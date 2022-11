Kein Randthema mehr: Edge Computing für Unternehmen

Die meisten Unternehmen haben mittlerweile die Vorteile der Cloud für sich entdeckt: Innerhalb weniger Klicks sind Rechenleistung, Speicher und Co. bereitgestellt und lassen sich in die eigene Infrastruktur implementieren. Dennoch ist die Cloud kein Allheilmittel: Bei einer verbrauchsorientierten Abrechnung, können die Kosten sehr schnell sehr hoch werden, wenn Sie nicht genau kontrollieren, in welchem Umfang Ihre Mitarbeiter auf die Cloud zugreifen.

Eine Lösung für dieses Problem ist ein Filter am Rande des Netzwerks, der Daten vorsortiert und nur diejenigen an die Cloud weitergeschickt, deren Bearbeitung sich auch wirklich lohnt. Für den Netzwerkrand hat sich passenderweise der Begriff Edge etabliert. Wir klären in diesem Beitrag, worum es sich dabei handelt, wie Unternehmen davon profitieren können und worauf sie bei der Integration achten sollten.

Edge & versus Fog: Alter Wein in neuen Schläuchen?

Doch was bedeutet Edge überhaupt? Die Idee dahinter ist einfach: Edge Computing bezeichnet eine verteilte Architektur, die darauf abzielt, Rechen-, Speicher oder Netzwerkleistung in die Nähe der Orte zu bringen, an denen die Daten generiert und die Anwendungen benötigt werden – also an den Rand (Edge) des Netzwerkes. So nehmen smarte Produktionsgeräte in einer Fabrik eine erste Bearbeitung der Daten vor, bevor sie sie an die Cloud weiterleiten. Die Datenflüsse lassen sich auf diese Weise lokal autonom, ohne den umständlichen Weg über die Cloud verarbeiten. Dies spart Zeit (Latenzen), Bandbreite und Kosten.

Gänzlich neu ist der Ansatz indes nicht: Verteilte Architekturen, die Computing-Ressourcen für Webanwendungen näher an den Ort des Geschehens zu bringen, gibt es schon seit mehreren Jahren von unterschiedlichen Akteuren. So hat beispielsweise Cisco das Prinzip des Fog-Computings geprägt. Die Funktionsweise und Metaphern ähneln sich bei Edge und Fog stark: Beim Fog-Computing wird, wie bei der Edge, die Rechenleistung auch am Rand des Netzwerks bereitgestellt. Der zentrale Unterschied bei beiden Konzepten:

Edge Computing bringt die Verarbeitung der Daten auf die im Netzwerk befindlichen Endgeräte und hausinternen Server.

Fog-Computing setzt auf zahlreiche Mini-Rechenzentren, welche die Datensortierung übernehmen.

Konkret heißt das: Der Fokus beim Edge Computing liegt stärker auf der Dezentralisierung der Datenverarbeitung, während Fog-Computing die Cloud näher an die eigene Infrastruktur heranbringt. Beide Ansätze verfolgen aber das Ziel, Cloud-Ressourcen zu schonen, indem sie den ausgehenden Netzwerkverkehr innerhalb des eigenen Netzes vorsortieren und priorisieren.

Bei allen Vorteilen, die Edge Computing mit sich bringt, hat es auch Risiken: Management, Absicherung und Skalierung sind auf verteilten Geräten und Servern deutlich schwieriger als in einem zentralen Cloud-Rechenzentrum. Entscheidend ist letztlich, die richtige Balance zwischen zentralisierten und dezentralen Anwendungs- und Serverbetrieb zu finden, die damit einhergehenden Vorteile auszuschöpfen und Risiken zu minimieren