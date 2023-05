Datenschutz bei Telemedizin: Aus Fehlern lernen

Die Deutschen gehen in die Video-Sprechstunde, berichtet der Digitalverband Bitkom. Schon 18 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben demnach mindestens einmal per Video-Sprechstunde mit Ärztinnen oder Ärzten kommuniziert.

Doch die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen hat noch weitere Facetten: Ein Drittel der Deutschen (33 Prozent) vereinbart Arzttermine per Internet. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) hat dies bislang noch nicht getan, könnte sich aber vorstellen, dies künftig zu tun.

Auch die Ärzteschaft sieht vermehrt Vorteile in der weiteren Digitalisierung, wie eine weitere Bitkom-Umfrage (PDF) zeigt: Mehr als drei Viertel der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland (76 Prozent) sehen die Digitalisierung grundsätzlich als Chance für die Medizin. Das Thema IT-Sicherheit bereitet den Ärztinnen und Ärzten jedoch sowohl in Kliniken als auch in den Praxen Sorgen. Drei Viertel (74 Prozent) der Ärzteschaft im Krankenhaus sehen Kliniken in Deutschland häufig nicht ausreichend vor Cyberangriffen geschützt. 69 Prozent meinen, Ärztinnen und Ärzte sollten sich stärker mit IT-Sicherheit beschäftigen, und zwei Drittel (66 Prozent) sorgen sich konkret vor Cyberangriffen auf Krankenhäuser.

Mit Blick auf den Datenschutz bleibt aber festzuhalten: Viele Ärztinnen und Ärzte sehen den Datenschutz eher als Hemmschuh. So betonen 71 Prozent, strenge Datenschutzvorgaben erschwerten oftmals den medizinischen Fortschritt.

Datenschutzmängel in der Telemedizin Fragt man jedoch Verbraucher- oder Patientenschützer, ist der Datenschutz gerade in der sensiblen Telemedizin noch nicht gut genug. Der Verbraucherschutz und das Datenschutzniveau dürfen durch neue digitale Angebote nicht abgeschwächt werden, betont der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (PDF). In einer internetrepräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts eye square im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) bestätigten gut drei Viertel der Befragten (76 Prozent), dass ihnen Datenschutz bei digitalen Gesundheitsangeboten sehr oder eher wichtig ist. Fast die Hälfte (49 Prozent) macht vom Datenschutz die Entscheidung abhängig, ob sie ein digitales Gesundheitsangebot nutzt. Eine Studie (PDF) des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hat nun den Datenschutz von Telemedizin- und Arztterminportalen unter die Lupe genommen. Das Fazit der Studie lautet: Der Datenschutz der neun untersuchten Plattformanbieter für Videosprechstunden ist lückenhaft. Kritisiert wird unter anderem die Nutzung von Tracking-Diensten der Portale für Zwecke wie Marketing, Profiling, Social Media oder Nutzungsanalysen. Die Untersuchung ergab außerdem: Es holten nur zwei der neun geprüften Anbieter eine umfassende ausdrückliche Einwilligung der Verbraucher für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ein. Auch zum Beispiel die Information über die Speicherdauer der personenbezogenen Daten sehen die Verbraucherschützer kritisch: Zum einen haben einige Anbieter kein Löschkonzept bei längerer Account-Inaktivität, zum anderen wird die Speicherdauer in der Datenschutzerklärung gar nicht, vage oder zu lange angegeben.