Navigation durch die IT-Bedrohungslandschaft im Jahr 2024

Angriffe auf Unternehmen haben im Jahr 2023 der deutschen Wirtschaft Schäden in Höhe von 206 Milliarden Euro verursacht. Dazu gehören unter anderem Sabotage, Industriespionage und Datendiebstahl. Ein Großteil der Schäden entsteht durch Cyberangriffe. Und das Jahr 2024 wird für Unternehmen in Sachen Cyberbedrohungen keineswegs entspannter. Nachfolgend einige der wichtigsten Security-Themen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen sollten.

Im Jahr 2023 sahen sich Unternehmen mit einem Anstieg von Ransomware -Angriffen konfrontiert, was eine Neubewertung der IT-Sicherheitsbereitschaft zur Folge hatte. Der Fokus der Hacker auf hochwertige Vermögenswerte und kritische Infrastrukturen deutet auf eine eskalierende Bedrohungslandschaft hin, die stärkere Präventivmaßnahmen erfordert. Dieser Trend wird sich 2024 fortsetzen, da Cyberkriminelle die Schwachstellen weiterhin ausnutzen werden. Unternehmen dürfen sich deshalb nicht nur auf die Technologie verlassen, sondern auch pragmatische Strategien, wie Zero Trust und Mikrosegmentierung , umsetzen, um vorbereitet zu sein. Eine entschlossene Reaktion ist entscheidend, um kritische Werte zu schützen.

DevSecOps-Integration

DevSecOps ist auf dem besten Weg, ein Eckpfeiler der Software-Entwicklung zu werden und Sicherheitspraktiken ab Werk zu integrieren. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wird die Anpassung der Sicherheitseinstellungen zu einer Herausforderung, die eine Abkehr von der Abhängigkeit vom althergebrachten Netzwerkperimeter erforderlich macht. In Erwartung eines Always-on Security-Ansatzes, wie Infrastructure as Code (IaC), können Unternehmen richtlinienbasierte Leitplanken in der CI/CD-Pipeline implementieren, die automatisch verwaltet werden. Wenn aber Risiken identifiziert werden, die diese Richtlinien verletzen, sollte die Automatisierung für eine menschliche Prüfung der Lage unterbrochen werden.