Diese Faktoren bestimmen die Lebensdauer von Festplatten

Wenn es um die reale Lebensdauer von Festplatten geht, so scheint es immer noch Missverständnisse zu geben, was von den Garantieangaben der Hersteller zu halten ist. Um zu verstehen, was die Lebensdauer von HDDs beeinflusst und wie sich das Ausfallrisiko einschätzen lässt, müssen Anwender zunächst die Begrifflichkeiten und die richtigen Parameter kennen. Computerweekly.de hat diese mit Rainer Kaese, Senior Manager bei Toshiba Electronics Europe, erörtert.

So lassen sich Desktop-Platten im Jahr mit 55 Terabyte beschreiben und auslesen. NAS-Medien können bis zu 180 Terabyte an Schreib-/Lese-Operationen standhalten und Enterprise-Disks bis zu 550 Terabyte im Jahr.

„Mit steigender Temperatur steigt auch das Risiko eines Festplattenausfalls“, so Kaese. „Das heißt nicht, dass beispielsweise in einem Unternehmen dann alle Festplatten ausfallen, aber die Wahrscheinlichkeit wächst. Grundsätzlich muss der Anwender wissen: Steigt die Durchschnittstemperatur und dies vielleicht öfter und für einen längeren Zeitraum, dann gibt es irgendwo ein grundlegendes Problem, dass es zu finden und lösen gilt.“ Die Temperatur ist entscheidend für die Langlebigkeit, weil sich Temperaturveränderungen das Gleit-Öl-Lager des Laufwerks auswirken und hier für Schäden, Beeinträchtigungen oder Verschleiß sorgen können.

Der Garantiezeitraum ist immer nur die Laufzeit, in der das Speichermedium garantiert funktioniert. Setzen Anwender nach Ablauf dieser Zeit die Festplatte weiterhin ein – was oftmals kein Problem darstellt – so tut er das auf eigene Gefahr. In Unternehmen ist ein Weiterbetreiben dieser HDDs häufig noch eher tolerierbar, da hier mit Redundanzen , Backups und RAID -Konfigurationen einem Datenverlust vorgebeugt wird.

Mean Time To Failure und Annual Failure Rate als Maßeinheit

Faktoren oder besser Maßeinheiten, an den man die Lebensdauer von Festplatten festmachen kann, sind die Mean Time To Failure (MTTF) und die Annual Failure Rate (AFR). Die MTTF ist dabei nicht mit der MTBF (Mean Time Between Failures) zu verwechseln. Diese gibt an, wie lange es dauert bis nach einem Fehler ein weiterer erfolgen könnte. Die MTTF hingegen definiert, wie lange die Festplatte funktioniert, bis es zu einem Ausfall kommt.

In unserer Abbildung, die von Rainer Kaese zur Verfügung gestellt wurde, sind die verschiedenen Werte für die MTTF und die AFR zu den jeweiligen Plattenkategorien angeführt. Am Beispiel der Desktop-Platte bedeutet die MTTF, dass wenn dieser Festplattentyp unter optimalen Betriebsbedingungen betrieben und je nach Garantielaufeit – hier zwei Jahre – ausgewechselt wird, so würde ein Fehler erst nach 68 Jahren der Nutzung eintreten.

Die AFR liegt bei 1,46 Prozent, was einem Ausfall von 15 Fehlern auf 1.000 Festplatten im Jahr entspricht. Bei leistungsstärkeren HDDs für Unternehmensrechenzentren könnten die Platten unter oben genannten Bedingungen 285 Jahre laufen, bevor der erste Fehler auftritt. Das bedeutet eine AFR von 0,35 Prozent, was 3 Fehlern auf 1.000 Laufwerke im Jahr darstellt.

Abbildung 1: Rainer Kaese hat die Parameter für die Lebensdauer von Festplatten in einem Überblick zusammengefasst.

Toshiba-Manager Kaese verdeutlicht, was eine Veränderung der Betriebsumgebung im konkreten Fall bedeuten würde: „Eine AFR von 0,35 Prozent ist erfreulich gering, aber steigt beispielsweise die Durchschnittstemperatur auf 70°C und dies über einen längeren Zeitraum, so kann die AFR auf ein Prozent hochschnellen.“

Die AFR lässt sich leicht berechnen, in dem man die Betriebsstunden in einem Jahr durch die MTTF in Stunden teilt und dann mit 100 multipliziert. Das Rechenbeispiel ist ebenso in Abbildung 1 zu finden.