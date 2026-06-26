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UCaaS im Mittelstand: Integration und Compliance im Fokus
Mittelständische Unternehmen stehen bei der Wahl von Cloud-Kommunikationsplattformen vor großen Herausforderungen. Welche Kriterien abseits vom KI-Hype über den Erfolg entscheiden.
Mittelständische Unternehmen überdenken ihre Kommunikationsplattformen mit Fokus auf Integration, Effizienz und Compliance. Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft stehen sie dabei vor einer besonderen Herausforderung: Einerseits sind sie oft technisch ambitionierter als kleine Unternehmen, andererseits verfügen sie meistens nicht annähernd über die IT-Ressourcen von Konzernen.
Typisch für den deutschen Mittelstand ist eine gewachsene IT-Landschaft mit jahrelang bewährten On-Premises-Systemen, beispielsweise ERP-Lösungen wie SAP, branchenspezifische Fertigungssoftware oder spezialisierte Finanzanwendungen. Diese Systeme einfach durch eine Cloud-Kommunikationsplattform zu ergänzen, klingt unkompliziert, ist in der Praxis aber selten der Fall. Für IT-Teams, die gleichzeitig Kundenservice-Plattformen, Kollaborationstools und Fachanwendungen betreuen, ist die nahtlose Integration ohne zusätzlichen Betriebsaufwand die zentrale Herausforderung.
Zwar steigen Mittelständler zunehmend auf Cloud-Software um, haben aber selten große IT-Abteilungen oder die Kapazität für langwierige Integrationsprojekte, so David Smith, Gründer und Chefanalyst bei Inflow Analysis. Kaufentscheidungen fallen daher pragmatisch aus. Die Systeme müssen schnell funktionieren, sich nahtlos einfügen und den Alltag entlasten, statt neue Komplexität zu schaffen.
Dieser Wandel zwingt UCaaS-Anbieter wie Zoom, 8x8 oder im DACH-Raum Anbieter wie Nfon, Sipgate oder Telekom Business dazu, bei Implementierungseinfachheit, Integrationsqualität und messbaren Ergebnissen zu punkten.
Integration entscheidet über Erfolg oder Scheitern
Integration ist die schwierigste und zugleich wichtigste Anforderung bei UCaaS-Projekten im Mittelstand. Laut Anurag Agrawal, Gründer und Chefanalyst bei Techaisle in den USA, nennen mehr als die Hälfte der Unternehmen die Anbindung an Business-Workflow-Anwendungen wie CRM und ERP als entscheidendes Kriterium. Dabei belegt die CRM-Integration Platz zwei der wichtigsten Funktionen.
In der Praxis ist das jedoch selten unkompliziert. Viele Mittelständler – etwa in der Fertigung, im Maschinenbau, im Gesundheitswesen oder bei Finanzdienstleistern – betreiben hochspezialisierte Branchensysteme, die sich nicht ohne Weiteres an Standard-Kommunikationsplattformen anbinden lassen. Dedizierte Integrationsteams oder Middleware-Spezialisten, wie sie in Konzernen üblich sind, fehlen in der Regel.
Hinzu kommt, dass viele deutsche Mittelständler in den vergangenen Jahren stark in ihre bestehende IT investiert haben und erwarten, dass sich neue Plattformen in diese Umgebung einfügen – nicht umgekehrt. „Unternehmen legen immer mehr Wert auf vorgefertigte Konnektoren, getestete Integrationen und Low-Code-Tools, mit denen interne IT-Teams Anpassungen ohne individuelle Entwicklungsarbeit vornehmen können”, so Smith.
KI wird am Alltagsnutzen gemessen
Obwohl KI in den meisten UCaaS-Roadmaps eine Rolle spielt, wird sie im Mittelstand nüchtern bewertet – nach konkretem Nutzen, nicht nach strategischen Transformationsversprechen. Techaisle gibt an, dass 56 Prozent der befragten US-Unternehmen mit KI die Mitarbeitereffizienz steigern wollen und 53 Prozent schnellere Reaktionszeiten im Kundenservice erzielen möchten. Während Techaisle für die USA konkrete Zahlen nennt, zeigt der Digitalverband Bitkom für den deutschen Markt ein ähnliches Bild: Der Einsatz von KI in Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres (2024-2025) auf 36 Prozent nahezu verdoppelt. Laut Bitkom (PDF) wird dies vor allem dadurch getrieben, dass Betriebe KI als „hilfreiche Unterstützung“ im Alltag wahrnehmen, um Prozesse teils um bis zu 50 Prozent zu beschleunigen und so der geforderten permanenten Erreichbarkeit im Kundenservice gerecht zu werden.
