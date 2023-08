Die Cyberangriffe der KW32/33 2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW32/33, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

13.08.2023, Münchner Verlagsgruppe, (Deutschland). Bei einem Cyberangriff auf einen Verlag in München wurden möglicherweise Daten entwendet. Die Kriminellen sollen ein Lösegeld gefordert haben. Auf die Forderung sei man aber nicht eingegangen. Prominente, die ihre Biografien bei diesem Verlag veröffentlicht haben, müssten sich jedoch keine Sorgen machen. Die Verträge würden mit den Agenturen abgeschlossen, die diese Autoren vertreten. Diese Informationen gab der Geschäftsführer in einem Interview mit der „AZ“ bekannt. Quelle.

13.08.2023, Swan Retail, (Vereinigtes Königreich). Etwa 300 unabhängige Einzelhändler waren von einem Cyberangriff auf den IT-Anbieter Swan Retail betroffen. Der Angriff hat ihre Fähigkeit beeinträchtigt, online zu handeln, Zahlungen zu verarbeiten und Bestellungen zu erfüllen, wie Retail Week berichtet. Quelle.

14.08.2023, Prince George's County Public Schools, (USA). Am Montagmorgen wurden die öffentlichen Schulen in Prince George's County (PGCPS) Opfer eines Cyberangriffs. Laut PGCPS betraf der Angriff 4500 von 180.000 Benutzerkonten, hauptsächlich Mitarbeiterkonten. Die wichtigsten Informationssysteme, Oracle und SchoolMAX, waren offenbar nicht betroffen. Obwohl viele Netzwerksysteme wiederhergestellt wurden, mussten alle Nutzer am 15. August ihre Passwörter zurücksetzen. PGCPS wird die von dem Angriff betroffenen Nutzer in den nächsten Tagen mit weiteren Informationen zu ihren Konten kontaktieren. Quelle.

14.08.2023, Clorox, (USA). Das Unternehmen Clorox gab am Montag bekannt, dass es Opfer eines Cyberangriffs geworden war, der einige seiner Geschäftsabläufe gestört hatte. Als Reaktion auf diesen Angriff schaltete das Unternehmen aufgrund nicht autorisierter Aktivitäten einige Systeme ab. Clorox setzte für einige Offline-Vorgänge Umgehungslösungen ein, um seine Kunden weiterhin bedienen zu können. Das Unternehmen zog außerdem Cybersicherheitsexperten von Drittanbietern zur Unterstützung seiner Ermittlungs- und Wiederherstellungsbemühungen heran. Schließlich arbeitet Clorox mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um das Problem, das einige seiner Computersysteme betraf, zu lösen. . Quelle.

15.08.2023, Cleveland City Schools, (USA). Die Schulen der Stadt Cleveland wurden am Dienstag, den 15. August, Opfer eines Ransomware-Angriffs, der weniger als fünf Prozent der an das Schulnetzwerk angeschlossenen Geräte betraf. Trotz des Angriffs war die Mehrheit der von Schülern, Mitarbeitern und Lehrern genutzten Geräte nicht betroffen, sodass der Betrieb aufrechterhalten werden konnte. Sensible Daten, einschließlich der PowerSchool-Daten, werden sicher außerhalb des Schulgeländes gespeichert und es gibt keine Hinweise auf eine Verletzung der Daten von Schülern, Mitarbeitern oder Eltern. Es wurden keine Schülergeräte von diesem Vorfall betroffen. Die Schule hat ihren Reaktionsplan für Cybervorfälle aktiviert und arbeitet mit der Polizeibehörde zusammen. Quelle.

17.08.2023, Tempur Sealy International Inc., (USA). Das Unternehmen Tempur Sealy International Inc. gab bekannt, dass es am 23. Juli ein Cybersicherheitsereignis identifiziert hatte, das einige seiner IT-Systeme betraf. Nach diesem Angriff aktivierte das Unternehmen sein Incident-Response-Team, um den Vorfall einzudämmen. Tempur Sealy arbeitet derzeit daran, festzustellen, ob dieser Verstoß erhebliche Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder seine Finanzergebnisse haben wird. Sollte das Unternehmen feststellen, dass persönliche Informationen involviert waren, wird es sich bemühen, allen Meldepflichten nach geltendem Recht nachzukommen. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.