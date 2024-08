Data Center as a Service: Vorzüge von Cloud und Rechenzentren

Aber was ist ein DCaaS? Ein DCaaS ist ein Betriebsmodell für eine lokale Serverinfrastruktur, bei dem ein spezialisierter Dienstleister die Infrastruktur und Ressourcen als verwalteten Service anbietet. Der Dienstleister stellt die benötigten Komponenten wie Server , Speicher, Netzwerk und Sicherheitssysteme bereit und übernimmt bei Bedarf Betrieb, Verwaltung und Wartung des Rechenzentrums. So können Unternehmen ihre IT-Infrastruktur in einem eigenen Rechenzentrum aufsetzen, ohne dieses selbst vorhalten oder betreiben zu müssen.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Infrastruktur kontinuierlich an neue Anforderungen anzupassen. So erfordert zum Beispiel die steigende Anzahl KI-basierter Lösungen sowohl eine hohe Rechenleistung als auch ausreichend Speicherkapazitäten, um Trainings- und Produktivdaten zu speichern. Häufig denken Unternehmen dann an die Cloud, wenn ihnen die Ressourcen für ein eigenes Rechenzentrum fehlen. Aber nicht alle Unternehmen können – oder wollen – ihre IT in einer Cloud-Umgebung aufsetzen.

Agilität und Sicherheit im verwalteten Rechenzentrum

Zu den Vorzügen von DCaaS zählen zwei Eigenschaften, die bislang als exklusive Cloud-Vorteile galten: Flexibilität und Skalierbarkeit. Mit Data Center as a Service können Unternehmen ihre On-Prem-Infrastruktur bedarfsgerecht erweitern, ohne selbst in kapitalbindende Hardware investieren zu müssen. Dadurch ist nicht nur flexibles Hochskalieren möglich – auch lassen sich ungenutzte Kapazitäten so einsparen, um Bereitstellungskosten einzusparen. Unternehmen können ihre IT-Infrastruktur so nahtlos an neue Anforderungen anpassen. Zudem gewährleistet der Dienstleister durch regelmäßige Updates, Patches und Systemüberwachung ein hohes Maß an Sicherheit.

"Data Center as a Service bietet Unternehmen eine zukunftsfähige Lösung zur Modernisierung und Anpassung ihrer IT-Infrastruktur an sich verändernde Anforderungen." Philipp Mölders, netgo

Nicht alle wollen in die Cloud – und einige können tatsächlich aufgrund von branchenspezifischen Regularien nicht alle Daten und Anwendungen in eine Cloud-Umgebung migrieren. Besonders Branchen wie das Finanz- und Gesundheitswesen unterliegen oft spezifischen Anforderungen an Datenschutz und Compliance, weshalb Organisationen aus diesen Branchen ein hohes Maß an Kontrolle über ihre Daten und Systeme benötigen. Innerhalb der lokalen Serverinfrastruktur liegen alle Daten direkt vor Ort und DCaaS-Dienstleister können die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden an branchenspezifische Vorgaben anpassen.