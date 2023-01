Unternehmens-IT in der digitalen Transformation

Digitalisierung im Unternehmen endet nicht bei Netzausbau und Hardware. Der Übergang ins Informationszeitalter geht auch mit unserem Umgang mit Daten einher – und der läuft vielerorts noch holprig ab. Die Transformation sollte nicht nur aus technischer Sicht gesehen werden.

Da es immer um prozessuale und technische Aspekte geht, sollten spezialisierte Dienste in den Migrationsprozess eingebunden werden, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Business und IT möglich machen. Von Transaktionssystemen über Datenmanagement, bekannt aus klassischen ERP-Lösungen (Enterprise Resource Planning), bis hin zu intelligenter Planung und Datenoptimierung, dem sogenannten Connected Planning, umfasst Software bei der Unternehmensplanung deshalb viele Bereiche.

Ein digitales Unternehmen zu sein erweitert Handlungsmöglichkeiten um ein Vielfaches, bedeutet aber noch nicht digitalisiert aufgestellt zu sein: Auf Unternehmensdaten in Echtzeit zuzugreifen und Pläne schnell zusammenzuführen ist hierfür essenziell. Verschiedene Fachabteilungen wie Vertrieb, Personal, Produktion, Einkauf oder Controlling agieren als Silos – sie tragen ihre Zahlen in ihre jeweiligen Speziallösungen ein oder aggregieren Planungen in komplexen Excel-Tabellen. Es fehlt eine interne Vernetzung, die Planungszyklen vereinfacht. Das aufwendige Sammeln von Daten aus verschiedensten Quellen verkompliziert den Prozess.

Weshalb missglücken digitale Transformationsprojekte? Moderne ERP-Software gilt in Branchenkreisen als ultimative Lösung zum Vorantreiben der Digitalisierung in sämtlichen relevanten Unternehmensbereichen. Die große Herausforderung ist jedoch deren Einführung. Leider herrscht hierbei eine große Diskrepanz zwischen Theorie und wirklicher Umsetzung in der Realität: 70 Prozent aller digitalen Transformationsprojekte kommen laut einer McKinsey-Studie nicht an das ursprünglich angepeilte Ziel. Von den insgesamt angefangenen Projekten enden ganze 40 Prozent erfolglos und werden vorzeitig abgebrochen. Wie können diese Holpersteine vermieden werden? Die zwei Hauptaspekte sind der Umfang und die Flexibilität eines unternehmensweiten Transformationsprojektes. Je weitläufiger die Abdeckung der Abteilungen, Anwendungsfälle und Verwendungszwecke, desto mehr Zeit, Aufwand und Kosten sind involviert. Einhergehend mit dem Umfang des Projektes sollte auch die Flexibilität in der Planung wachsen, um mehr Störungen und ungeplante Umstände zu vermeiden, die das Projekt ins Stocken bringen und schließlich den Abschluss verhindern. Was noch dazu kommt – mit dem Abschluss der ERP-Einführung beginnt die eigentliche Transformation: Die beteiligten Abteilungen müssen sich an das neue System gewöhnen, ihre Arbeitsabläufe entsprechend anpassen und sich bei Fragen und Anlaufschwierigkeiten an eine hemmungslos überforderte IT wenden. Eine große Herausforderung für eine reibungslose, unternehmensweite Vernetzung.

Connected Planning für einen Single-Point of Truth Hier kommt das sogenannte Connected Planning ins Spiel: Eine Plattform, auf der sich alle Unternehmensdaten zur Planung wiederfinden und wo Auswertungen sowie Reportings automatisiert werden. Das bedeutet, dass Unternehmen traditionelle Silos auflösen und die Daten aus verschiedenen Bereichen in Echtzeit in der Cloud zusammenbringen. Ein solcher Single Point of Truth, eine zentrale und synchrone Datenquelle, hat das Potential, die gesamten Planungsprozesse für Unternehmen zu optimieren und sich von unhandlichen Excel-Tabellen zu lösen. Anstatt im Falle einer Veränderung Daten aus allen Richtungen zusammenzubringen, sind sie bereits an einem Ort. So verhindern sie, dass Fehler auf Basis von alten oder falsch abgelegten Datensätzen auftreten. Darüber hinaus erfüllt Connected Planning Aufgaben wie Analyse, Forecasting und Optimierung. Lösungen dieser Art sind in der Cloud angesiedelt und erlauben die Erstellung von Was-Wäre-Wenn-Analysen und Szenarien in Echtzeit. Die Verknüpfung von Daten in der Cloud ist eine perfekte Ergänzung zu ERP-Systemen. Das schafft eine enorme Flexibilität, denn so können die Daten auch abteilungsübergreifend und zukunftsweisend verwertet werden.

Mit dem Honeycomb-Prinzip Schritt für Schritt zur digitalen Unternehmensplanung Bei der Einführung von Connected Planning wird gegenüber dem herkömmlichen, traditionellen Projektmanagement eine neue Methodik zur Einführung angewandt: Im Rahmen des agilen Projektmanagements werden die Kreisläufe von Planung, Durchführung und Auswertung auf kleine Teilprojekte kondensiert und schrittweise wiederholt. Darauf setzen Anbieter von vernetzten Planungslösungen, indem Anwendungsfälle als ebensolche Teilprojekte wie eine Reihe zusammenhängender Bienenwaben modelliert werden. Diese Use Cases im Unternehmen hängen durch die gemeinsame Nutzung von Daten aneinander. Wenn eine Planungssoftware eingeführt wird, wird jeweils ein Anwendungsfall modelliert und integriert. Der agile Implementierungsprozess erlaubt Connected Planning von Anfang an die Flexibilität, dort anzusetzen, wo der Bedarf an Modellen und Prognosen am dringendsten ist. Konkrete Fragestellungen können durch Use Cases, wie beim Demand Planning, schneller und zielführender gelöst werden. „Moderne ERP-Software gilt in Branchenkreisen als ultimative Lösung zum Vorantreiben der Digitalisierung in sämtlichen relevanten Unternehmensbereichen.“ Dr. Björn Stauss, Anaplan Die dazu notwendigen Datensätze werden unmittelbar aus der Fachabteilung (in diesem Fall Personal und Vertrieb) in das Cloud-System übertragen. Aufgrund der flexiblen Modellierungsmöglichkeiten funktioniert dies auch ohne hohe technische Kenntnisse und Unterstützung durch die IT. Kann nun der Anwendungsfall von der Planungslösung bedient werden, so schließt sich ein Zyklus idealerweise nach wenigen Wochen und es können die nächsten Anwendungsfälle implementiert werden.