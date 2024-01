Collaboration-Tools: Einfallstor für Social Engineering

Sie sind aus dem hybriden Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken: Teams, Zoom, Slack. Collaboration Tools helfen virtuellen Teams, effizient zusammenzuarbeiten. Die Konsolidierung von E-Mail-, Collaboration- und Projektmanagement-Tools in Produktsuiten wie Microsoft 365 oder Google Workspace bieten zentrale Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Daten und Dokumenten – und sie haben ein neues Einfallstor für Cyberkriminelle geschaffen, das viele Unternehmen und Belegschaften bislang zu wenig auf dem sprichwörtlichen Radar haben.

Zu Unrecht, wie eine Mimecast-Umfrage (PDF) unter 600 Cybersecurity-Führungskräften und mehr als 3.000 Mitarbeitern zeigt. In der Erhebung gaben 94 Prozent der befragten Unternehmen aus Australien, Frankreich, Deutschland, Südafrika, Großbritannien und den USA an, bereits Opfer einer Bedrohung geworden zu sein, die von diesen Tools ausging. Bei diesen so genannten Social-Engineering-Angriffen geben Angreifer sich als Personen aus, denen der Nutzer sonst vertraut: als Vorgesetzter, Lieferant oder Partner. Fortschritte in der KI-Technologie ermöglichen es, diese Angriffe selbst bei Videoanrufen und -konferenzen noch glaubwürdiger zu gestalten. Auch Stimmen und Videoübertragung können gefälscht werden – man denke an das „Telefonat“ der damaligen Berliner Oberbürgermeisterin Giffey mit dem angeblichen Oberbürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.

Zielscheibe der Angriffswelle waren Unternehmen jeder Größenordnung sowie Behörden und andere öffentliche Einrichtungen. Auffällig: Während kleine und mittlere Unternehmen von früheren Angriffswellen weniger stark betroffen waren, ist das heute nicht mehr der Fall. Das liegt auch daran, dass Angreifer entlang der Software Supply Chain heute rasch von einem Unternehmen ausgehend ganze Ökosysteme infiltrieren können. Unter anderem deshalb sind Softwarestücklisten (oder SBOM, Software Bill of Materials ) inzwischen ein verbindlicher Teil regulatorischer Anforderungen an die Cyberresilienz von Unternehmen.

Collaboration Tools sind der perfekte Angriffsvektor für diese Art der Infiltration, die oft nur den Ausgangspunkt für weiteres Unheil – im Besonderen Ransomware-Angriffe – darstellen. Im August 2023 gab das Threat-Intelligence-Team von Microsoft eine Warnung vor Angriffen auf Microsoft Teams heraus. Bereits im Juni hatten Sicherheitsforscher von Jumpsec eine Sicherheitslücke in Teams identifiziert, über die Angreifer an Anmeldedaten von Benutzern gelangen konnten. Microsoft riet Cybersecurity-Verantwortlichen, ihre Umgebungen umgehend zu sichern und Teams-Nutzer zu sensibilisieren.

Es ist geschäftskritisch, Collaboration-Plattformen abzusichern

E-Mails sind laut dem jährlichen BSI-Report zur Lage der Cybersicherheit (PDF) noch immer der häufigste Angriffsvektor. Gleichzeitig nahm jedoch der Anteil von Angriffen über Collaboration Tools im 3. Quartal 2023 zu. Die Auswirkungen unterscheiden sich nicht von den Folgen „herkömmlicher“ Cyberattacken. Dazu gehören der Verlust von Unternehmensdaten, Kundenvertrauen, wirtschaftliche Schäden in Form von Vertragsstrafen, Erpressungsgeldern, Rechtskosten und Bußgeldzahlungen, Reputations- sowie immaterielle Schäden in Form erheblicher Belastungen für Mitarbeiter – unabhängig von der Größe des Unternehmens. Das Analysehaus Gartner prognostiziert in diesem Zusammenhang, dass bis 2025 fast die Hälfte der Cybersecurity-Experten den Arbeitsplatz wechseln werden. Und 25 Prozent werden aufgrund von Mehrfachbelastungen am Arbeitsplatz sogar den Beruf wechseln oder ganz ausscheiden.

