APIOps: Ein neuer Ansatz zur API-Entwicklung und -Verwaltung

In den letzten 20 Jahren haben sich Application Programming Interfaces (APIs) zu einem kritischen Bestandteil des modernen Lebens entwickelt. Diese Codestücke ermöglichen den problemlosen Datenfluss zwischen verschiedenen Systemen und verbinden Anwendungen und Datenbanken auf vielfältige Art und Weise.

Programmierschnittstellen (APIs) können in vielerlei Hinsicht als Produkte betrachtet werden. Aus diesem Grund ist das effiziente Management ihres Lebenszyklus entscheidend.

Ein effektives Management des API-Lebenszyklus umfasst einen umfassenden, schrittweisen Prozess der Planung, Entwicklung, Implementierung, Prüfung und Versionierung. Während dies in der Vergangenheit ein herausfordernder und teilweise manueller Prozess war, verbessert sich die Situation jetzt: Die Automatisierung wird immer mehr zu einem Teil des Prozesses. Dies ermöglicht eine End-to-End-Lösung für die Verwaltung des API-Lebenszyklus, indem sie mit dem agilen Charakter moderner Verfahren für Softwareentwicklung wie DevOps und GitOps kombiniert wird.

Bei der Verwaltung des API-Lebenszyklus kann es zu einem Zielkonflikt zwischen Geschwindigkeit und Qualität kommen. Ein Unternehmen muss vielleicht eine neue oder aktualisierte API so schnell wie möglich in Betrieb nehmen, aber dies sollte nie auf Kosten der Qualität geschehen.

Diese erste Phase umfasst die Erstellung einer API-Spezifikation und einer Testsuite in einem API-Design-Tool. Das API-Design-Tool sollte die Spezifikationen automatisch auflisten und die Generierung von Unit - und Governance-Tests basierend auf der Spezifikation unterstützen. Die API wird dann in ein Versionskontrollsystem, wie zum Beispiel Git, übertragen, wodurch der erste automatische Governance-Checkpoint ausgelöst wird

Build

APIs können mit jedem Tool und in jeder Programmierumgebung erstellt werden. Sobald deren Entwicklung abgeschlossen und der Code in der Versionskontrolle angelegt ist, werden Tests ausgelöst – einschließlich der in der Designphase erstellten Unit-Tests. Wenn alle Tests bestanden sind, geht es in die Bereitstellungsphase (Deployment) über.