Container und Kubernetes im Jahr 2024

Container werden 2024 weiterhin auf der Agenda vieler Unternehmen stehen. In der heutigen Wettbewerbslandschaft befinden sich Unternehmen in einem Wettbewerb um die Entwicklung von Cloud-nativen Lösungen, die agile Bereitstellungsmodelle für moderne Anwendungen und Dienste unterstützen. Container sind ein ideales Grundelement für diesen neuen Ansatz, da sie leichtgewichtig, auf alle Plattformen übertragbar und einfach skalierbar sind. Zur Orchestrierung von Containern stehen verschiedene Lösungen bereit, wobei sich Kubernetes unangefochten als De-facto-Standard für die Bereitstellung und Orchestrierung von Containeranwendungen etabliert hat.

Der Bedarf von Unternehmen an Containerplattformen, auf denen sie ihre eigenen KI-Modelle ausführen können, wird in diesem Jahr weiter steigen. Immer mehr Unternehmen wollen die Vorteile der Containerisierung nutzen, indem sie den Betrieb vereinfachen und langwierige, sich wiederholende Aufgaben KI-basiert bewältigen. Die Einführung von KI ist jedoch anspruchsvoll und erfordert fundiertes Fachwissen.

Nachhaltigkeit, ein weiteres großes Thema, wird auch 2024 eine bedeutende Rolle spielen. Bei Containern geht es ebenfalls um die Frage, wie es gelingt, die Ressourcen in der Cloud möglichst effizient zu nutzen. Hier kann Kubernetes nützliche Dienste leisten, indem es Prozesse rationalisiert und damit Cloud-Ressourcen schont.

Sicherheit von Containern wird zur Priorität

Im Oktober 2024 wird die NIS2-Direktive in Kraft treten und das Thema Containersicherheit betreffen. Obwohl Cloud-native Technologie von Haus aus ein hohes Maß an Ausfallsicherheit mit sich bringt, sehen sich Unternehmen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. So sind aufgrund der Komplexität eine Reihe von Sicherheitsherausforderungen, zu lösen, um eine Kubernetes-Installation angemessen zu schützen.

Für die Sicherheit von Containern unter Kubernetes bietet sich ein Managed Service an, der Unternehmen die Cluster-Bereitstellung bei jedem Cloud Provider, in einer On-Premises-Umgebung oder am Edge ermöglicht. Ein solcher, vollständig verwalteter Dienst stellt eine auf Kubernetes basierende Plattform für den Betrieb der hochmodernen containertauglichen Infrastruktur zur Verfügung. Ein Dienst dieser Art wird den Beschränkungen und der begrenzten Skalierbarkeit, Bandbreite und Performance von Edge-Ressourcen optimal gerecht. Eine bedarfsgerechte dynamische Skalierung bietet Unternehmen Flexibilität bei der Erweiterung ihrer Kubernetes-Umgebung.