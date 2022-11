Mit KI in der Testautomatisierung DevOps-Prozesse optimieren

Kurze Release-Zyklen zu meistern, zählt zu den großen Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute in der Softwareentwicklung und -bereitstellung stehen. Viele haben daher bereits DevOps-Prozesse implementiert und suchen nach Möglichkeiten, ihre Innovationsgeschwindigkeit weiter zu verbessern.

Dabei wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) diskutiert. KI zählt derzeit zu den am meisten gehypten neuen Technologien. Sie kann riesige Mengen an Daten analysieren und daraus verwertbare Erkenntnisse gewinnen. Aber welchen Nutzen bringen KI und Machine Learning für den DevOps-Bereich?

Um das herauszufinden, hat Tricentis gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen TechStrong mehr als 2.600 DevOps-Praktiker auf der ganzen Welt befragt. Fast 90 Prozent von ihnen sehen im Einsatz von KI erhebliches Potenzial. Von den Early Adoptern, die die neue Technologie bereits eingeführt haben, bewerten 79 Prozent KI als sehr oder sogar extrem nützlich.

Die größten Vorteile erwarten die Studienteilnehmer im Testing-Bereich. Das ist nicht verwunderlich, denn seit jeher gilt dieser als Flaschenhals. Sorgfältiges Testen ist unverzichtbar, um die Softwarequalität sicherzustellen, verursacht aber großen Aufwand und lässt sich oft nur schwer automatisieren. Der Einsatz von KI kann Mitarbeiter entlasten, die Qualitätssicherung verbessern und die Release-Geschwindigkeit erhöhen.

Solche langwierigen Testprozesse können mit der heute gefragten Dynamik und Agilität nicht mehr Schritt halten. Denn die schnellen Update- und Release-Zyklen erfordern eine kontinuierliche Prüfung und Anpassung der Test-Cases und erzeugen Unmengen an Daten. Was Unternehmen brauchen, ist ein neuer Testautomatisierungsansatz, der genauso gut skaliert wie die DevOps-Umgebung. Hier kommt KI ins Spiel.

KI übernimmt die Verwaltung der Permutationen und liefert Erkenntnisse aus Datenanalysen. Außerdem kann sie dabei helfen, Produktionssignale zu erkennen, die man in einer Testumgebung nicht entdeckt. Auch für UI-Tests eignet sich KI gut. Solche Tests sollen sicherstellen, dass die Benutzeroberfläche richtig funktioniert. Sie werden in den meisten Unternehmen manuell durchgeführt und sind zeitintensiv. KI kann unterstützen, echtes Nutzerverhalten über die verschiedenen Nutzererfahrungspfade hinweg zu simulieren und Tests zu automatisieren.

Da KI in der Lage ist, Muster in großen Datensätzen zu erkennen, kann sie Erkenntnisse liefern, um Testprozesse zu verbessern und zu beschleunigen. 49 Prozent der DevOps-Praktiker aus der Tricentis-Studie sagen, dass KI die Test-Case-Wartung vereinfacht, indem sie Probleme selbstständig behebt. 44 Prozent empfinden die Technologie vor allem als hilfreich, um das Testing zielgerichtet auf Hochrisikobereiche zu fokussieren. Außerdem kann KI die Ursache von fehlgeschlagenen Tests ermitteln (43 Prozent), die Entwicklung von automatisierten Test-Cases beschleunigen (37 Prozent) und passende Tests für Applikationsänderungen identifizieren (34 Prozent).

KI und DevOps werden zusammenwachsen

Indem Unternehmen ihr Testing mit KI automatisieren, können sie den Flaschenhals in der Softwarebereitstellung beseitigen und neue Releases schneller veröffentlichen. Wie die Tricentis-Studie zeigt, steckt in der Kombination aus DevOps und KI großes Potenzial. Sie ist also nicht nur ein Hype, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil. Je weiter Unternehmen mit der Automatisierung ihrer CI/CD-Pipeline fortschreiten, desto mehr wird auch KI Einzug halten.

Über die Autorin:

Viktoria Praschl ist VP Sales Central Europe bei Tricentis. In dieser Rolle konzentriert sie sich auf den Bereich Kundenservice und die Tricentis Go-to-Market-Strategie in Zentraleuropa. Ihre Schwerpunkte sind: die Beschleunigung der Software Delivery in Unternehmen, Business Assurance als Unterstützung der digitalen Transformation und die Implementierung von Quality Assurance in Unternehmen.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.