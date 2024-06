Konventionelles SSD-Management richtig einsetzen

Herkömmliche SSDs werden intern verwaltet, aber es gibt hier einige Schwierigkeiten zu bewältigen.

Ein Schreibvorgang in einen Flash-Speicher ist alles andere als einfach. Daten können nur in einen Bereich geschrieben werden, der zuvor gelöscht wurde – es ist nicht möglich, alte Daten zu überschreiben, ohne zuerst den Block zu löschen, in dem sie sich befinden. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, neigt Flash-Speicher dazu, nach einer bestimmten Anzahl von Schreibvorgängen zu verschleißen, je nach Art des Flash-Speichers. Bei Quad-Level-Cell-Flash kann es zum Beispiel schon nach ein paar hundert Lösch-/Schreibzyklen zu Bitverlusten kommen.

Der SSD-Controller kann die Auswirkungen der Erase-Before-Write-Notwendigkeit und des Wear-Out-Mechanismus geschickt verbergen, aber die Techniken, um sie zu verbergen, schaffen einen Alptraum des Daten-Jonglierens für den Designer des SSD-Controllers. Dies kann zu unerwarteten Timing-Problemen für SSD-Benutzer führen, die sich nicht bewusst sind, dass Flash vor dem Schreiben gelöscht werden muss und dazu neigt, sich abzunutzen. Daher ist eine ordnungsgemäße SSD-Verwaltung von entscheidender Bedeutung.