenübermittlung geprüft werden muss

Datenübermittlungen spielen für Unternehmen eine große Rolle, die Nutzung von Public-Cloud-Diensten ist ein Beispiel dafür. Doch wenn personenbezogene Daten übermittelt werden sollen, sieht die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine Reihe von Anforderungen dafür vor.

Grundsätzlich geht es darum zu prüfen, ob am Ziel der Datenübermittlung ein vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet wird, wie dies die DSGVO vorschreibt. Wie aber kann man das wissen? Dazu gilt es, ein Assessment zu machen, ein Data Transfer Impact Assessment (DTIA) oder kurz Transfer Impact Assessment (TIA).

Unternehmen sollten einen Prozess für DTIA aufsetzen

Da Datenübermittlungen weitaus häufiger anstehen, als man als Unternehmen vielleicht glaubt, sollte man sich auf die entsprechenden Prüfungen vorbereiten, also am besten einen eigenen Prozess für DTIA etablieren.

Dabei sollte klar sein, dass ein DTIA keine einmalige Angelegenheit ist. Wenn sich an den Faktoren, die bei einem DTIA bewertet wurden, etwas verändert, muss die entsprechende Prüfung erneut erfolgen.

Welche Faktoren müssen aber bewertet werden? Hierzu erklärt der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA): „Die Anwendung von Standardvertragsklauseln und anderen in Artikel 46 DSGVO genannten Übermittlungsinstrumenten erfolgt nicht in einem rechtlichen Vakuum. Der Europäische Gerichtshof hat ausgeführt, dass es einem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, der als Datenexporteur handelt, obliegt, in jedem Einzelfall – soweit angemessen, in Zusammenarbeit mit dem Datenimporteur im Drittland – zu prüfen, ob das Recht oder die Praxis des Drittlands die Effektivität der Garantien, die in den in Artikel 46 DSGVO genannten Übermittlungsinstrumenten enthalten sind, beeinträchtigt. Wenn man Datenrisiken sieht, muss man handeln: „In solchen Fällen lässt der Gerichtshof dem Verantwortlichen die Möglichkeit offen, zusätzliche Maßnahmen (auch ergänzende Maßnahmen genannt) zu ergreifen, um die Rechtsschutzlücken zu schließen und die Einhaltung des unionsrechtlichen Schutzniveaus zu gewährleisten.“