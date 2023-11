Generative KI: Bedrohungen und Chancen für die IT-Sicherheit

In den letzten Jahren hat der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (KI) in verschiedenen Branchen rapide zugenommen. Von der Schaffung von Kunst bis zur Generierung von Text hat die Technologie ihr Potenzial bewiesen. Es gibt jedoch Bereiche, in denen der Einsatz von generativer KI durchaus auch Grund zur Sorge gibt, und einer davon ist die Cybersicherheit.

Eines der prominentesten Beispiele hierfür ist der Fall eines Journalisten, der eine von KI generierte Sprachtechnologie nutzte, um in sein eigenes Bankkonto einzubrechen. Der Journalist nutzte ein Softwareprogramm, das seine eigene Stimme nachahmte, um einen Kundenbetreuer dazu zu bringen, ihm Zugang zu seinem Konto zu gewähren. Dieser Fall zeigt, wie einfach es für jemanden mit böswilligen Absichten ist, KI-generierte Sprachtechnologie zu verwenden, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Der Einsatz von generativer KI gegen die Cybersicherheit stellt eine neue Erweiterung der gesamten Angriffsfläche dar. Mit dem Fortschreiten der Technologie entstehen neue Angriffsmöglichkeiten, die Hacker ausnutzen können. So kann generative KI beispielsweise dazu verwendet werden, überzeugende Nachbildungen von fast allem zu erstellen, einschließlich Sprachaufnahmen und Bildern. Sie können diese für betrügerische Aktivitäten wie Identitätsdiebstahl und Deepfakes verwendet werden.

Außerdem wird die Angriffsfläche mit dem zunehmenden Einsatz von generativer KI in verschiedenen Branchen immer komplexer und vielfältiger. Zusätzlich zu den traditionellen Angriffsflächen, die Unternehmen schützen müssen, darunter Netzwerke, Endpunkte und Anwendungen, gibt es jetzt neue Angriffsflächen. Sie werden nun durch generative KI geschaffen wie das Klonen von Stimmen und Bildern, also Deepfakes und KI-gestützte Hacking-Tools. Darüber hinaus können KI-gestützte Hacking-Tools menschliches Verhalten imitieren und aus früheren Angriffen lernen, was ihre Erkennung und Abwehr erheblich erschwert. Dies bedeutet, dass die herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen, auf die sich Unternehmen in der Vergangenheit verlassen haben, möglicherweise nicht mehr ausreichen, um sich vor diesen neuen Bedrohungen zu schützen.

Wirksame Schutzmaßnahmen für Unternehmen Um dieser wachsenden Angriffsfläche zu begegnen, müssen Unternehmen einen mehrschichtigen Ansatz für die Cybersicherheit verfolgen, der sowohl herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen als auch KI-basierte Tools umfasst. Dieser Ansatz sollte Investitionen in robuste Sicherheitssysteme umfassen, die in der Lage sind, die Nutzung generativer KI für böswillige Zwecke zu erkennen und zu verhindern, sowie die Nutzung von KI zur Analyse großer Datenmengen und zur Erkennung von Anomalien. Darüber hinaus sollten Unternehmen bei ihrem Ansatz zur Cybersicherheit wachsam und proaktiv bleiben, sich über die neuesten Entwicklungen in der KI-Technologie auf dem Laufenden halten und die notwendigen Schritte unternehmen, um ihre Assets vor Cyberbedrohungen zu schützen. Dazu gehört die Schulung des Sicherheitspersonals, um neue Bedrohungen zu erkennen und auf sie zu reagieren, sowie die Nutzung von Technologien wie Blockchain, um fälschungssichere digitale Hauptbücher zu erstellen, die zur Überprüfung der Authentizität digitaler Assets verwendet werden können. Der effektive Schutz von Unternehmensnetzwerken sollte angesichts des latenten Bedrohungspotenzials durch Schwachstellen jedoch nicht vernachlässigt werden. Hierbei kann die enge Zusammenarbeit mit einem Technologiepartner einen wichtigen Schritt darstellen. Eine moderne Geräteerkennungslösung kann den Sicherheitsteams die Erkenntnisse liefern, die sie benötigen, um alle ans Netzwerk angeschlossenen Geräte unter den Schutz der Sicherheitsarchitektur zu stellen. Sie kann effektiv helfen, IT-Infrastrukturen wirklich umfassend – einschließlich aller nicht-verwalteten IoT- und OT-Geräte – vor unerwünschten Eindringlingen abzusichern. Insgesamt stellt die wachsende Angriffsfläche, die sich in mehrere Angriffsflächen verwandelt, eine neue Grenze im ständigen Kampf zwischen Verteidigern und Angreifern auf dem Gebiet der Cybersicherheit dar. Nur durch einen umfassenden und anpassungsfähigen Ansatz für die Cybersicherheit und die Verwaltung von Angriffsflächen können Unternehmen hoffen, den Hackern einen Schritt voraus zu sein und ihre Umgebung vor diesen neuen Bedrohungen zu schützen.

