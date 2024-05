Die Cyberangriffe der KW21/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW21/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

16.05.2024, American Radio Relay League (ARRL), (USA). Die American Radio Relay League (ARRL), der nationale Amateurfunkverband in den USA, hat bestätigt, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden ist, der ihre Systeme und Dienste, einschließlich ihrer Datenbank „Logbook of The World“, beeinträchtigt hat. Durch den Angriff wurden sensible Informationen wie Adressen und Telefonnummern kompromittiert, jedoch keine Sozialversicherungsnummern oder Kreditkarteninformationen. Dieser Cyberangriff erfolgte vor dem Hintergrund zahlreicher Angriffe auf kritische Infrastrukturen, insbesondere im Gesundheitssektor. Quelle

17.05.2024, AddComm, (Niederlande). AddComm, ein Unternehmen für Kundenkommunikation, wurde Opfer eines Ransomware-Cyberangriffs. Indirekt könnte dadurch auch eine Wasserbehörde betroffen sein. Es sei noch nicht klar, welche Daten gestohlen worden seien. Die Wasserbehörde hat eine vorläufige Meldung bei der Datenschutzbehörde gemacht. Quelle

20.05.2024, Hong Kong Institute of Contemporary Culture Lee Shau Kee School of Creativity, (Hongkong). Eine Schule in Hongkong, das Hong Kong Institute of Contemporary Culture Lee Shau Kee School of Creativity, wurde Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware, bei dem persönliche Daten von mehr als 600 Personen abflossen. Die Hacker verschlüsselten 8 TByte an Daten, darunter Informationen über Schüler, Lehrer und Mieter der Schule. Der Vorfall reiht sich in eine Reihe von Cyberangriffen ein, die sich gegen Institutionen in Hongkong richten, darunter Schulen, Krankenhäuser und Technologieparks. Quelle

21.05.2024, Top-Medien (Schweiz).Die Mediengruppe Top-Medien, zu der Radio Top und Tele Top gehören, wurde Opfer eines Cyberangriffs durch einen Trojaner, der mehrere Server infizierte und verschlüsselte, was zu Störungen des Online-, Radio- und Fernsehmedienangebots führte. Der Angriff begann am 21. Mai 2024 und die technischen Teams arbeiten mit externen Experten zusammen, um das Ausmaß des Angriffs zu bewerten und die betroffenen Daten und Programme wiederherzustellen. Quelle

21.05.2024, Cup (Centro unico prenotazioni), (Italien). Das Online-Terminvereinbarungssystem für Gesundheitsdienste Cup ist Opfer eines Cyberangriffs oder einer Infiltration geworden, wodurch es unmöglich ist, Termine zu vereinbaren. Die Verantwortlichen arbeiten an der Lösung des Problems. Es wurden keine weiteren Details zu dem Vorfall bekannt gegeben. Quelle

22.05.2024, Jumbo Group, (Singapur). Die Jumbo Group wurde Opfer eines Angriffs mit Ransomware und meldete den Vorfall den zuständigen Behörden, einschließlich der Polizei und den für Datenschutz und Netzwerksicherheit zuständigen Stellen. Nach ersten Untersuchungen wurde kein Datenleck festgestellt und der Vorfall hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb der Gruppe. Die Gruppe führt eine gründliche Untersuchung des Vorfalls durch und wird Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihres Netzwerks zu erhöhen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.