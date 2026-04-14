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Festplatten: Nachhaltig genutzt statt vorschnell ersetzt
Festplatten gelten oft als veraltet. Dabei ermöglichen sie durch hohe Kompatibilität und lange Lebensdauer nachhaltige Storage-Strategien – im Rechenzentrum wie im Mittelstand.
Festplatten stehen seit Jahren im Schatten von Flash-Technologien. Sie gelten als langsam, überholt und wenig innovativ. Doch dies ist zu kurz gedacht. In Zeiten wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit zeigt sich, dass klassische Festplatten eine zentrale Rolle im Storage-Ökosystem behalten – und verschiedene Vorteile bieten. Wir sprachen mit Rainer W. Kaese, Senior Manager bei Toshiba Electronics Europe über die Rolle der Festplatte in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Festplattennachhaltigkeit: Auf die Nutzung kommt es an
Ein wesentlicher Faktor ist die außergewöhnliche Kontinuität der Technologie. Formfaktoren und Schnittstellen haben sich über Jahrzehnte kaum verändert. Dadurch lassen sich selbst sehr alte und sehr neue Festplatten generationenübergreifend einsetzen. Systeme aus den späten 2000er-Jahren können moderne Laufwerke aufnehmen – und umgekehrt. Diese Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität ist in der IT selten und eröffnet erhebliche Spielräume für den Weiterbetrieb bestehender Infrastrukturen.
„Formfaktor und Schnittstellen sind seit rund 20 Jahren stabil – diese Kompatibilität ist im IT-Bereich nahezu einzigartig“, sagt Rainer W. Kaese, Senior Manager bei Toshiba Electronics Europe.
Diese technische Stabilität wirkt sich direkt auf die Lebensdauer von Speichersystemen aus. Während viele IT-Komponenten nach drei bis fünf Jahren ersetzt werden, zeigt die Praxis, dass festplattenbasierte Systeme problemlos sieben, acht oder sogar neun Jahre betrieben werden können. Die Ausfallraten bleiben dabei oft länger stabil als erwartet. Häufig werden Systeme ausgetauscht, bevor sie tatsächlich an ihre technischen Grenzen stoßen.
„Festplatten laufen in der Praxis sieben bis neun Jahre, ohne dass kritische Ausfallraten erreicht werden“, so Kaese. “Das bedeutet nicht nur, dass sie problemlos länger in der zweiten Storage-Reihe betrieben werden können, sondern dass sie auch zu einem nachhaltigen Storage-Betrieb beitragen.”
Gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist das relevant. Der größte CO₂-Fußabdruck einer Festplatte entsteht nicht im Betrieb, sondern bei der Herstellung und Entsorgung. Jeder vermiedene Austausch verlängert somit nicht nur die Nutzungsdauer der Hardware, sondern reduziert auch den ökologischen Impact erheblich.
„Die nachhaltigsten Festplatten sind logischerweise die, die man länger nutzt”, erklärt Kaese. “Die Produktion und Entsorgung verursachen den größten CO₂-Anteil.“
Hinzu kommt, dass Hersteller wie Toshiba diese Langzeitnutzung aktiv unterstützen. Ersatzlaufwerke bleiben über Jahre verfügbar, und selbst ältere Kapazitätsklassen werden technologisch aktualisiert, ohne die Kompatibilität zu brechen. Damit lassen sich bestehende Systeme kontinuierlich instand halten, ohne komplette Plattformwechsel durchführen zu müssen.
Festplattenleistung: Besser als ihr Ruf
Ein weiterer, oft unterschätzter Aspekt ist die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Festplattensystemen. Zwar ist die einzelne Festplatte langsamer als ein Flash-Speicher, doch in der Praxis werden Festplatten fast immer in größeren Verbünden eingesetzt. In solchen Arrays summiert sich die Leistung, sodass selbst große Rechenzentrumsnetzwerke vollständig ausgelastet werden können. In vielen Umgebungen ist nicht die Festplatte, sondern die Netzwerkinfrastruktur der begrenzende Faktor.
„Nicht die Festplatte ist der Flaschenhals, sondern meist das Netzwerk dahinter“, betont Kaese.
Auch im kleineren Maßstab zeigt sich dieses Verhältnis: In typischen NAS-Systemen oder mittelständischen Infrastrukturen wird die verfügbare Bandbreite häufig nicht durch die Speichermedien, sondern durch Netzwerkanschlüsse limitiert. Der Austausch von Festplatten durch SSDs bringt in diesen Szenarien oft weniger Vorteile als erwartet.
Langlebig, leistungsfähig und zukunftstauglich
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Festplatten weniger ein Auslaufmodell als vielmehr eine spezialisierte Technologie sind. Sie spielen ihre Stärken dort aus, wo große Datenmengen effizient gespeichert und bewegt werden müssen. Flash ergänzt diese Rolle, ersetzt sie jedoch nicht vollständig.
Parallel dazu entwickelt sich ein kaum sichtbarer Zweitmarkt. Große Mengen älterer Festplatten werden nach ihrem Einsatz in Rechenzentren weiterverwendet – häufig in Regionen mit wachsender digitaler Infrastruktur, beispielsweise in Nordafrika. Diese Form der Zweitnutzung verlängert die Lebenszyklen zusätzlich und trägt dazu bei, dass Hardware global effizienter eingesetzt wird. Zwar gehen einige dieser Festplatten eher unkonventionelle Wege von einem Anwender zum nächsten, aber letztlich belegen sie die oben genannten Vorteile von Festplatten wie Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Das Image der Festplatte als veraltete Technologie steht damit im Widerspruch zu ihrer tatsächlichen Rolle. In einer nachhaltigkeitsorientierten IT-Strategie ist nicht der schnelle Austausch entscheidend, sondern der bewusste Umgang mit vorhandenen Ressourcen. Festplatten sind dafür besonders geeignet – gerade wegen ihrer Stabilität, Kompatibilität und Skalierbarkeit.
In Kürze: Die Nachhaltigkeit von Festplatten
Festplatten können bei richtiger Nutzung Nachhaltigkeit ins Rechenzentrum bringen. Gründe dafür sind unter anderem:
- Festplatten sind über Jahrzehnte kompatibel und flexibel einsetzbar
- Storage-Systeme laufen in der Praxis deutlich länger als geplant
- Größter CO₂-Anteil entsteht bei Produktion und Entsorgung
- Längere Nutzung ist der effektivste Nachhaltigkeitshebel
- Performance wird oft durch Netzwerke, nicht durch HDDs limitiert
- Festplatten bleiben zentral für große Datenmengen und Archive