Kostenloses E-Handbook: WLANs richtig planen - Grundlagen

WLAN ist in Unternehmen schon lange kein Komfortmerkmal mehr, sondern Teil der geschäftskritischen Infrastruktur. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Es gibt mehr Endgeräte pro Fläche, es werden neue Anwendungen mit Echtzeitbedarf genutzt, es werden höhere Datenraten durch Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 benötigt und die Ausdehnung erfolgt in Produktions- und Logistikbereiche. Was im Alltag oft unsichtbar bleibt, zeigt sich spätestens im Störfall sehr deutlich. Ein Funknetz ist nur so gut wie seine Planung und die Qualität der Basis, auf der es aufsetzt.

In diesem E-Handbook steht ein praxisnaher Ansatz im Mittelpunkt, der WLAN-Planung als durchgängigen Prozess versteht. Er beginnt bei der sauberen Erhebung von Nutzeranforderungen und endet nicht mit dem Einzeichnen von Access Points in Grundrisse. Entscheidend sind messbare Zielwerte, die Wahl geeigneter Planungs- und Messmethoden sowie eine Infrastruktur, die die späteren Leistungs- und Verfügbarkeitsziele überhaupt tragen kann.

Abbildung 1: Das kostenlosen E-Handbook bietet neben Grundlagen einen Leitfaden für eine korrekt dimensionierte passive Infrastruktur.

Ein wiederkehrendes Motiv ist dabei die Trennung von Annahmen und Nachweisen. Simulationen liefern belastbare Hypothesen, die in Site Surveys unter realen Bedingungen überprüft werden. Beides ist nötig, um Funklöcher, Überlastungen und Roaming-Probleme nicht erst nach dem Rollout zu entdecken. Ebenso wichtig ist der Blick unter die Funkebene: Ohne passende Verkabelung, PoE-Reserven, Uplinks und ausreichend dimensionierte Verteilerräume kann selbst die beste Funkplanung ihre Ziele nicht erreichen.