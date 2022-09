Private 5G in a Box für eine einfachere 5G-Bereitstellung

Während private 5G-Netzwerke in Unternehmen weltweit an Bedeutung gewinnen, beginnen Anbieter mit der Miniaturisierung von Komponenten dafür. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, private 5G-Netzwerke in einer einzigen Box zu realisieren.

Cloud- und Netzwerkanbieter wie Amazon, Cisco, Google, HPE und Microsoft sowie traditionellere Anbieter von Funkzugangsnetzen (RAN) wie Ericsson und Nokia bieten derzeit standardmäßige private 5G-Ausrüstung und -Dienste an. Einige dieser Unternehmen sowie private, auf 5G ausgerichtete Start-ups nehmen nun private 5G-in-a-Box-Produkte in ihre Portfolios auf.

Die Entwicklung von privaten 5G-in-a-Box-Produkten steckt noch in den Kinderschuhen. Tatsächlich befinden sich private 5G-Netzwerke insgesamt noch in der Anfangsphase. Laut der Dell'Oro Group werden die Umsätze mit privaten 5G-Netzwerken die Gewinne mit privaten 4G-LTE-Netzwerken nicht vor 2026 übertreffen. Aber diese Prognosen haben ehrgeizige Anbieter nicht davon abgehalten, in den privaten 5G-in-a-Box-Bereich einzusteigen.

Wie funktioniert Private 5G in a Box? Die Hardware in einem Private-5G-in-a-Box-Produkt umfasst die folgenden Komponenten: mindestens ein 5G-Funkgerät

Kernsoftware

ein gNodeB-Gerät für kleine Zellen. Die vereinfachte In-a-Box-Architektur ermöglicht es Kunden, 5G-Standalone-Netzwerke selbst einzurichten. Die Antennen werden normalerweise an der Seite des Geräts angeschraubt, bei einigen Geräten ist die Antenne jedoch im Inneren des Gehäuses installiert. Einige Modelle können auch 4G-LTE-Funkgeräte und Software oder Wi-Fi enthalten.

Anbieterausblick auf Private 5G in a Box Airspan Networks hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2022 sein In-a-Box-5G-Netzwerk vorgestellt, das die mobile Kernsoftware von Athonet nutzt. Amazon demonstrierte das Airspan-System auf dem MWC, das laut Airspan zeigt, wie sein 5G-Netzwerk-in-a-Box-System in der AWS Cloud oder am Netzwerk-Edge laufen kann. HPE stellte im Februar 2022 ein 5G-in-a-Box-System vor. Es basiert auf dem EL8000 Converged Edge System und verwendet Intel Xeon-Prozessoren der dritten Generation. Zu seine Anwendungsfällen gehören laut HPE Öl und Gas, Schifffahrt und militärische Anwendungen. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es bereits 5G-Funkgeräte mit Airspan und JMA Wireless getestet hat und plant, mit weiteren RAN-Anbietern zusammenzuarbeiten. HTC stellte sein 5G-Produkt Reign Core auf dem MWC 2022 vor. Reign Core ist ein tragbares, auf Open RAN basierendes privates 5G-Netzwerk, das so klein ist, dass es in einem Koffer untergebracht werden kann. Der Greenfield-5G-Betreiber Dish arbeitet mit HTC an der Entwicklung privater Mobilfunkprodukte in den USA. Mehrere andere Anbieter auf der ganzen Welt entwickeln private 5G-in-a-Box-Netzwerke, von Casa Systems bis Mavenir. Der britische Chiphersteller Arm hat auf dem MWC 2022 ebenfalls seine 5G-Produkte mit Multi-Access-Edge-Computing-Unterstützung vorgestellt, darunter ein 5G-Netzwerk-in-a-Box-System.