Security-Strategie basiert oft auf Reaktion und Spekulation

Seit Jahren drängt die Cybersicherheitsbranche die Unternehmensführung, Cyberbedrohungen als Unternehmensbedrohungen anzuerkennen. Heute scheinen die Entscheidungsträger der meisten Unternehmen zuzuhören, denn im Jahr 2021 stiegen die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenschutzverletzung um fast 10 Prozent auf 4,24 Millionen US-Dollar.

Dies hat zu einem weltweiten Anstieg der Ausgaben für Cybersicherheit geführt, die zwischen 2021 und 2025 voraussichtlich 1,75 Billionen US-Dollar übersteigen werden. Doch trotz der Investitionen in die Cybersicherheit nehmen sowohl die Häufigkeit als auch die finanziellen Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen weiter zu. Im Oktober wurden bereits mehr Sicherheitsverletzungen im Jahr 2021 gemeldet als im gesamten Vorjahr.

Für die meisten Unternehmensleiter besteht die aktuelle Herausforderung nicht darin, wie viel das Unternehmen für die Sicherheit ausgibt, sondern darin, dass sie keinen Überblick darüber haben, wie gut sie es ausgeben. Sicherheitschefs brauchen ein Kriterium, um die Wirksamkeit von Cybersicherheitsinitiativen in eine Sprache zu übersetzen, die der Vorstand versteht. Der CEO, der Vorstand und die externen Stakeholder müssen in der Lage sein, sich ein Bild von den Auswirkungen der Investitionen zu machen.

Sicherheitsstrategien werden von Angst und Vermutungen bestimmt

Allzu oft sind Cyberstrategien eine unglückliche Kombination aus Reaktion und Spekulation. Unternehmen werden dazu veranlasst, in neue Sicherheitslösungen zu investieren, wenn sie von Sicherheitsverletzungen bei anderen Unternehmen erfahren, insbesondere wenn es sich um Sicherheitsverletzungen in ihrem Sektor handelt. Sicherlich ist es wichtig, sich an neue Angriffe anzupassen, doch wenn man sich auf allein diese Denkweise verlässt, bedeutet dies, dass die Unternehmen immer einen Schritt hinter ihren Gegnern zurückbleiben und sich eher auf die Bedrohungen der Vergangenheit als auf die der Zukunft vorbereiten.

Außerdem haben Unternehmen oft nur eine recht begrenzte Vorstellung von ihren eigenen Risiken. Auch führen ihre Investitionen möglicherweise nicht zu einer Verbesserung der Sicherheit. Eine gängige Methode ist das auf einer Heatmap basierender Rot-Gelb-Grün-System. Dies erscheint zwar oberflächlich betrachtet proaktiv und eignet sich für eine attraktive Präsentation vor dem Vorstand, ist aber viel zu vage, um von strategischem Wert zu sein.

Wenn ein Chief Information Security Officer (CISO) und ein Vorstandsmitglied zusammen in einem Aufzug sitzen, sollte der CISO in der Lage sein, die Echtzeit-Cyberrisikolage des Unternehmens allein in dieser Aufzugsfahrt zu erläutern und nicht mit einer einstündigen Präsentation, bei der sich jeder aufgrund der unternommenen Aktivitäten einigermaßen sicher, aber nicht absolut sicher fühlt. Das Risiko muss in realen, quantifizierbaren Begriffen gemessen werden, die sich auf präzise Datenpunkte und die finanziellen Auswirkungen einer Datenschutzverletzung beziehen, die durch rationelle Investitionen und Initiativen abgewendet werden könnten. Wie man so schön sagt: Geld regiert die Welt.

Hier kommt die Quantifizierung von Cyberrisiken ins Spiel. Dabei handelt es sich um ein Modell, das mehrere Datenpunkte in einem Dashboard integriert, um einen greifbaren Wert des Risikos für jeden Vermögenswert im Unternehmen zu schaffen, der in Echtzeit dargestellt wird. Außerdem lässt sich das Risiko leicht in die potenziellen finanziellen Auswirkungen einer Datenpanne umrechnen, eine Kennzahl, die jeder im Unternehmen verstehen kann - von Sicherheitsanalysten bis hin zu Vorstandsmitgliedern oder CEOs.