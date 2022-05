Risiken bei maschinellen Identitäten richtig begegnen

Angesichts der Bedeutung einer starken Identität und Authentifizierung in der Cloud werden auch die Lebenszyklen von Maschinenidentitäten immer kürzer. In einer Untersuchung gaben 61 Prozent der Unternehmen an, dass sich ihre Cloud-Umgebung einmal pro Minute oder weniger ändert. Fast ein Drittel gibt an, dass sie sich sogar mindestens einmal pro Sekunde ändert, während früher Maschinenidentitäten Monate oder sogar Jahre dauerten. Diese zunehmende Dynamik bei Maschinenidentitäten und die Geschwindigkeit, mit der die Entwickler von heute arbeiten, bedeutet, dass wir Identität auf Steroiden haben, was ein sehr schnelles und reaktionsschnelles Lebenszyklusmanagement erfordert.