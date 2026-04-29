Wiper-Angriffe: So wird Recovery zur Chefsache

Wiper-Angriffe nehmen deutlich zu. Da diese nicht auf die Verschlüsselung, sondern die Zerstörung von Daten abzielen, erfordern sie verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Unternehmen müssen über saubere, aktuelle und vertrauenswürdige Backups verfügen, um nach der Wiederherstellung im Ernstfall überhaupt wieder handlungsfähig zu sein.

Bislang konnten Unternehmen die Gefahr von Wiper-Angriffen vernachlässigen, da diese auf kriegstaktische Ziele und regionale Konflikte beschränkt waren. Doch im heutigen geopolitischen Umfeld führen häufig schon regionale Konflikte zu weitreichenden böswilligen Cyberaktivitäten. So dürfen international tätige Organisationen diese Gefahr nicht mehr ignorieren.

Zum Beispiel haben Akteure mit Verbindungen zum Iran zuletzt immer häufiger zerstörerische Cyberangriffe durchgeführt. Sie wollen damit nicht nur Daten stehlen, sondern durch deren Löschen auch Ausfälle, psychischen Druck und Unsicherheit erzeugen. Zunehmend geraten dabei privat geführte Unternehmen in den Fokus, um maximalen wirtschaftlichen Schaden anzurichten.

Wiper nicht mit Ransomware verwechseln Die potenziellen Opfer dürfen dabei Wiper-Angriffe nicht mit herkömmlichen Ransomware-Attacken verwechseln. Gerade in der Anfangsphase sind beide Arten recht ähnlich. Denn zunächst versuchen die Angreifer, Malware in die Systeme einzuschleusen und dabei möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Diese ähnliche Vorgehensweise erklärt auch, warum Anzeichen für eine verstärkte Zusammenarbeit und Überschneidungen zwischen staatlich unterstützten Wiper-Akteuren und kriminellen Ransomware-Banden zu beobachten sind. Entsprechend weisen die anfänglichen Wiper-Aktivitäten Muster auf, die Unternehmen meist als routinemäßige Cyberkriminalität einschätzen. Dies verwischt jedoch die Spuren und Frühwarnzeichen eines staatlich geförderten Cyberangriffs. Das kann sich als fataler Irrtum erweisen, wenn im nächsten Schritt nicht Verschlüsselung und Erpressung das Ziel sind, sondern Zerstörung und Schädigung. Denn mit Wiper-Akteuren können Unternehmen kein Lösegeld aushandeln.

Angreifer kundschaften Opfer lange aus Daher dürfen Unternehmen keine wertvolle Zeit verlieren und müssen möglichst frühzeitig Wiper-Angriffe als solche erkennen. Denn das eigentliche Zerstören der Daten ist oft der letzte Schritt eines langfristigen Angriffsprozesses. Zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte dabei ein Angriff, den iranische staatliche Akteure bereits im Jahr 2022 in Albanien durchführten. In diesem Fall behielten sie etwa 14 Monate lang Zugriff auf die Systeme ihrer Opfer, bevor sie zerstörerische Cyberangriffe starteten. „Neben der Unterscheidung zwischen Ransomware und Wiper ist daher eine umfassende Vorbereitung auf den Ernstfall wichtig. Der Schutz vor diesen Bedrohungen beginnt damit, auch destruktive Störungen durch Wiper als zentrales Geschäftsrisiko zu betrachten.“ James Blake, Cohesity Tatsächlich nehmen sich Angreifer häufig viel Zeit, um zu ermitteln, wie eine Organisation funktioniert, welche Abhängigkeiten es gibt und wie sich der größte Schaden anrichten lässt. Sie können auch mehrere Einfallstore einrichten, damit selbst beim Schließen einer entsprechenden Sicherheitslücke andere Angriffswege bestehen bleiben.

Warum Wiper mehr als nur ein IT-Problem sind Unternehmen benötigen daher eine neue Herangehensweise an die Wiederherstellung. Wenn ein Angreifer monatelang im System präsent war, besteht nicht nur das Risiko, dass die Systeme ausfallen, sondern auch dass den Systemen nicht mehr vertraut werden kann. Eine überstürzte Wiederherstellung kann kompromittierte Elemente versehentlich wieder in die Produktion einführen und damit erneute Störungen auslösen. Führungskräfte müssen daher entscheiden, was wieder online geschaltet, was isoliert bleiben und was neu aufgebaut werden muss. All dies ist erforderlich, während Kunden, Aufsichtsbehörden, Partner und Mitarbeiter Klarheit verlangen. Deshalb ist Resilienz nicht nur ein Technologiethema, sondern Entscheidungsfindung unter Druck.

Vorbereitung auf zerstörerische Angriffe Neben der Unterscheidung zwischen Ransomware und Wiper ist daher eine umfassende Vorbereitung auf den Ernstfall wichtig. Der Schutz vor diesen Bedrohungen beginnt damit, auch destruktive Störungen durch Wiper als zentrales Geschäftsrisiko zu betrachten. Dazu sind folgende Schritte nötig: Szenarien für den Wiederaufbau planen. Wiper-Angriffe können Unternehmen dazu zwingen, Teile ihrer IT-Infrastruktur neu aufzubauen, statt lediglich Dateien wiederherzustellen und Systeme neu zu starten.

Wiper-Angriffe können Unternehmen dazu zwingen, Teile ihrer IT-Infrastruktur neu aufzubauen, statt lediglich Dateien wiederherzustellen und Systeme neu zu starten. Entscheidungsfindung und Kommunikation einüben. Bei Wiper-Attacken sind die schwächsten Glieder oft Mensch und Organisation. Dazu gehören unklare Zuständigkeiten, langsame Entscheidungen, widersprüchliche Botschaften und übereilte Entscheidungen, die neue Risiken schaffen. Vorstände und Führungskräfte sollten im Voraus wissen, wer was entscheidet, wo die Prioritäten liegen und wie die Kommunikation funktioniert, wenn Informationen unvollständig sind.

Bei Wiper-Attacken sind die schwächsten Glieder oft Mensch und Organisation. Dazu gehören unklare Zuständigkeiten, langsame Entscheidungen, widersprüchliche Botschaften und übereilte Entscheidungen, die neue Risiken schaffen. Vorstände und Führungskräfte sollten im Voraus wissen, wer was entscheidet, wo die Prioritäten liegen und wie die Kommunikation funktioniert, wenn Informationen unvollständig sind. Vertrauen vor Geschwindigkeit stellen. Bei der Wiederherstellung geht es zunächst um die grundlegenden Dienste für die Zugriffskontrolle und Systemverwaltung. Nur wenn diese vertrauenswürdig sind, lassen sich weitere Geschäftsprozesse zuverlässig wieder freigeben.

Bei der Wiederherstellung geht es zunächst um die grundlegenden Dienste für die Zugriffskontrolle und Systemverwaltung. Nur wenn diese vertrauenswürdig sind, lassen sich weitere Geschäftsprozesse zuverlässig wieder freigeben. Realitätsnahe Übungen durchführen. Diese zeigen die richtigen Verhaltensweisen, decken versteckte Abhängigkeiten auf und helfen Führungskräften, gute Entscheidungen zu treffen. Dann läuft die Wiederherstellung kontrolliert und nicht chaotisch ab.