Das erklärt, warum die Nutzung auf wenige Anwendungsfälle konzentriert ist: Gesprächszusammenfassungen, Workflow-Automatisierung und Assistenzfunktionen im Support. Diese Zurückhaltung ist im deutschen Mittelstand besonders ausgeprägt: KI-Funktionen werden erst dann breit eingeführt, wenn ihr Nutzen klar nachgewiesen ist und datenschutzrechtliche Fragen geklärt sind. Dabei spielen auch Betriebsräte eine Rolle, die bei der Einführung von KI-gestützten Überwachungs- oder Auswertungsfunktionen mitbestimmungspflichtig sind.
Sicherheit und Compliance sind oft entscheidend
Selbst wenn Integration und KI-Funktionen überzeugen, sind es häufig die Sicherheitsanforderungen, die über die endgültige Anbieterwahl entscheiden. Die Hälfte der Unternehmen – besonders in regulierten Branchen – nennt Sicherheit, Datenschutz und Compliance als wichtigstes Auswahlkriterium, so Agrawal.
Im deutschen Mittelstand ist dieser Aspekt von besonderer Bedeutung. DSGVO-Konformität ist keine Option, sondern Pflicht. Hinzu kommen branchenspezifische Anforderungen: Unternehmen in der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) müssen die Vorgaben des BSIG (BSI-Gesetz) in der Neufassung von Dezember 2025 erfüllen, das auch für die Umsetzung der NIS2-Richtlinie der EU sorgt. Dadurch haben sich die Cybersicherheitspflichten für eine deutlich größere Zahl von Unternehmen weiter verschärft.
„Compliance-Anforderungen sind für mittelständische Unternehmen keine Theorie – und interne Sicherheitsressourcen sind oft begrenzt“, so Agrawal. Käufer bevorzugen daher Anbieter, die integrierte Sicherheitsfunktionen wie revisionssichere Gesprächsaufzeichnung, Aufbewahrungsrichtlinien und Audit-Trails mitbringen und deren Rechenzentren sich idealerweise in Deutschland oder zumindest in der EU befinden. Hybride Bereitstellungsmodelle gewinnen an Bedeutung, wenn Unternehmen sensible Daten lokal halten, aber Cloud-Dienste für die Zusammenarbeit nutzen möchten.
Ergebnisse zählen mehr als Funktionslisten
Mittelständische Unternehmen fokussieren sich auf messbare Ergebnisse wie weniger Support-Aufwand, effizientere Kundenkommunikation und höhere Mitarbeiterproduktivität. Bei der Evaluierung stehen daher praktische Fragen im Mittelpunkt: Wie gut lässt sich die Plattform in bestehende Systeme integrieren? Erfüllt sie deutsche und europäische Sicherheitsanforderungen? Bringen KI-Funktionen nachweisbare Effizienzgewinne? Und wie viel Implementierungssupport steht kleinen IT-Teams zur Verfügung?
Erfolgreiche Einführungen starten typischerweise mit einem engen Fokus, beispielsweise schnellere Reaktionszeiten im Kundenservice oder vereinfachte interne Kommunikation. Erst wenn diese Prozesse stabil laufen, wird schrittweise auf Automatisierung und Analyse erweitert. „Dieses schrittweise Vorgehen reduziert Unterbrechungen und ermöglicht es IT-Teams, den Nutzen zu validieren, bevor der Systemumfang wächst“, so Smith.
Der deutsche Mittelstand entscheidet sich heute nicht mehr nur für Kommunikationssysteme. Er gestaltet aktiv mit, wie UCaaS-Anbieter ihre Dienste entwickeln und bereitstellen, und treibt den Markt hin zu Lösungen, die eine einfache Einführung, nahtlose Integration, europäische Datensouveränität und klare betriebliche Ergebnisse in den Vordergrund stellen.
Dieser Artikel ist im Original in englischer Sprache auf Search Unified Communications erschienen.