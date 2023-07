Google Cloud eröffnet zweites Rechenzentrum in Berlin

Cloud-Anbieter Google hat in der Nähe Berlins seinen zweiten deutschen Standort eröffnet. Das Rechenzentrum steht auf einem 30 Hektar großen Areal in Mittenwald, 20 Kilometer südlich von Berlin und unweit des Schönefelder Flughafens. Die Entscheidung für die Region Berlin-Brandenburg fiel unter anderem, weil Berlin nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die größte Region für den Public Sektor ist. Ein weiterer Grund ist, dass laut einer Umfrage 75 Prozent aller deutschen Bürger die Digitalisierung begrüßen und immer mehr Unternehmen diese Richtung einschlagen. Das Unternehmen betont allerdings, dass es Lösungen offerieren will, die sinnvoll sind und nicht die Digitalisierung um jeden Preis beim Kunden zu erzwingen.

Google investierte nach eigenen Angaben hohe Investitionssummen, um diesen Standort auszubauen und dies soll auch nicht die letzte Finanzierung in diesem Bereich sein. Der zweite Cloud-Standort soll Kunden Datensouveränität, mehr Sicherheit, Redundanzen, Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und zusätzliche Kapazitäten bieten. Viele deutsche Unternehmen sind gezwungen, ihre Daten nur in eine in Deutschland ansässige Cloud zu geben. Deswegen wird das zweite Clou-RZ von Google sicher für viele potenziellen Anwender attraktiv erscheinen. Kunden können redundante Umgebungen in Frankfurt und Brandenburg einrichten und so zum Beispiel Failover umsetzen, die wiederum die Business Continuity aufrechterhalten. Andere Einsatzszenarien sind unter anderem die Backup-Daten an einen Standort zu kopieren und am zweiten zu archivieren, Latenzen zu verringern durch das Verschieben der Daten an den nächstliegenden Standort sowie Hochverfügbarkeit zu garantieren. Der Cloud-Anbieter arbeitet derzeit daran, die BSI-Zertifizierung für den neuen Standort zu erhalten.

Neben den Hardware-Ressourcen, die Google seinen Kunden über die Cloud bietet, offeriert das Unternehmen zudem KI- und ML-Tools, die sich individuell anpassen lassen. Diese angepassten und mit den jeweiligen Kundendaten versehenen Tools, gehören dann dem Kunden allein. Damit lassen sich die dort abgelegten Daten dann auch analysieren und nach Mehrwerten suchen.

Google Cloud betreibt weltweit 37 Regionen, wobei jede Region aus mindestens zwei Rechenzentrumskernen besteht. Damit stellt der Cloud-Betreiber 112 Zonen und 187 Netzwerk-Punkte zur Verfügung.