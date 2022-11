IT Security: Steigende Bedrohungslage und fehlendes Personal

Die IT-Sicherheitslage in deutschen Unternehmen hat sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine noch einmal verschärft. So würden mehr als zwei Drittel der hiesigen IT-Security-Teams einen Anstieg der IT-Sicherheitsvorfälle registrieren. Und die Mitarbeitenden in der IT-Security sehen ihr Unternehmen zeitgleich weniger gut auf entsprechende Vorfälle vorbereitet als in der Vergangenheit. Dies sind unter anderem Ergebnisse einer Studie der OTRS AG. Für die Studie „OTRS Spotlight: Corporate Security“ wurden insgesamt 500 Mitarbeitende in IT-Security-Teams aus mehreren Ländern befragt, darunter 100 Befragte aus Deutschland.

Kurzfristige Reaktion der Unternehmen Um auf die gestiegene Anzahl von Sicherheitsvorfällen und Bedrohungen zu reagieren, haben Unternehmen unter anderem zu kurzfristig greifenden Maßnahmen gegriffen. Am häufigsten haben sie reagiert (54 Prozent), indem man sich um vorhandenen IT-Systeme im Hinblick auf Updates wie Backups gekümmert hat. Darüber hinaus waren sicherer Anwender-Logins sowie Mitarbeiterschulungen im Hinblick auf die Sensibilisierung in Sicherheitsfragen (Security Awareness Trainings) ein Thema. Abbildung 1: Die IT-Security-Teams der befragten Firmen in Deutschland registrieren eine gestiegene Anzahl von Sicherheitsvorfällen. Etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen hat sich entschieden Software einzuführen, mit der sie Sicherheitsvorfälle erkennen, verhindern und überwachen können. Etwas seltener wurde Software eingeführt, um auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren und damit umzugehen. Ob es eine gute Nachricht ist, dass 22 Prozent der Unternehmen mit der Einführung eines Incident-Management-Plans reagiert haben, sei dahingestellt. So meint dann auch Christoper Kuhn, COO der OTRS AG: „Dass jeweils rund ein Viertel der Unternehmen erst in der akut gestiegenen Gefahrenlage einen Incident Management-Plan oder Software eingeführt hat, um auf Sicherheitsvorfälle reagieren und diese managen zu können, ist besorgniserregend“.