Die durchschnittlichen Gesamtkosten von Angriffen auf Unternehmen, die auf Collaboration-Tools basieren, beliefen sich laut der Mimecast-Befragung im vergangenen Jahr auf über 523.722 Euro pro Angriff. Darin enthalten sind die Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, zusätzliches Personal und die Wiederherstellung von Systemen.

Kleine und mittlere Unternehmen sind im Vergleich zu Unternehmen anderer Größenordnungen am wenigsten zuversichtlich, was ihre Vorbereitung auf Cyberangriffe anbelangt: Nur 66 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass ihr Unternehmen sehr gut oder gut auf eine Collaboration-Attacke vorbereitet ist. Große Unternehmen zeigen größeres Vertrauen in die eigene Abwehrbereitschaft.

In Unternehmen jeder Größenordnung sind jedoch vor allem Mitarbeiter erstaunlich selbstbewusst. Auffallend ist vor allem die Abweichung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Verhalten: Obwohl eine klare Mehrheit von 81 Prozent der befragten Mitarbeiter aussagte, das Risiko zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten, sind Mitarbeiter im Umgang mit Collaboration Tools im Vergleich zu E-Mails unvorsichtiger im Umgang mit Links und Anhängen: 21 Prozent - also mehr als jeder fünfte Angestellte – gaben an, bei Links und Anhängen in einer Nachricht in einem Team-Chat oder -Kanal auf jede Form der Cybersecurity-Prüfung zu verzichten.

Die Daten zeigten auch, dass enormer Schulungsbedarf zu den Sicherheitsrisiken von Collaboration Tools besteht. Besonders auffällig ist, wie sehr hier die Meinungen zwischen Führungskräften und Belegschaften auseinandergingen. Während 85 Prozent der Cybersecurity-Profis davon ausgingen, dass ihr Unternehmen seine Mitarbeiter ausreichend über Risiken von Collaboration-Tools informiere, gaben ganze 38 Prozent der Mitarbeiter an, keine Sicherheitsschulung für Collaboration-Tools erhalten zu haben. In KMU stieg dieser Wert sogar auf 48 Prozent.

„Cybersicherheit ist nicht zuletzt eine Frage der Unternehmenskultur und in Zeiten dezentralen Arbeitens über multiple Endgeräte längst nicht mehr nur Aufgabe der IT, sondern jedes Einzelnen.“ Frank Sammüller, Mimecast

Gleichzeitig ist das Problembewusstsein deutlich geringer ausgeprägt als in Bezug auf E-Mails. Mitarbeiter zeigten bei der Nutzung von Collaboration-Tools ein riskanteres Verhalten, was das Öffnen von Dateien und Anklicken von Links betraf. Ein Grund dafür ist, dass Collaboration-Tools dazu verführen, sie als geschlossene Umgebungen wahrzunehmen, die sie nicht sind. Sie erscheinen persönlicher, weswegen Mitarbeiter Anfragen, die sie über Collaboration-Tools erhalten, weniger hinterfragen als E-Mails. Zudem fühlen sie sich weniger verantwortlich für Hacks, bei denen ihr Konto betroffen ist: 30 Prozent der Mitarbeiter gaben an, dass sie sich nicht persönlich verantwortlich fühlen würden, wenn ihr Gerät oder Konto betroffen wäre.

Der Aspekt der fehlenden Eigenverantwortung ist für Unternehmen besonders besorgniserregend. Denn Cybersicherheit ist nicht zuletzt eine Frage der Unternehmenskultur und in Zeiten dezentralen Arbeitens über multiple Endgeräte längst nicht mehr nur Aufgabe der IT, sondern jedes Einzelnen.

Viele Unternehmen verlassen sich auf die nativen Sicherheitsmechanismen von Google Workspace und Microsoft 365. Als größte Dienste stehen die beiden Anbieter jedoch im Fokus der Angreifer und diesen gelingt es immer wieder, die Schutzmechanismen zu umgehen. Unternehmen, die eine zusätzliche, KI-unterstützte Sicherheitsschicht für die gesamte Umgebung etablierten, konnten ihre „Angriffsbilanz“ verbessern.