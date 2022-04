Lancom R&S UF-760: Neues Firewall-Topmodell

Der Aachener Netzwerk- und Sicherheitsanbieter Lancom Systems ergänzt sein Firewall-Portfolio nach oben. Die Lancom R&S UF-760 ist für große Unternehmen oder den öffentlichen Sektor mit hohem Datenaufkommen konzipiert.

Die Next-Generation-Firewall (NGFW) beinhaltet Sicherheitstechnologien wie Unified Threat Management (UTM) mit Sandboxing und maschinellem Lernen.

Sicherheitsfunktionen

LCOS FX 10.7 nutzt auch durchgängig TLS 1.3. An weiteren Sicherheitsfunktionen besitzt die Firewall SSL-Inspektion für verschlüsselten Datenverkehr sowie Deep Packet Inspection (DPI), die unter anderem Schutz vor APT-Angriffen bieten soll. Die Deep Packet Inspection Engine, erlaubt laut Lancom eine präzise Klassifizierung von Netzwerkverkehr, Protokollen und Anwendungen sowie den Schutz vor Datenlecks und Datenverlust (DLP) auch auf Layer 7. Das Sandboxing soll Malware und Viren inklusive Zero-Day-Exploits abwehren. Verdächtige Dateien werden hierbei in einer abgeschirmten Sandbox per Machine Learning analysiert. Der hierzu genutzte Cloud-Dienst wird laut Lancomt in Deutschland gehostet.