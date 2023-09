KI steigert die Gefahr des synthetischen Identitätsbetrugs

Der synthetische Identitätsbetrug ist eine wachsende Bedrohung und der Einsatz von KI wird die Risiken noch deutlich erhöhen. Cyberangreifer können KI-Lösungen wie die ChatGPT AI Engine nutzen, um realistische synthetische Identitäten zu kreieren. Informationen zu Personen finden sich heute im digitalen Leben online in verschiedensten Bereichen und Datenbanken. Die verfügbare Datenmenge steigt dabei unaufhaltsam. Jedes Mal, wenn man eine neue App zu seinem Mobilgerät hinzufügt, bittet eine Software um die Erlaubnis, tiefer in das Privatleben einzudringen. Die individuelle Angriffsfläche erhöht sich damit kontinuierlich.

Allerdings ist es prinzipiell sehr aufwendig, alle frei verfügbaren Daten miteinander in Beziehung zu setzen. Neue KI-Lösungen bieten aber nun die entsprechende Verarbeitungsleistung, um die unterschiedlichen Datenpunkte sofort zusammenzuführen. So ist es denkbar, dass Hacker alle ungeschützten, gesammelten Daten in ChatGPT als Basis für Doxing-Angriffe einspeisen. Die durch KI ermöglichten Datenkorrelationen erleichtern es Angreifern beispielsweise, die Passwörter potenzieller Ziele abzuleiten. Im Handumdrehen kann KI den Mädchennamen der Mutter oder die Straße, in der eine Person aufgewachsen ist, extrahieren oder erschließen – oder auch fast jede typische Standardfrage und -antwort für Self-Service-Recovery-Portale zum Zurücksetzen von Passwörtern.

KI-basierter synthetischer Identitätsbetrug Der KI-Einsatz durch Kriminelle erhöht aber vor allem auch die Gefahr des synthetischen Identitätsbetrugs. So steigen die Spoofing- und Phishing-Risiken, indem Angreifer realistischere menschliche Sprach- und Textmuster erzeugen und damit Personen überzeugen können, etwas zu teilen oder zu tun, was sie nicht tun sollten. „Weder Unternehmen noch Privatpersonen sollten die Bedrohung durch synthetische Identitäten ignorieren, gerade in einer Zeit, in der der KI-Einsatz Hackern neue Möglichkeiten eröffnet.“ Len Noe, CyberArk Eine synthetische Identität kann auch dazu verwendet werden, ein Unternehmensnetzwerk über das Heimnetzwerk mit Hilfe von Daten zu unterwandern, die durch KI korreliert wurden. Die synthetische Identität könnte Personen zum Beispiel dazu verleiten, Passwörter für persönliche Konten herauszugeben, die denen für Unternehmensanwendungen ähneln oder sogar mit ihnen identisch sind.