5G: Die Gesundheitsbranche im Wandel

Die Gesundheitsbranche ist weltweit im Umbruch, denn der rasante Anstieg von technologischen Veränderungen beeinflusst sie auf allen Ebenen. Neben wissenschaftlicher und medizinischer Forschung sowie Durchbrüchen gehört dazu auch der Einsatz neuer Technologien zur Automatisierung von Abläufen im Gesundheitswesen und zur Bereitstellung von Pflegeleistungen.

Die Konnektivität ist der wichtigste Einflussfaktor, der die Gesundheitsbranche verändert. Insbesondere die 5G-Technologie verspricht, die Gesundheitsversorgung für Patienten auf der ganzen Welt zu erweitern und zu verbessern. Durch eine schnellere und zuverlässigere Datenübertragung können Gesundheitsdienstleister große Datenmengen, einschließlich hochauflösender Bilder und Videos, in Echtzeit übertragen, was wiederum die Beratung, Diagnose und Behandlung unterstützt.

Heute erwarten die Menschen, dass Gesundheitsdienste prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipativ sind. Alle Erwartungen können mit 5G erreicht und verstärkt werden. 5G-Technologien haben ein völlig neues Ökosystem geschaffen, das einen verbesserten Zugang zu Informationen und medizinischen Einrichtungen bietet, die dieser neuen Erwartungshaltung der Menschen an die Gesundheitsversorgung gerecht werden können. Sie haben es den Gesundheitsdienstleistern auch ermöglicht, die Reichweite einer kostengünstigen, präzisen, effizienten und bequemen Gesundheitsversorgung in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu erweitern.

Auswirkungen und Einsatzmöglichkeiten

Die Einführung der 5G-Technologie im Gesundheitswesen hat das Potenzial, die Branche zu revolutionieren. Experten sagen, dass der 5G-Gesundheitsmarkt bis 2026 voraussichtlich 3,67 Milliarden US-Dollar (rund 3,4 Millarden Euro) erreichen wird.

Über die Unterstützung von Telemedizin und Fernbetreuung bis hin zur Echtzeit-Fernüberwachung und KI-Systemen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, welchen Beitrag 5G zu einer personalisierteren Gesundheitsversorgung leisten kann. Mit der versprochenen Geschwindigkeit und einfachen Echtzeit-Informationsteilung kann die medizinische Behandlung präventiv statt reaktiv sein.

Einige bekannte 5G-Anwendungsfälle umfassen dabei Connected Patients, Remote Healthcare and Telemedicine, Remote Assistance, Automatisierung and Roboterchirurgie, Notfallbehandlung und andere. Angesichts des aktuell erheblichen Pflegemangels kann 5G eine groß angelegte Fernüberwachung von Patienten ermöglichen.

Telemedizin kann zudem auch den Kontakt zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern fördern. Mit der via 5G größeren Reichweite können Patienten in abgelegenen Gebieten leichter auf die Gesundheitsversorgung zugreifen. Denn das 5G-Netzwerk unterstützt hochauflösende Videokonsultationen ohne Verzögerungen, um ein Nutzungserlebnis ohne Umschweife zu gewährleisten. Das spart Zeit für Patienten und Anbieter und ist insbesondere während Notfällen wertvoll, was das Liverpool 5G Health and Social Care Testbed zeigt.

Für chronische Erkrankungen, die eine ständige Überwachung erfordern, kann die 5G-Technologie den Gesundheitsdienstleistern helfen, Patienten im Auge zu behalten, während sie ihr normales Leben fortsetzen. Der Vorteil: Die Patienten vermeiden Krankenhausaufenthalte, sodass sich die Krankenhäuser auf ständige Überwachung und Intensivversorgung konzentrieren. In einigen Ländern wurden 5G-Fernüberwachungssysteme für Patienten mit chronischen Krankheiten eingesetzt.

Das West-Midlands-5G-Programm und das University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust führten den ersten UK-Remote-Ultraschallscan über ein öffentliches 5G-Netzwerk durch. Ein Sanitäter machte den Ultraschall-Scan unter der Fernleitung eines Klinikers durch, der die Bilder in Echtzeit interpretieren konnte.

Verspätungen bei Operationen aufgrund der Nichtverfügbarkeit eines leitenden Arztes können ebenfalls durch 5G unterstützt werden. Intelligente Eingriffe unter Einsatz von 5G-Technologie bedeuten, dass leitende Chirurgen während eines Eingriffs das Operationsteam aus der Ferne steuern und beraten können, um die erforderliche kritische medizinische Unterstützung zu bieten und Wartezeiten für Patienten zu reduzieren. In Italien ist das San Raffaele Hospital in Mailand eine Partnerschaft mit Vodafone eingegangen, um bei Operationen 5G-gestützte Augmented Reality (AR) einzusetzen, um Chirurgen zu unterstützen.

Die Bandbreite und geringe Latenz von 5G ermöglichen den Einsatz von Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality zur Behandlung von Patienten – sei es für Ablenkungstherapie, Schmerzmanagement, Rehabilitation oder Expositionstherapie. So wurden beispielsweise im Rahmen des Liverpool 5G Health and Social Care-Projekts 5G-verbundene VR-Headsets an Patienten in Palliativpflege gegeben und für Ablenkungstherapie und Schmerzmanagement verwendet. Das Feedback war positiv, mit einer Reduktion von Schmerzmedikation in einigen Fällen. Vodafones AR HoloLens hilft Sanitätern in Italien, auf die medizinischen Aufzeichnungen der Patienten und andere wichtige Informationen zuzugreifen.

Im Falle eines dringenden Bedarfs oder einer Notfallsituation kann 5G-Technologie eine schnellere und zuverlässigere Kommunikation ermöglichen. Damit kann der nächstgelegene Krankenwagen oder die erforderliche Versorgung zum Patienten gebracht werden, während die Ärzte das Notfallpersonal in Erster Hilfe und Behandlung beraten sowie die Zustände der Patienten eng überwachen. In Großbritannien verwenden zum Beispiel mobile Kliniken und Krankenwagen 5G, um Echtzeitaktualisierungen zu erhalten und eine Fern-Triage, Diagnose und Behandlung von Patienten durchzuführen. Diese Funktionalität lässt sich erweitern, um Krankenhäuser mit Echtzeitverfolgung auszustatten, damit sie die Bedürfnisse des Patienten bei der Ankunft antizipieren können.