Kostenloses E-Handbook: BaaS – Anbieter, Preise und Tipps

Backup as a Service ist nur eine der zahlreichen Cloud-Dienstleistungen, die von immer mehr Unternehmen angeboten und von einer wachsenden Zahl an Organisationen genutzt werden. Für viele Anwender ist es neben Cloud Storage oft der erste Schritt in die Cloud. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Manche Firmen möchten die Hardware am eigenen Standort reduzieren, andere erweitern ihre Backup- und Data-Protection-Strategie oder Organisationen möchten von moderneren und umfassenderen Funktionen profitieren.

Wie bei Lösungen im eigenen Rechenzentrum auch, muss auch ein Backup as a Service verstanden, geplant und gut vorbereitet werden, bevor es zu einer Umsetzung kommen kann. So sollten die IT-Verantwortlichen prüfen, welchen Anbieter sie nutzen dürfen und ob Restriktionen aufgrund von Compliance-Vorgaben existieren, die zum Beispiel ein Auslagern der Daten in bestimmte Länder unterbinden. Darüber hinaus müssen die Datenmengen, die erste Datenmigration und die Frequenz der Datensicherungen bestimmt werden. Das Backup ist aber nur die eine Seite, auch an eine möglich notwendig werdende Wiederherstellung der Daten muss gedacht werden. Datenmengen, Internetverbindungen und Zugriffsregeln spielen hier unter anderem eine große Rolle. Ein weiterer Aspekt, der bedacht werden muss, ist das Management des Backups beziehungsweise der Daten. Dazu gehört auch, dass Punkte wie Verschlüsselung und Schlüsselmanagement und Schutz vor Cyberattacken angesprochen werden.

Zwei der wohl entscheidendsten Parameter bei der Wahl einer BaaS-Lösung sind die Preisgestaltung und das Abrechnungsmodell des jeweiligen Cloud Service Provider. Hier wird oft Transparenz versprochen, doch die Realität sieht oft ein wenig anders aus. Unternehmen sollten hier genau hinsehen, was ein Service kostet und ob es Folgekosten aufgrund von weiteren Services geben könnte. Dafür stehen zwar Preiskalkulatoren zur Verfügung, aber auch hier ist der direkte Weg zum Anbieter eventuell die bessere Wahl.

Unser aktuelles E-Handbook gibt zu diesen Themen Ratschläge, damit Anwender einen besseren Überblick erhalten. Die Beiträge beschäftigen sich mit der Bedeutung von BaaS und Tipps für die Umsetzung des Service. Darüber hinaus finden Sie hier eine Liste verfügbarere Lösungen sowie einen genaueren Blick auf die Preisstrukturen der drei größten Anbieter, Amazon, Google und Microsoft.

Abbildung 1: Das E-Handbook hilft, sich gegen ungewollte Geschäftsunterbrechungen und deren Folgeschäden zu schützen.

Die Artikel im E-Handbook sollen eine Hilfestellung für die richtige Wahl, Planung und Umsetzung eines BaaS-Dienstes bieten. Da viele Anbieter solche Dienstleistungen offerieren, müssen Unternehmen Zeit investieren, um sich umfassend über ihre Optionen zu informieren und die richtige Wahl zu treffen. Das E-Handbook möchte hier Abhilfe schaffen.