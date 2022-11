Wie automatisiertes Dokumentenmanagement HR-Abteilungen hilft

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Schon vor der Coronapandemie gab es den Trend zu mehr Flexibilisierung. Durch die Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt. In vielen Unternehmen ist eine Mischung aus Homeoffice und Präsenzarbeit heute Standard.

Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach mobil flexiblem Arbeiten bei den jüngeren Generationen X und Y, so eine Umfrage der Universität St. Gallen. Mehr als 80 Prozent von ihnen wünschen sich flexible Arbeitszeiten. Hybrid Work wird damit für Unternehmen zum Schlüsselfaktor, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Dies spielt gerade vor dem Hintergrund des anhaltenden Fachkräftemangels eine entscheidende Rolle. Denn der War for Talents spitzt sich zu. HR-Abteilungen stehen nicht nur in der Verantwortung, geeignete Mitarbeiter zu finden, einzustellen und im Unternehmen zu halten. Sie leiden auch selbst unter Personalmangel. Vielerorts werden derzeit händeringend HR-Spezialisten gesucht. Laut dem Hays-Fachkräfte-Index verzeichnete diese Berufsgruppe im ersten Quartal 2022 ein Nachfrage-Plus von 128 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal.

Weniger Mitarbeiter – wachsende Anforderungen

Konkret bedeutet das für die Personalabteilung: Sie muss mit weniger Mitarbeitern mehr Aufgaben bewältigen. Denn die Anforderungen nehmen zu. Recruiting und Mitarbeiterbindung und -entwicklung spielen eine Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg. HR-Verantwortliche müssen heute Sparringspartner der Geschäftsführung und Business Enabler sein, eine digitale Unternehmenskultur fördern und dabei selbst mit gutem Beispiel voranschreiten.

Auch im Hinblick auf den Wandel zum Hybrid-Work-Modell stellen sich zahlreiche Herausforderungen. Wie kann man HR-Prozesse so gestalten, dass sie aus dem Homeoffice heraus reibungslos funktionieren und EU-DSGVO-konform sind? Wie gelingt zum Beispiel das On-Boarding neuer Mitarbeiter von Homeoffice zu Homeoffice? Ohne Digitalisierung ist mobiles Arbeiten in der HR-Abteilung schlichtweg nicht machbar. Denn Personalakten enthalten sensible, personenbezogene Daten und müssen zentral im Unternehmen aufbewahrt werden.

Zudem kämpfen HR-Mitarbeiter mit einem wachsenden Papierberg. Durch das neue Nachweisgesetz, das seit 1. August 2022 in Kraft getreten ist, müssen Unternehmen Vereinbarungen noch sorgfältiger dokumentieren. So ist zum Beispiel bereits dem Arbeitsvertrag ein Blatt beizulegen, das den Mitarbeiter über das Kündigungsverfahren und sein Recht zur Kündigungsschutzklage informiert.

Auch Absprachen zu Themen wie Teilzeit, Elternzeit oder Sabbaticals müssen verschriftlicht werden. Solche Dokumente sind zudem wichtig als Nachweis, falls es einmal zu Streitigkeiten oder gar einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht kommt. Unterm Strich ist das neue Nachweisgesetz also gut gemeint und soll Mitarbeiter schützen, entpuppt sich in der Umsetzung allerdings als Bürokratiemonster. Vor diesem Hintergrund ist es unverzichtbar, wiederkehrende administrative HR-Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren.