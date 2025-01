Kostenloser E-Guide: Security-Trends für 2025

Bereits im Jahr 2024 hatten IT-Teams in Sachen Sicherheit alle Hände voll zu tun. Und das mit gutem Grund: Die Bedrohungslage ist ernst und wie das Allianz Risk Barometer 2024 festgestellt hat, sind Cyberbedrohungen unter allen Risiken von politischen Gefahren bis Klimawandel, die größte Gefahr für Unternehmen. Auf welche Entwicklungen müssen sich Security-Verantwortliche im Jahr 2025 einstellen?

Das allgegenwärtige Thema KI darf da natürlich nicht fehlen. Menschen, die sich mit Sicherheit und Datenschutz beschäftigen, sind ja nicht unbegründet gerne mal skeptisch. Auch wenn KI-Tools in vielen Fällen hilfreiche Unterstützung bieten, wird der Einsatz entsprechender Werkzeuge wohl etwas kritischer und auch realistischer betrachtet. Unter Umständen auch wegen aus einer ersten Euphorie etwas übersteigerten Erwartungshaltung. So wurde das Thema in der Vermarktung durchaus etwas überstrapaziert.

Aber der allgemeine KI-Einsatz in Unternehmen – Stichwort Schatten-KI und Datenschutz – wird Security-Teams auch 2025 beschäftigen. Entsprechende Richtlinien und aufklärende Maßnahmen sind unerlässlich.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Guide finden Security- und IT-Verantwortliche Informationen zu wichtigen Sicherheitsthemen des Jahres 2025.

Unternehmen müssen ihre Verschlüsselung und die sensiblen Daten hinsichtlich Post-Quanten-Verschlüsselung auf den Prüfstand stellen. Es besteht Handlungsbedarf, die eigene Bereitschaft zu hinterfragen.

Und auch Dauerbrenner wie Lieferkettensicherheit und mangelnde Transparenz bei der Cloud-Nutzung werden IT-Teams weiterhin auf Trab halten, wie Sicherheitsvorfälle der jüngeren Vergangenheit immer wieder unter Beweis stellen.

In diesem E-Guide erklären ausgewiesene Security-Experten, was auf IT-Teams und Sicherheitsverantwortliche im Jahr 2025 zu kommt.