Security-Herausforderungen für das Jahr 2023

Man kann nicht behaupten, dass das Thema Security Unternehmen wie CISOs schon bislang nicht ausreichend beschäftigt hat. Auch im Jahr 2023 müssen sich Unternehmen Herausforderungen stellen die keineswegs nur technischer Natur sind oder sich aus Bedrohungen ergeben. Nachfolgend sieben Security-Prognosen für das Jahr 2023.

Eine große Veränderung im Jahr 2023 wird sein, dass die CISOs messen und berichten müssen, was sie im Hinblick auf das Management der Geschäftsrisiken und den Schutz der IT-Ressourcen leisten. Für Chief Revenue Officer und Chief Marketing Officer gibt es bereits KPIs dieser Art; nun wird das auch für die CISOs gelten.

Wenn die CISOs stärker zur Rechenschaft gezogen werden sollen, müssen sie zunächst Kontrolle über ihre Finanzen und ihr Personal erhalten. Viele haben zwar einen Sitz im Vorstand, aber kein Budget, über das sie frei verfügen können. Wenn CISOs jedoch nicht eigenständig Maßnahmen ergreifen und in Lösungen investieren können, kann man sie auch nicht zur Verantwortung ziehen.

Prognose Nr. 1: Die CISOs werden stärker in die Verantwortung genommen werden

2023 werden Analysen eine größere Rolle für das Angriffs- und Risikomanagement in der IT-Sicherheit spielen. Viele Teams werden gern die verfügbaren Tools und die Signale nutzen, die diese liefern, doch die besten Teams werden sich die Zeit nehmen, um zu verstehen, auf welche Weise sie die Resultate erhalten. Wenn ein Team mehr über die Theorie und die Funktionsweise von Sicherheitsanalysen weiß, wird es mehr leisten. Es wird Tools einsetzen, um schneller voranzukommen, sich aber nicht ausschließlich auf sie verlassen, um Erkenntnisse zu gewinnen.

Wie der Devo SOC Performance Report 2022 zeigt, würden 71 Prozent der SOC-Fachleute wahrscheinlich ihren Job aufgeben, wenn sie ausgebrannt sind, die Arbeitsbelastung steigt und aufgrund ständiger haarscharfer Konfrontationen mit Angreifern die Moral sinkt. Alert Cleaner in EDR -Lösungen helfen zwar, die Alarmflut etwas zu reduzieren, doch maschinelles Lernen kann sie noch weiter verringern. So können sich die Sicherheitsteams auf anspruchsvollere, befriedigendere Aufgaben konzentrieren.

Wir wissen, dass die meisten Angreifer automatisierte Methoden anwenden, und zwar schon lange. Die Unternehmen dagegen zögern, die gleichen Taktiken einzusetzen. Der Versuch, automatisierte Angriffe mit manuellen Formen der Verteidigung abzuwehren, ist jedoch so, als würde man mit Pfeil und Bogen auf einen Panzer schießen. Automatisierung und maschinelles Lernen können helfen – die Technologien können die Erkennungs- und Reaktionszeiten verkürzen, aber auch dem Übermaß an Alarmen ein Ende bereiten.

Noch vor fünf Jahren war ein SOC-Team hinter verschlossenen Türen tätig, abgeschottet vom Rest der Welt. Doch die Zeiten haben sich geändert, und heute sind die Soft Skills bei diesen Jobs fast genauso wichtig wie die technische Seite, manchmal sogar noch wichtiger. Ohne angemessene Unterstützung werden neurodiverse Menschen in technischen Funktionen niemals bereit sein, höhere Positionen wie die eines CISOs zu übernehmen.

Im Hinblick auf die Diversität hat sich in der Branche zwar einiges getan, doch meist geht es dabei nur um Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit. Diese Themen sind sehr wichtig, doch ein Aspekt, über den zu wenig gesprochen wird, ist die Neurodiversität. Unternehmen müssen diese stärker berücksichtigen, denn viele neurodiverse Menschen neigen dazu, eher technisch orientierte Aufgaben zu übernehmen, bei denen sie für sich allein arbeiten können. Beförderungen lehnen sie oft ab, weil sie sich mit einer Führungsposition und den damit verbundenen Verpflichtungen nicht wohl fühlen, zum Beispiel damit, vor Publikum sprechen oder Stakeholder-Management beitreiben zu müssen.

Prognose Nr. 4: Unternehmen müssen sich aktiv bemühen, ihr Supply-Chain-Risiko zu reduzieren

Die Sicherheit der Lieferkette wird auch 2023 und weit darüber hinaus ein erhebliches Risiko für Unternehmen darstellen. Tools und Softwarekomponenten von Drittanbietern können in jedem Unternehmen zur Achillesferse werden, und selbst Unternehmen mit milliardenschweren Sicherheitsbudgets können durch eine Sicherheitsverletzung bei einem ihrer Zulieferer in die Knie gezwungen werden.

Die Unternehmen müssen begreifen, dass die Sicherheit ihrer Lieferkette genauso wichtig ist wie ihre eigene und dass sie ihre Zulieferer unterstützen müssen, damit diese ein höheres Sicherheitslevel erreichen. Bislang verfolgen aber nur wenige Unternehmen proaktiv diesen beratenden und kooperativen Ansatz – die meisten schalten sich erst ein, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.

Dabei verfügen große Unternehmen über einen enormen Wissensschatz, den sie mit ihren wichtigsten Zulieferern teilen könnten, was langfristig allen zugutekommt. Die einzige Möglichkeit, das schwächste Glied in der Kette zu stärken, besteht darin, als Partner zu agieren und das Know-how in der Versorgungskette zu teilen.

Zu diesem Zweck werden mehr Unternehmen Software Bills of Materials (SBOM) einführen, um die verschiedenen Software-Komponenten zu verstehen und die Schwachstellen zu verfolgen. Dabei sollte es jedoch nicht nur um interne Prüfungen gehen – die Unternehmen können sich auch um ihre Zulieferer kümmern und sicherstellen, dass diese potenzielle Probleme beheben. Für Softwareanbieter wird dies in Zukunft Teil der Geschäftskosten sein.