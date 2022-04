Lapsus$ Group: Vorbote einer neuen Ransomware-Generation?

Es ist noch gar nicht so lange her, da war der cyberkriminelle Akteur Lapsus$ Group – benannt, nach der namensgleichen, von ihm häufig eingesetzten Ransomware – allenfalls einer Minderheit bekannt. Nun, nach nur gerade einmal drei Monaten, ist die Gruppe, dank einer ganzen Reihe spektakulärer Cyberangriffe, weltweit in aller Munde.

Selbst die hochwertigen Sicherheitssysteme der weltgrößten IT-Unternehmen – darunter auch diejenigen zweier namhafter Chiphersteller – scheinen für ihre technischen Fertigkeiten keine ernstzunehmende Herausforderung mehr darzustellen. Vor kurzem hat die Gruppe nun auch erstmals Codesignaturzertifikate entwendet. Bis zu ihrem ersten Supply-Chain-Angriff dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein.

Erstmals machte die Ransomware-Gang Lapsus$ Group Ende des Jahres 2021 auf sich aufmerksam. Im Dezember 2021 attackierte sie das brasilianische Gesundheitsministerium. Dutzende Terrabyte Daten, darunter COVID-Impfzertifikate von mehreren Millionen Brasilianern, soll die Gruppe entwendet und zerstört haben.

Zu den weiteren bekannt gewordenen Angriffen zählen diejenigen auf die brasilianischen Telekommunikationsunternehmen Claro und Embratel sowie einer auf die brasilianische Autovermietung Localiza. Im Falle Letzterer drangen sie ins Unternehmensnetzwerk ein und leiteten Besucher des Firmenportals auf die Webseite eines Pornoanbieters um.

Zu Beginn des Jahres rückten dann portugiesische Unternehmen in den Fokus. Portugals größter Fernsehsender, SIC, und die größte Zeitung des Landes, Expresso – beide Teil des portugiesischen Medienkonzerns Impresa – wurden attackiert. Zeitweise befanden sich mehrere Websites und Social-Media-Konten des Konzerns unter Kontrolle der Angreifer. Unter anderem verbreitete die Gruppe auf dem offiziellen Twitter-Konto von Expresso die Meldung: „Lapsus$ is the new president of Portugal” und versandte Phishing-Mails an alle Abonnenten des Newsletters der Zeitung. Auch Vodafone Portugal, der argentinische Online-Marktplatz MercadoLibre und die dazugehörige Online-Zahlungsplattform MercadoPago sollen attackiert und um eine größere Menge Daten gebracht worden sein.

Die Gruppe – eine eher untypische Ransomware-Gang Experten vermuten, dass es sich bei der Lapsus$ Group um eine gänzlich neue, wahrscheinlich aus Südamerika stammende, Gruppierung Cyberkrimineller handelt, die gerade dabei ist, sich von einem eher losen Kollektiv zu festeren Strukturen zusammenzuschließen. Auch wenn sie häufig als „Ransomware-Gang“ bezeichnet wird, bei genauerer Betrachtung ihrer Aktivitäten fällt auf: das hierfür typische Vorgehen – auf eine Verschlüsselung von Daten folgt eine Lösegeldforderung – fehlt. Stattdessen scheint die Lapsus$ Group sich weitgehend auf Datendiebstahl und Erpressung zu konzentrieren. Hat sie die – zumeist vertraulichen – Daten ihrer Opfer in ihren Besitz gebracht, droht sie mit deren Veröffentlichung. Ob und wie viel Geld Lapsus$ auf diese Weise bislang erbeutet hat, ist unbekannt. Neben finanziellen Interessen scheint die Gruppe aber auch aktivistische Ziele zu verfolgen. Auch wenn sie jeden politischen Hintergrund ihrer Aktivitäten vehement zu bestreiten sucht, so lässt die Art ihrer Selbstinszenierung doch eine gewisse Nähe zum Hacktivismus erkennen. So nutzt die Gruppe, um Statements und Meldungen zum eigenen Vorgehen zu veröffentlichen und mit ihren „Anhängern“ zu kommunizieren, den Messenger-Dienst Telegram. Aktuelle Follower-Zahl ihres Kontos: 30.000 – Tendenz steigend. Dort startet die Gruppe sogar Umfragen, aus welchem ihrer vorangegangenen Hacks sie als nächstes Datenpakete online stellen soll, und stellt interessierten Mitarbeitern der von ihr anvisierten Opfer lukrative Verdienstmöglichkeiten in Aussicht. Ursprünglich nutzte die Gruppe wohl Phishing-Angriffe, um in die Netzwerke ihrer Opfer einzudringen. Mittlerweile scheint sie aber über ausreichend Kapital zu verfügen, um auch Insider anwerben zu können.

Die Zündung der nächsten Stufe: Ubisoft, Nvidia und Samsung Im März 2022 wurden nun drei weitere Angriffe bekannt. Der französische Spielehersteller Ubisoft, der US-Chiphersteller Nvidia und der südkoreanische Technologiekonzern Samsung waren betroffen. Was genau im Falle Ubisofts vorgefallen ist, ob Daten entwendet oder zerstört wurden, ob von Seiten der Lapsus$ Group Forderungen erhoben worden sind, ist noch unklar. Bekannt ist nur, dass es zu einem vorübergehenden Ausfall einiger Spiele, Systeme und Dienste kam und dass die Lapsus$ Group die Verantwortung übernommen hat. Mehr ist dagegen über die Angriffe auf Nvidia und Samsung bekannt. Nvidia wurde ein TByte an Daten gestohlen; darunter sensible Informationen über das Design von sechs noch nicht auf dem Markt erhältlichen GPUs und die Nutzernamen und Passwörter von mehr als 70.000 Angestellten. Samsung hatte den Verlust von 190 GByte sensibler Daten, darunter Informationen zu verschiedenen Technologien sowie biometrische Authentifizierungsdaten zum Entsperren von Nutzerkonten, zu vermelden. Auch Quellcode wurde entwendet. Im Fall Samsungs: für die Startprogramme vieler seiner derzeit erhältlichen Geräte, für seine Aktivierungsserver, seine Authentifizierungsverfahren und für Projekte, die das Unternehmen derzeit gemeinsam mit Qualcomm verwirklicht. Auch von Nvidia soll die Lapsus$ Group, laut eigenen Angaben, Quellcode für Treiber und Firmware entwendet haben. Die Gruppe hat nun die Möglichkeit, den Code auszuwerten und sich Schwachstellen zu erschließen – und/oder den Code an interessierte Dritte weiterzugeben. So hat Lapsus$ im Fall Nvidias mit der Veröffentlichung des Quellcodes gedroht, sollte der Chiphersteller nicht das LHR-Feature (Lite Hash Rate) von der GPU der RTX-30-Grafikkartenserie entfernen und Open Source-Treiber für seine macOS-, Windows- und Linux-Grafikkarten anbieten. Darüber hinaus wurden im Fall Nvidias – hier tut sich noch einmal ein ganz neuer Gefahrenherd auf – auch zwei Codesignaturzertifikate entwendet. Laut mehreren Quellen nutzt Lapsus$ die Zertifikate bereits – um Malware zu signieren und diese so vor den Verteidigungssystemen seiner Opfer zu tarnen.