Die wachsende KI-Bedrohung – Bekämpfung von Feuer mit Feuer Mit der fortschreitenden Entwicklung der KI wird das Potenzial für Angriffe weiter zunehmen. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen über die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie auf dem Laufenden bleiben und diese Fortschritte in ihre Cybersicherheitsstrategien einbeziehen. Dazu gehört der Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens, der Verarbeitung natürlicher Sprache und anderer KI-basierter Tools, um Bedrohungen zu erkennen und zu entschärfen. KI revolutioniert den Bereich der Cybersicherheit, da sowohl Verteidiger als auch Angreifer ihre Fähigkeiten nutzen, um ihre Taktiken zu verbessern. Der Einsatz von KI in der Cybersicherheit bietet erhebliche Vorteile, zum Beispiel eine schnellere Erkennung von Bedrohungen und Reaktionszeiten sowie eine genauere Identifizierung potenzieller Bedrohungen. Mit dem Aufkommen von KI-gestützten Hacking-Tools wird die Zukunft der Cybersicherheit jedoch immer schwieriger. Diese Tools können menschliches Verhalten imitieren und aus früheren Angriffen lernen, was ihre Erkennung und Abwehr erheblich erschwert. Mit den Fortschritten der KI-Technologie werden Cyberkriminelle immer raffiniertere Angriffe entwickeln, die herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen umgehen können. Um diesen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen eine mehrschichtige Sicherheitsstrategie implementieren, die sowohl herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen als auch KI-basierte Tools zur Bewältigung ihrer erweiterten Angriffsfläche umfasst. Dazu gehört der Einsatz von KI zur Analyse großer Datenmengen und zur Erkennung von Anomalien sowie die Schulung von Sicherheitspersonal, um neue Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Ausblick – KI versus KI? Die Idee von KI-Auseinandersetzungen in der Cybersicherheit ist zwar faszinierend, aber es ist schwer zu sagen, ob wir das in Zukunft erleben werden. Es ist wichtig zu wissen, dass KI ein Werkzeug ist, das von Menschen geschaffen wurde, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, und dass sie keine eigene Motivation oder eigenen Wünsche hat. Daher beruht das Konzept von möglichen sogenannten „KI-Kriegen“ eher auf den Ergebnissen menschlicher Entscheidungen als auf denen von KI-Systemen, die sich spontan zu Konflikten entschließen. Dennoch gibt es durchaus Szenarien, in denen KI-Systeme eingesetzt werden könnten, um Angriffe gegeneinander auszuführen. Wenn beispielsweise ein Staat hochentwickelte KI-Systeme für die Cyberkriegsführung entwickelt, könnte ein anderer Staat mit der Entwicklung eigener Systeme reagieren, um diese Angriffe abzuwehren. Dies könnte zu einer Art „Wettrüsten“ auf dem Gebiet der KI-gestützten Cyberkriegsführung führen. „Indem sie ihre Cybersicherheitsstrategien kontinuierlich verbessern und anpassen, können Unternehmen den Bedrohungen durch generative KI und andere aufkommende Technologien einen Schritt voraus sein.“ Nadir Izrael, Armis Es ist jedoch zu bedenken, dass die Entwicklung und der Einsatz von KI-Systemen von Regierungen und internationalen Organisationen stark reguliert werden. Außerdem unterliegt jeder Einsatz von KI in der Kriegsführung ethischen, rechtlichen und diplomatischen Erwägungen. Darüber hinaus arbeiten viele Forscher und Experten auf dem Gebiet der KI aktiv an der Entwicklung von ethischen Rahmenwerken und Standards für den verantwortungsvollen Einsatz von KI in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Kriegsführung.