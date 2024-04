Datengetriebene Organisation: Menschen und Daten zusammenbringen

Unternehmen weltweit befinden sich inmitten einer der größten Phasen der Datenerzeugung. Während es im Jahr 2020 noch 64,2 Zettabyte an Daten waren, werden nach aktuellen Schätzungen bis 2025 voraussichtlich 180 Zettabyte produziert werden. Allein ein Zettabyte würde 41,5 Millionen der weltweit größten kommerziell erhältlichen Festplatten (24 TB) füllen.

Daten nehmen dabei für Unternehmen in Deutschland eine immer wichtigere Rolle zum Erreichen ihrer Ziele ein: So tragen nach einer Untersuchung des Bitkom für mittlerweile 12 Prozent der Unternehmen datengetriebene Geschäftsmodelle ausschließlich oder sehr stark zum Unternehmenserfolg bei, im Vergleich zu sieben Prozent im Vorjahr.

Der Weg zu einer datengetriebenen Organisation führt dabei häufig über einen verbesserten Technologie-Stack. Doch die größte Herausforderung sind die Menschen, die Geschäftsprozesse und die Unternehmenskultur. Bei Coca-Cola war die Begeisterung der eigenen Mitarbeitenden für Daten sowie die Vereinfachung der Analyse von Daten ausschlaggebend, um den kompetenten Umgang mit ihnen auf allen Ebenen zu verbreiten.

Das Datenvolumen: 1,9 Milliarden konsumierte Getränke pro Tag

Ein Besuch im Hauptquartier der Coca-Cola Company in der Innenstadt von Atlanta gleicht einer Reise in die Vergangenheit – und eröffnet gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Die Geschichte von Coca-Cola beginnt im Jahr 1886, als der Apotheker Dr. John S. Pemberton seine neueste Erfindung entwickelte: einen konzentrierten Sirup, den er in seiner Apotheke aus einem neuartigen „Soda-Brunnen“ verkaufte. In seinem ersten Geschäftsjahr verkaufte Pemberton etwa neun Gläser Coca-Cola pro Tag. Heute werden weltweit täglich mehr als 1,9 Milliarden Getränke von Coca-Cola getrunken.

Die Rolle von Jay Caplan in dieser Entwicklung spielt sich hinter den Kulissen ab. Er ist Senior Business Analytics Manager bei Coca-Cola. „Stellen Sie sich all die Orte vor, an denen Sie in einem Umkreis von einer Meile rund um Ihr Zuhause Coca-Cola kaufen könnten. Stellen Sie sich dies nun in einem größeren Maßstab vor: alle Orte rund um den Globus, an denen Sie ein Produkt von Coca-Cola bekommen könnten. Dies ist das Datenvolumen, mit dem wir täglich arbeiten“, erläutert Caplan. „Meine Rolle ist rein analytischer Natur, doch in der heutigen Zeit ist jede Abteilung abhängig von Daten – von Audit und Finanzen bis hin zu Produktion und Lieferung. Wir müssen jeden einzelnen Schritt der Customer Journey unserer Kunden verstehen, um unser Glücksversprechen zu halten.“