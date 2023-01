3 Prognosen zur Sicherheit von Netzwerken 2023

Unternehmensnetzwerke von heute haben kaum noch Ähnlichkeit mit denen von vor ein paar Jahren. Ressourcen und Benutzer sind heute über eine Vielzahl von Unternehmens-, Cloud- und Remote-Standorten verteilt, wodurch die Abgrenzung amorph und schwer zu definieren ist. Dennoch sind Netzwerksicherheitstechnologien nach wie vor ein grundlegender Aspekt der Cybersicherheit und werden ständig weiterentwickelt, um der verteilten Realität von heute besser gerecht zu werden.

Wenn Sie wissen, was im kommenden Jahr passieren wird, können Sie besser planen, welche Anschaffungen vorangetrieben und welche Fähigkeiten priorisiert werden sollen.

Wenn der Datenverkehr entschlüsselt und inspiziert wird, lassen sich diese Bedrohungen erkennen. Eine Untersuchung der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget ergab, dass nur 34 Prozent der Unternehmen Einblick in den gesamten verschlüsselten Datenverkehr in ihrer Umgebung haben. Die Gründe für den Verzicht auf Entschlüsselung sind vielfältig und reichen von der Wahrung der Privatsphäre der Mitarbeiter bis hin zur Vermeidung von Leistungseinbußen, die sich aus der Entschlüsselung ergeben können.

2. Angreifer nutzen vernetzte Heimgeräte aus, um das Unternehmen zu kompromittieren

Untersuchungen von ESG haben ergeben, dass 63 Prozent der Mitarbeiter per Fernzugriff oder in einem Hybridmodell arbeiten. Gleichzeitig nimmt die Zahl der mit Heimnetzwerken verbundenen IoT-Geräte weiter zu, wobei die Sicherheit dieser Hardware nur allzu oft vernachlässigt wird. In der Vergangenheit gab es bereits Angriffe auf vernetzte Heimgeräte, wobei das Mirai-Botnet zu den bekanntesten gehört. In diesem wie auch in anderen Fällen besteht das Ziel jedoch häufig darin, Rechenleistung für DDoS-Angriffe oder Krypto-Mining zu kapern.

Angreifer können auch vernetzte Geräte in Unternehmensumgebungen nutzen, um Fuß zu fassen und auf herkömmliche Ressourcen überzugehen oder Daten zu exfiltrieren. Bislang wurden jedoch noch keine größeren Angriffe gegen Unternehmen auf ein kompromittiertes Heimgerät zurückgeführt.

Das könnte sich im Jahr 2023 ändern. Einige Anbieter von Sicherheitslösungen für Netzwerke bieten Produkte zur Sicherung und Segmentierung von Heimnetzwerken an, was ein erster Hinweis auf die potenzielle Schwere des Problems ist. Unternehmen, die weiterhin Remote- und Hybridarbeit unterstützen, sollten die potenziellen Risiken von Angriffen auf vernetzte Heimgeräte sowie neue Möglichkeiten der Schadensbegrenzung prüfen.