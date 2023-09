Worauf Unternehmen bei der Datenintegration achten müssen

Moderne Dateninfrastrukturen sind chaotisch: Hybrid-Lösungen, Multi-Cloud-Umgebungen, On-Premises-Systeme und Edge-Komponenten wetteifern um die Aufmerksamkeit der IT. Die Verantwortlichen sehen sich einem Flickenteppich aus Altsystemen, Einzellösungen und maßgeschneiderten Tools gegenüber.

In der Folge kämpfen Entscheidungsträger damit, eine fragmentierte Datenlieferkette zu verstehen, zu steuern und zu verwalten. Gleichzeitig wissen die Teams in den Geschäftsbereichen immer besser, wie sie Daten als Informationsquelle für ihre Arbeit nutzen können. Entsprechend fordern sie mehr Freiheiten und Eigenverantwortung beim Datenzugriff und der Analyse. Sie wollen unabhängig und ohne langwierige Prozesse mit der IT arbeiten und ihre eigenen Datenpipelines integrieren.

Dies bedeutet jedoch häufig, dass Pipelines außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der IT-Abteilung entstehen, was zu neuen Datensilos und größeren Transparenz- und Sicherheitslücken führt.

Governance-Risiken – die unterschätzte Gefahr Die große Frage lautet: Wer ist für die Datenverwaltung zuständig? Die Verantwortung sollte eigentlich beim zentralen IT-Team liegen. Der Forschungsbericht Creating Order from Chaos: Governance in the Data Wild West (PDF) von StreamSets stellt jedoch fest, dass 44 Prozent der Unternehmen nicht in der Lage sind, Governance zu betreiben und Richtlinienkontrollen für Daten zu automatisieren. Zudem können 42 Prozent keine konsistenten Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen – ein riskantes Spiel. Viele Unternehmen nehmen damit extreme Governance-Risiken in Kauf: Gesetzliche Vorschriften beschränken den Zugriff auf bestimmte Datentypen, unter anderem personenbezogene Daten, auf bestimmte Benutzer und bestimmte Anwendungsfälle. Automatisieren Unternehmen Richtlinienkontrollen nicht, steigt das Risiko, dass Mitarbeiter, die bestimmte Daten nicht einsehen dürfen, versehentlich gegen Vorschriften verstoßen. Ebenso erhöht die fehlende Transparenz darüber, woher und wohin Daten fließen, die Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes. Der Forschungsbericht zeigt, dass 48 Prozent der Unternehmen nicht erkennen können, wann Daten in mehreren Systemen verwendet werden, und 40 Prozent können nicht sicherstellen, dass Daten aus den qualitativ besten Quellen bezogen werden. Darüber hinaus können 54 Prozent keine Pipelines in einen Datenkatalog und 57 Prozent keine Pipelines in eine Datenstruktur integrieren.

Mit zentraler Verwaltungsinstanz die Kontrolle zurückgewinnen Zweifellos ist es eine Herausforderung, sicherzustellen, dass alle Vorschriften zu Datenzugriff, -nutzung und -speicherung in allen Pipelines beibehalten werden. Zumal in vielen großen Unternehmen tausende von Datenpipelines in Betrieb sein können. Vor diesem Hintergrund wird mehr als deutlich, dass Unternehmen die Kontrolle zurückgewinnen müssen, andernfalls riskieren sie kostspielige und das Geschäft schädigende Verstöße. Unternehmen müssen daher mit einer zentralen Verwaltungskonsole mehr Transparenz schaffen. Datenteams müssen sicherstellen, dass Cloud-Anwendungen Daten aus einer anderen Umgebung sicher nutzen können. 74 Prozent der Befragten aus dem Forschungsreport gaben an, dass eine einzige Plattform, die die Komplexität von Daten in der Cloud und On-Premises bewältigen kann, von großem Nutzen ist. Ausgefeilte Topologien bieten einen tiefen Einblick in die Vernetzung der Systeme, so dass Datenverantwortliche sehen können, wie die Daten im Unternehmen fließen. Eine übergeordnete Mission Control regelt Richtlinien und Verfahren, wie Daten erstellt, verarbeitet und verteilt werden – während des gesamten Lebenszyklus der Daten. Das gewährleistet den Zugang zu zuverlässigen Daten und stellt sicher, dass die Verantwortlichen die Gesetze zum Datenschutz und zur Datensicherheit jederzeit einhalten. Die Vorteile liegen auf der Hand: die Datenqualität steigt – und das alles in einem abgesicherten Rahmen. Wenn es keine einheitlichen Maßnahmen zum Schutz von Daten gibt, erhöht sich für Unternehmen das Risiko von Rufschädigung, Geldstrafen und Sicherheitsverletzungen durch Datenlecks. Darüber hinaus können Unternehmen ohne Governance-Richtlinien, die für einheitliche Daten sorgen, den Wert ihrer Daten nicht vollständig nutzen. Außerdem können sie dann nicht darauf vertrauen, dass sie Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten treffen.