Die Cyberangriffe der KW41/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW41, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

07.10.2023, Krankenhäuser in Vittel und Neufchâteau, (Frankreich). Das Krankenhauszentrum der Westvogesen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Cyberangriff betroffen, der den Zugriff auf die computergestützten Patientenakten störte und die Einrichtung dazu zwang, ihre geplanten Aktivitäten bis Montag einzustellen. Als Reaktion auf den Angriff musste das Krankenhaus alle seine Informationssysteme abschalten und wieder Papierformulare verwenden. Der Direktor, Dominique Cheveau, gab an, dass die Rückkehr zur Normalität Tage oder sogar Wochen dauern könnte, hoffte jedoch auf eine allmähliche Wiederaufnahme der Aktivitäten ab Dienstag. Quelle.

08.10.2023, Volex plc, (Vereinigtes Königreich). Volex plc, ein spezialisierter Hersteller von leistungskritischen Anwendungen und Produkten wie Steckverbinder oder Kabel, wurde Opfer eines Cyberangpriffs, der zu einem unberechtigten Zugriff auf einige seiner Computer- und Datensysteme in den internationalen Standorten des Konzerns führte. Das Unternehmen reagierte, indem es seine IT-Sicherheitsprotokolle aktivierte und externe Berater mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragte. Bisher werden die erwarteten finanziellen Auswirkungen als nicht erheblich eingestuft, wobei die betriebliche Kontinuität nur minimal beeinträchtigt ist. Quelle.

09.10.2023, De La Salle University (DLSU), (Philippinen). Die De La Salle University (DLSU) in Manila erlitt einen Cyberangriff, der ihre lokal gehosteten Anwendungen betraf, aber weder die Studentenakten noch die in der Cloud gehosteten Anwendungen gefährdete, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Nach dem Angriff werden einige Lehrveranstaltungen und Vorlesungen bis auf weiteres online abgehalten. Quelle.

10.10.2023, Simpson Manufacturing Co., (USA). Das Unternehmen Simpson Manufacturing Co, ein Hersteller von Bau- und Konstruktionsmaterialien, wurde am Dienstag Opfer eines Cyberangriffs, der seine IT-Infrastruktur und Anwendungen störte. Das Unternehmen mit Sitz in Pleasanton, Kalifornien, beauftragte Experten von Drittanbietern, um eine Untersuchung und Wiederherstellungsbemühungen zu unterstützen. Die Untersuchung zur Beurteilung der Art und des Ausmaßes des Vorfalls ist noch nicht abgeschlossen und befindet sich in einem frühen Stadium. Quelle.

12.10.2023, Feuerwehr- und Rettungsdienst des Departements Pyrénées-Atlantiques, (SDIS64), (Frankreich). Der Service Départemental d'Incendie et de Secours des Departements Pyrénées-Atlantiques (SDIS64) wurde am 12. Oktober 2023 Opfer eines Cyberangriffs, der seine IT- und Bürokommunikationsinfrastruktur betraf. Trotz des Angriffs waren die Aktivitäten der Feuerwehr und der telefonische Notrufdienst 18 nicht beeinträchtigt. Quelle.

