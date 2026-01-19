Jobverlust durch KI? Das ist nur die halbe Geschichte

Überall lesen wir Schlagzeilen über Entlassungen und es ist leicht, sich beunruhigt zu fühlen. Sind diese Meldungen ein Zeichen dafür, dass sich die Befürchtung vieler Menschen bewahrheitet und KI unsere Arbeitsplätze erobert?

Es scheint, als würde sich jedes Unternehmen auf einen durch Automatisierung bedingten Personalabbau vorbereiten. Aber das ist nicht das ganze Bild. Was wir tatsächlich erleben, ist der Beginn von etwas viel Tiefgreifenderem. Wir treten in die KI-Wirtschaft ein. Die eigentliche Frage ist nicht, ob KI-Agenten bestimmte Arbeitsabläufe übernehmen können, die früher von Menschen ausgeführt wurden. Vielmehr geht es darum, ob sich Unternehmen mit Effizienz zufriedengeben oder den mutigen Weg zu Einfallsreichtum und Neuerfindung einschlagen.

Effizienzsteigerungen sind nur der Anfang Was in den Schlagzeilen nicht erwähnt wird: Effizienzsteigerungen durch Agenten sind ein schneller Gewinn für einige Führungskräfte, die sich auf kurzfristige Ergebnisse konzentrieren. Routineaufgaben werden automatisiert, Personal abgebaut und Kosteneinsparungen erzielt. Das sind greifbare Verbesserungen für das Unternehmen. Doch was passiert, nachdem die bestehenden Prozesse optimiert wurden? Sie stoßen an Ihre Grenzen. Sie haben Arbeitsabläufe mit weniger Personal beschleunigt, ohne zu überdenken, was möglich wäre, wenn Menschen und KI-Agenten auf völlig neue Weise zusammenarbeiten würden. KI-Agenten können einige Prozesse besser optimieren als eine oder mehrere Personen. KI kann umfangreiche Ende-zu-Ende-Aktivitäten mit einer Geschwindigkeit und Konsistenz bewältigen, die Menschen nicht erreichen können. Sie können riesige Datensätze analysieren, Arbeitsabläufe automatisieren, Erkenntnisse in Echtzeit liefern und wiederholbare Aufgaben ohne Ermüdung und ohne ständige Aufforderung ausführen. Wenn Sie im Jahr 2026 keine KI-Agenten zur Prozessoptimierung einsetzen, werden Sie ins Hintertreffen geraten. Das ist keine Drohung, sondern schlichtweg die Realität. Hier enden die Schlagzeilen über Entlassungen und dort beginnt die Geschäftsweisheit. Um ein Unternehmen zu vergrößern, braucht es Leidenschaft, Kreativität, gute Ideen, Talent, Risikobereitschaft, Zusammenarbeit, Kommunikation, Teamwork und Kundenempathie – Dinge, die Menschen immer besser können als KI. Die Zukunft des Geschäftswachstums besteht deshalb darin, neu zu überdenken, was Menschen und KI-Agenten tun können und sollten.

Menschen und KI übernehmen unterschiedliche Aufgaben und arbeiten zusammen In einem wachsenden Unternehmen gibt es viel Raum für Menschen und KI-Agenten, unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Ebenso gibt es viele Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen ihnen zu definieren. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Aufkommen spezialisierter KI-Agenten in Branchenvertikalen. In der KI-Wirtschaft werden die wertvollsten KI-Agenten nicht nur mit großem Allgemeinwissen trainiert. Sie werden auch mit dem einzigartigen institutionellen Wissen trainiert, das ein Unternehmen über die Jahre hinweg angesammelt hat. Denken Sie beispielsweise an Finanzdienstleistungen, Fertigung und den öffentlichen Sektor: Das Fachwissen ist grundlegend unterschiedlich. Und auch die Arbeit, die Menschen und KI leisten, ist unterschiedlich. Menschliche Mitarbeiter und KI-Agenten müssen speziell für eine Branche sowie die einzigartigen Arbeits-, Verwaltungs-, Vertriebs-, Marketing-, Service- und sonstigen Abläufe eines Unternehmens geschult werden. Andernfalls können Menschen mit Fachwissen und Erfahrung in der Branche KI-Agenten nicht effektiv einsetzen. Dann werden diese zu teuren Werkzeugen, die Routineaufgaben besser erledigen können als Menschen. Dabei geht es jedoch nicht nur um Effizienzsteigerungen. Es geht um neue Arten von Arbeitsabläufen, bei denen Menschen und KI-Agenten mit ihrem jeweiligen Fachwissen zusammenarbeiten. Ja, es gibt Effizienzsteigerungen, aber auch Gewinne durch exponentielles Wachstum und neue Geschäftsmodelle.