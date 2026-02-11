Was sagt der Datenschutz zu KI-Agenten?

Ein KI-Agent ist ein KI-System, das spezifische Ziele mit minimaler Aufsicht erreichen kann, erklärt der Digitalverband Bitkom (PDF). Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen, die innerhalb vordefinierter Grenzen operieren und menschliche Intervention erfordern, zeigen KI-Agenten Autonomie, zielgerichtetes Verhalten und Anpassungsfähigkeit. Sie können also unabhängig handeln, verfolgen Ziele und reagieren selbstständig auf Veränderungen.

Einerseits klingt dies genau nach der Unterstützung durch KI, die sich Unternehmen wünschen, um den vorherrschenden Personalmangel begegnen zu können. Allein eine Entscheidungsunterstützung, wie sie KI-Assistenten bieten, erscheint mitunter zu wenig, Aufgaben wollen erledigt werden. Doch KI-Agenten sind vielen Unternehmen noch suspekt.

So ist das Vertrauen in vollständig autonome KI-Agenten im vergangenen Jahr 2025 von 43 Prozent auf 27 Prozent gesunken. Grund dafür sind Datenschutz- und Ethikbedenken, wie eine Studie von Capgemini Research Institute (PDF) zeigt. Fast zwei von fünf Führungskräften denken demnach, dass die Risiken der Implementierung den Nutzen übersteigen. Nur 40 Prozent der Unternehmen trauen KI-Agenten zu, Aufgaben und Prozesse eigenständig zu steuern, die Mehrheit bleibt hingegen skeptisch.

Wie aber sieht es mit dem Datenschutz aus, bei dem viele Unternehmen Bedenken haben, wenn KI-Agenten zum Einsatz kommen sollen?

Robuster Datenschutz bei KI-Agenten Der Digitalverband Bitkom fordert im Fall von KI-Agenten: Zum Schutz der Privatsphäre sind robuste Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, da KI-Agenten häufig große Mengen an Daten, einschließlich sensibler Daten, verarbeiten. Zudem warnt Bitkom vor Rollenkonflikten, bei denen ein KI-Agent in einen Widerspruch geraten kann, etwa zwischen Effizienzsteigerung und Datenschutz. Ganz alleine darf man KI-Agenten nicht lassen, denn je nach Anwendungsbereich fordern rechtlichen Vorgaben wie die KI-Verordnung (KI-VO, AI Act) und die Datenschutz-Grundverordnung eine menschliche Aufsicht, und zwar generell bei KI-Systemen. Doch ohne Zweifel ist eine menschliche Aufsicht besonders bei KI-Agenten notwendig, da KI-Agenten eine gewisse Autonomie haben sollen. Auch KI-Provider wie Microsoft zum Beispiel machen deutlich: „Führen Sie menschliche Aufsicht bei kritischen Maßnahmen um: Für Aufgaben mit hohem Einsatz halten Sie einen Menschen auf dem Laufenden. Konfigurieren Sie den Agenten so, dass er vor sensiblen Aktionen eine Genehmigung oder Bestätigung von einer Person anfordert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die endgültige Kontrolle bei menschlichen Experten bleibt, wenn es wirklich darauf ankommt.“