Lehren aus der Einführung von privatem 5G

Eine der interessanteren neuen Strategien für Unternehmensnetzwerke, die in den letzten Jahren entstanden sind, ist die Nutzung privater, dedizierter 5G-Technologie als Alternative zu kabelgebundenen oder Funknetzwerken.

Die Grundidee besteht darin, eine Technologie, die in den letzten zehn Jahren für mobile Dienste entwickelt wurde, auf die Reichweite, Bandbreite und Sicherheitsprobleme von Unternehmen anzuwenden. Die 5G-Technologie ist alles andere als neu und wurde bereits vor mehr als fünf Jahren in kommerziellen mobilen Netzwerken eingeführt. Ihre Nutzung für private Netzwerke in Unternehmen ist jedoch eine neuere Entwicklung, die seit etwa einem Jahr an Akzeptanz und Dynamik gewinnt.

Jetzt, da die Zahl der Implementierungen zunimmt, können wir beurteilen, ob Private 5G hält, was es verspricht, und herausfinden, ob es sich um eine Modeerscheinung oder einen Trend mit Dauerwirkung handelt.

So gab etwa die Hälfte der zukünftigen Nutzer an, dass sie die folgenden technischen Erwartungen an private 5G-Netze haben:

Im Mai 2024 hat die Enterprise Strategy Group von TechTarget eine Studie zur privaten 5G-Einführung durchgeführt, um die Prioritäten und Ergebnisse von Unternehmen zu ermitteln, die eine Einführung in Erwägung ziehen, sowie von Unternehmen, die bereits eine Einführung abgeschlossen haben. Dabei konnten wir vergleichen, inwieweit die Erfahrungen mit den Erwartungen übereinstimmen und wie sich die Meinungen zu verschiedenen damit zusammenhängenden Fragen nach Abschluss der Einführung geändert haben. Dabei haben wir einige Erkenntnisse und Ergebnisse gewonnen, die für jedes Unternehmen, das eine private 5G-Einführung in Erwägung zieht, hilfreich sein könnten.

Es gab jedoch nicht nur schlechte Nachrichten. Die Befragten gaben einige positive Überraschungen in Bezug auf die Geschäftsvorteile an. So konnte mehr als die Hälfte der derzeitigen Anwender eine höhere Produktivität verzeichnen, die weit über dem Niveau liegt, das von künftigen Anwendern erwartet wird. Ebenso gab mehr als die Hälfte derjenigen, die die Einführung abgeschlossen haben, an, dass sie von einer erhöhten Sicherheit profitiert hätten, was die Erwartungen derjenigen übertraf, die die Einführung noch planen.

Hier ist vielleicht ein Realitätscheck angebracht. Diejenigen, die die Einführung bereits abgeschlossen hatten, berichteten, dass sie diese Vorteile in deutlich geringerem Umfang realisiert hatten. Am auffälligsten war der Kontrast bei großen Unternehmen mit 10.000 oder mehr Mitarbeitern. Mehr als zwei Drittel der großen Unternehmen, die eine Einführung planen, erwarteten die Möglichkeit, Geschäftseinblicke in Echtzeit zu erhalten. Von den Unternehmen, die die Lösung bereits einsetzen, gab jedoch nicht einmal ein Drittel an, diesen Vorteil zu erhalten.

Deutlichere Unterschiede in den Erwartungen traten auf, als es um die geschäftlichen Vorteile ging. Die Mehrheit der zukünftigen Anwender nannte die folgenden Punkte als ihre wichtigsten Erwartungen an den geschäftlichen Nutzen:

Ist privates 5G eine WLAN-Alternative?

Natürlich stellt sich die Frage, ob privates 5G als Drahtlostechnologie als Alternative zu WLAN in Betracht gezogen werden könnte oder sollte. Die Antwort, die sich aus unserer Untersuchung ergibt, lautet vielleicht. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie glauben, dass sich privates 5G und WLAN ergänzen. Die andere Hälfte war gleichmäßig aufgeteilt in diejenigen, die glauben, dass privates 5G das WLAN in bestimmten Anwendungsfällen ersetzen kann, und diejenigen, die glauben, dass es nicht vollständig möglich ist. Diese Ansichten änderten sich nicht wesentlich zwischen den Gruppen, die vor oder nach der Einführung waren. Es wird interessant sein, zu beobachten, ob sich diese Meinungen in Zukunft ändern werden, wenn Unternehmen umfangreiche WLAN-Erneuerungen vornehmen, zum Beispiel den Wechsel von Wi-Fi 5 zu 6, 6E und 7, und dabei möglicherweise Private 5G als Alternative in Betracht ziehen.

Lohnt es sich, für privates 5G mehr zu bezahlen als für WLAN? Die Antwort auf diese Frage war unter den Befragten ein klares Ja. Beim Vergleich des Kaufs eines privaten 5G-Mobilfunkprodukts oder -dienstes mit einem ähnlichen WLAN-Produkt oder -Dienst gab eine überwältigende Mehrheit an, bereit zu sein, einen moderaten oder hohen Aufpreis für 5G zu zahlen. Darüber hinaus waren diejenigen, die bereits private 5G-Dienste eingeführt hatten, mehr als doppelt so häufig bereit, einen hohen Aufpreis zu zahlen, was auf den Wert hinweist, den sie mit privaten 5G-Diensten erfahren haben.

Private 5G-Implementierungen bieten sowohl technische als auch geschäftliche Vorteile, auch wenn diese nicht immer die von den Unternehmen erwarteten Vorteile sind. Frühe Anwendungsfälle werden die derzeitige Phase der Übernahme und Bereitstellung weiter vorantreiben. Ein Beispiel dafür sind umfangreiche IoT/OT-Netzwerkanwendungen und abgelegene Standorte, an denen es noch keine feste, kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur gibt.

Aber schließen Sie private 5G-Netzwerke nicht aus, wenn es um traditionellere drahtlose Netzwerke geht. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis scheint im Vergleich zu WLAN recht günstig zu sein, vor allem bei denjenigen, die 5G bereits eingeführt haben und in der Lage waren, den Verkaufs- und Marketinghype mit der Realität in Einklang zu bringen.

Über den Autor:

Jim Frey ist Principal Analyst für Netzwerke bei der Enterprise Strategy Group. Die Enterprise Strategy Group ist eine Geschäftseinheit von TechTarget. Die Analysten des Unternehmens unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Technologieanbietern.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.