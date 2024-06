Fünf Tipps für eine entwicklerfreundliche DevSecOps-Strategie

Die Sicherheit im Mittelpunkt des Softwareentwicklungs-Lebenszyklus (SDLC) – das ist der Kern der DevSecOps-Strategie. Mit ihr können Risiken minimiert, Produktveröffentlichungen beschleunigt und Behebungskosten reduziert werden – im Fall von IBM zum Beispiel bis zu 1,68 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Vorteile stehen Entwickler häufig vor Herausforderungen bei der täglichen Arbeit mit DevSecOps, verursacht durch Faktoren wie zum Beispiel fragmentierter Tool-Integration, wodurch die Praxis komplexer wirkt, als sie sein sollte.

Eine DevSecOps-Strategie zielt darauf ab, die Verantwortung für Sicherheit über Teams zu verteilen, statt sie zu isolieren. So soll die Sicherheit zu einem natürlichen Teil der Developer Experience werden, um die Vorteile in vollem Maße auszuschöpfen. Die folgenden fünf Tipps unterstützen dabei, die DevSecOps-Erfahrung für Entwickler zu verbessern, mit einem Schwerpunkt auf benutzerfreundlichen Tools und schnelleren Veröffentlichungen sicherer Produkte.

Sicherheit in bestehende Workflows integrieren

Um Sicherheit nahtlos in den Alltag der Entwickler zu integrieren, sollten Sicherheits-Tools nicht einfach an bestehende Prozesse angehängt werden. Viele dieser Tools sind eigentlich für Sicherheitsexperten konzipiert und können, wenn sie unverändert in die Arbeitsabläufe der Entwickler integriert werden, eher hinderlich sein. Stattdessen ist es sinnvoll, die aus den Sicherheitswerkzeugen gewonnenen Informationen so aufzubereiten, dass sie sich nahtlos in die bestehenden Arbeitsprozesse einfügen. Ideal ist die Verwendung von Tools, die bereits in die täglichen Abläufe integriert sind. Dies verringert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Kontexten zu wechseln, und ermöglicht es Entwicklern, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Der Einsatz von KI innerhalb integrierter Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environment, IDE) optimiert diesen Prozess weiter, indem Entwickler Sicherheitswarnungen direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung bearbeiten können.