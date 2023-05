Wo Identity Governance wirklich hingehört

Moderne IT-Ökosysteme sind hoch komplexe Gebilde. Die Digitalisierung hat die Zahl von Geräten, Benutzern und Daten in die Höhe getrieben, einschließlich von Multi-Cloud- und Remote-Umgebungen. Identity Governance and Administration (IGA) verspricht eine effiziente Verwaltung von Benutzeridentitäten und -zugriffen und somit mehr Transparenz und Kontrolle. Bei IGA geht es um Aufgabentrennung, Rollenverwaltung, Protokollierung, Analyse und Berichterstellung, kombiniert mit Identity Management.

In diesem Zusammenhang sprechen wir von Menschen, Benutzern, Persona sowie von Maschinen, Identitäten und Konten. Als wäre die Zahl der Begriffe und ihre mangelnde Trennschärfe nicht schon genug, werden sie in verschiedenen Firmen unterschiedlich gebraucht. Dazu kommen nicht selten eigene Begriffsprägungen bis auf Abteilungsebene. Für eine umfassende Identity Governance braucht man jedoch eine einheitliche begriffliche Basis, bei dem ein und dasselbe Objekt einheitlich benannt und beschrieben wird.

Das klassische Identitätsmodell – Persona versus Rolle

Betrachten wir zunächst das klassische Identitätsmodell. Hier fungiert die Identität als höchster Objekt-Level, den man einer Person zuordnen kann. Sie kann mehrere Identitäten, eine plurale Identität oder auch eine oder mehrere Unternehmensidentitäten auf sich vereinen. Etwa, wenn verschiedene Verträge zugrunde liegen oder jemand interner Mitarbeiter in einem und externer Dritter in einem anderen Unternehmen ist. Dazu kommen soziale Identitäten wie etwa in LinkedIn, Facebook, Twitter und so weiter. Auch wenn sich soziale Identitäten als solche nicht kontrollieren lassen, sollte man sie innerhalb der Sicherheitsstrategie berücksichtigen. Ein vielfach zitiertes Beispiel ist TikTok. Die Betreiber der chinesischen Video-App-Plattform mussten einräumen, dass chinesische, brasilianische, kanadische, israelische sowie US-amerikanische Mitarbeiter Zugriff auf die Daten von Nutzern in der EU haben. Die vielfach in solchen Netzwerken preisgegebenen persönlichen Informationen werden dann an anderer Stelle für soziale Angriffe auf Unternehmensidentitäten genutzt.

Lösungen für das Privileged Access Management, Analysen des Benutzerverhaltens und Password Vaults dienen dazu, dieses Risiko für Unternehmensidentitäten zu senken. Fehlermeldungen werden an die Governance-Lösungen zurückgespielt und gefährdete Konten geschlossen. Auch wenn es wie eine Binsenweisheit klingt: Die Identität ist der neue Perimeter. Es reicht nicht aus, sich beim Thema Identitätssicherheit auf Unternehmensidentitäten zu beschränken. Ein und dieselbe Person verfügt über unterschiedliche Unternehmensidentitäten, die eng zueinander in Beziehung stehen. Dazu kommen weitere soziale Identitäten, die sich mittels diverser Angriffstechniken mit Unternehmensidentitäten in Verbindung bringen lassen.

Ein anderer Begriff, den es von dem der Rolle zu unterscheiden gilt, ist der der Persona. Von seiner ursprünglichen Verwendung ausgehend, bezeichnet Persona inzwischen unterschiedliche Konzepte in verschiedenen Bereichen. In der IT beziehungsweise der IT Security versteht man unter Persona eine archetypische Beschreibung von Usern, die deren Ziel(vorgaben) verkörpert – eine digitale Erweiterung des Individuums. Ein Begriff, der sich vor allem dann als nützlich erweist, wenn man Bedrohungspotenziale, Schwachstellen und mögliche Risikobereiche identifizieren will. Nicht zu verwechseln ist der Begriff der Persona mit dem in der IT üblicheren Begriff der Rolle. Damit wird typischerweise eine Gruppe von Individuen bezeichnet, welche dieselbe Funktion ausüben. Titel und Stellenbeschreibungen sind ein gutes Beispiel. Aber ein Sicherheitsbeauftragter oder ein Systemadministrator hat nicht zwingend dieselbe Persona. Es gibt auch innerhalb ein und derselben Persona Unterschiede – etwa, wenn jemand die Sicherheitsvorgaben sehr eng auslegt oder aufgrund seiner Erfahrung eher weiter.