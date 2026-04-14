Festplatten: Nachhaltig genutzt statt vorschnell ersetzt

Festplatten stehen seit Jahren im Schatten von Flash-Technologien. Sie gelten als langsam, überholt und wenig innovativ. Doch dies ist zu kurz gedacht. In Zeiten wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit zeigt sich, dass klassische Festplatten eine zentrale Rolle im Storage-Ökosystem behalten – und verschiedene Vorteile bieten. Wir sprachen mit Rainer W. Kaese, Senior Manager bei Toshiba Electronics Europe über die Rolle der Festplatte in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Festplattennachhaltigkeit: Auf die Nutzung kommt es an

Ein wesentlicher Faktor ist die außergewöhnliche Kontinuität der Technologie. Formfaktoren und Schnittstellen haben sich über Jahrzehnte kaum verändert. Dadurch lassen sich selbst sehr alte und sehr neue Festplatten generationenübergreifend einsetzen. Systeme aus den späten 2000er-Jahren können moderne Laufwerke aufnehmen – und umgekehrt. Diese Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität ist in der IT selten und eröffnet erhebliche Spielräume für den Weiterbetrieb bestehender Infrastrukturen.

„Formfaktor und Schnittstellen sind seit rund 20 Jahren stabil – diese Kompatibilität ist im IT-Bereich nahezu einzigartig“, sagt Rainer W. Kaese, Senior Manager bei Toshiba Electronics Europe.

Diese technische Stabilität wirkt sich direkt auf die Lebensdauer von Speichersystemen aus. Während viele IT-Komponenten nach drei bis fünf Jahren ersetzt werden, zeigt die Praxis, dass festplattenbasierte Systeme problemlos sieben, acht oder sogar neun Jahre betrieben werden können. Die Ausfallraten bleiben dabei oft länger stabil als erwartet. Häufig werden Systeme ausgetauscht, bevor sie tatsächlich an ihre technischen Grenzen stoßen.

„Festplatten laufen in der Praxis sieben bis neun Jahre, ohne dass kritische Ausfallraten erreicht werden“, so Kaese. “Das bedeutet nicht nur, dass sie problemlos länger in der zweiten Storage-Reihe betrieben werden können, sondern dass sie auch zu einem nachhaltigen Storage-Betrieb beitragen.”

Gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist das relevant. Der größte CO₂-Fußabdruck einer Festplatte entsteht nicht im Betrieb, sondern bei der Herstellung und Entsorgung. Jeder vermiedene Austausch verlängert somit nicht nur die Nutzungsdauer der Hardware, sondern reduziert auch den ökologischen Impact erheblich.

„Die nachhaltigsten Festplatten sind logischerweise die, die man länger nutzt”, erklärt Kaese. “Die Produktion und Entsorgung verursachen den größten CO₂-Anteil.“

Hinzu kommt, dass Hersteller wie Toshiba diese Langzeitnutzung aktiv unterstützen. Ersatzlaufwerke bleiben über Jahre verfügbar, und selbst ältere Kapazitätsklassen werden technologisch aktualisiert, ohne die Kompatibilität zu brechen. Damit lassen sich bestehende Systeme kontinuierlich instand halten, ohne komplette Plattformwechsel durchführen zu müssen.