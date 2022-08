Kein Code, kein Problem: Besserer Zugang zu Technologien

Für Menschen mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung kann es eine Herausforderung sein, ihre Arbeitsweise individuell zu gestalten und zu verändern. Sie sind oft auf die Unterstützung und Bereitstellung von Lösungen durch Entwickler und IT-Spezialisten angewiesen.

Auf dem heutigen Markt herrscht jedoch ein Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften – allein in Deutschland gibt es fast 28.700 offene IT-Stellen, für die es keine qualifizierten Bewerber gibt, wie das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung im vergangenen Oktober berichtete. Technische Lösungen können dazu beitragen, die Abhängigkeit von IT-Fachkräften zu verringern und technische Innovationen auch für Menschen ohne Programmierkenntnisse zugänglich zu machen.

Eine Möglichkeit, weniger technikaffine Mitarbeiter zu unterstützen, ist No-Code/Low-Code-Software. Diese bietet ihnen eine einfache Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe zu gestalten und ihre Geschäftsstrategie in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Hier erfahren Sie, wie No-Code-/Low-Code-Plattformen dazu beitragen, die Abhängigkeit von Entwicklern zu verringern und den Einschränkungen der derzeitigen IT-Belegschaft entgegenzuwirken.

Die Macht liegt in den Händen der Mitarbeiter

Traditionell ist die IT-Abteilung innerhalb eines Unternehmens die Anlaufstelle für Mitarbeiter, die technische Herausforderungen aller Art bewältigen müssen: Von der Berichterstellung und Datenanalyse bis hin zur Systemkonfiguration und darüber hinaus.

Zwar wird der IT-Support innerhalb des gesamten Tech-Stacks eines Unternehmens weiterhin eine wichtige Rolle spielen, doch Low-Code/No-Code-Software beseitigt die Abhängigkeit von IT-Teams und gibt den Mitarbeitern die Freiheit, ihre Arbeitsprozesse zu strukturieren und eigenständig zu gestalten.

Ähnlich wie bei LEGO-Bausteinen können die Mitarbeiter mit Low-Code/No-Code verschiedene Bausteine verwenden, je nachdem, was für sie funktioniert und wie sie ihre Arbeitsabläufe gestalten wollen. Wenn die Mitarbeiter ihre Arbeitsprozesse selbst gestalten, sind sie in der Lage, flexible Lösungen zu schaffen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, was zu mehr Effizienz und Agilität führt.

No-Code/Low-Code integriert die Mitarbeiter in eine stärker digitalisierte Belegschaft und kann in verschiedenen Organisationen in einer Vielzahl von Branchen, ob groß oder klein, eingesetzt werden. Dazu gehören Non-Profit-Organisationen, Großunternehmen, Start-ups und mehr.