Kostenloses E-Handbook: IAM: Identitäten sicher verwalten

Die Identität als bedeutender Faktor rückt immer mehr ins Zentrum der Sicherheit – aus gutem Grund. Anwender und Bedrohungen sind nicht auf einen Standort oder ein Gerät beschränkt. Dies erschwert es Unternehmen und IT-Teams im Vergleich zu früher, die Sicherheit solide zu gestalten.

Umso wichtiger ist es, die Verwaltung der Identitäten von Anwendern im Griff zu haben. IAM-Lösungen können diese Aufgabe vereinfachen und automatisieren. Apropos vereinfachen: Eine ordentliche Identitäts- und Zugriffsverwaltung macht auch Anwendern das Leben leichter. Der Zugriff von Mitarbeitern, Lieferanten, Auftragnehmern, Kunden und Gästen lässt sich automatisch regeln, unabhängig davon, wo diese sich befinden oder von welchem Gerät aus zugegriffen wird.

Zumindest theoretisch ist dies einfach und übersichtlich geregelt. Damit jedoch alles wie gewünscht funktioniert, müssen sich IT-Teams mit einigen Herausforderungen beschäftigen. So gilt es, flächendeckend Zero Trust einzuführen, was kein Produkt, sondern eine Methodik ist, die meist sukzessive, aber konsequent umgesetzt werden kann. Und auch wenn es oft gebetsmühlenartig wiederholt wird: Eine solide Multifaktor-Authentifizierung sowie das Prinzip der geringsten Privilegien gehören zu den Grundlagen einer IAM-Strategie.

IAM funktioniert heute weniger denn je nach dem Motto „Einmal einrichten und dann vergessen“. Die Dynamik in dem Bereich der Berechtigungen hat dramatisch zugenommen, dem müssen die IAM-Lösungen wie auch die Herangehensweisen gerecht werden. Eine kontinuierliche Überwachung und Prüfung ist unerlässlich – auch aus Compliance-Gründen.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Handbook finden IT-Teams und Security-Verantwortliche Ratgeber und Tipps zur Absicherung von Identitäten im Unternehmen.

Um dem häufig entstandenen Wildwuchs bei Konten und Zugängen strategisch zu begegnen, zahlt es sich aus, die Prozesse für die Bereitstellung mit Bedacht und Sorgfalt zu entwickeln und zu etablieren. Die Szenarien für die Bereitstellung neuer Benutzer und Konten sind vielfältig, da ist es von Vorteil, die Schritte für die Handhabung einmal durchzuspielen. Die Investition in eine gute, detaillierte Vorbereitung zahlt sich im Alltag aus.

Zudem sollte man vorbereitet sein, wenn es um die Sperrung von Konten geht. In manchen Fällen ist es trotz anderer sinnvoller Maßnahmen angebracht, ein Konto zu sperren. Hier empfiehlt es sich, entsprechende Richtlinien zu etablieren. Dabei gilt es, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff und der Verfügbarkeit herzustellen.

Dieses E-Handbook liefert IT-Teams und Unternehmen praxisnahe Informationen dazu, wie sich eine solide Strategie für Benutzerkonten im Alltag umsetzen lässt.