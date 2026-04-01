Fachwissen in IT-Teams gezielt aufbauen und erweitern

Eine Qualifikationslücke entsteht, wenn die Anforderungen an die technischen Fähigkeiten und die tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten der Mitarbeitenden nicht übereinstimmen. Kontinuierliches Lernen stellt eine besondere Herausforderung in der IT-Branche dar, wo rasante technologische Fortschritte das ständige Gefühl vermitteln, ständig hinterherhinken zu müssen, um den Kenntnisstand aufrechtzuerhalten.

Fehlende Kompetenzen beeinträchtigen die unmittelbaren Fähigkeiten und Dienstleistungen eines Unternehmens, verringern dessen Flexibilität und führen zu Ineffizienzen. Außerdem behindern sie das langfristige Wachstum und die Innovationskraft, was sich negativ auf die Wachstumsfähigkeit oder sogar die Existenz eines Unternehmens auswirken kann.

Obwohl es auch in anderen Bereichen der IT zahlreiche Qualifikationslücken gibt, werden in diesem Artikel Strategien vorgestellt, mit denen Probleme innerhalb traditioneller lokaler IT-Teams angegangen werden können. IT-Führungskräfte können einige oder alle dieser Techniken anwenden, um geeignete Kompetenzen zu identifizieren, zu entwickeln und zu erhalten.

Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen und unterstützen Beginnen Sie mit Schulungsangeboten, um Qualifikationslücken zu schließen. Zahlreiche moderne Ansätze für technische Schulungen machen diese Option noch effektiver als in der Vergangenheit. Virtualisierte Laborumgebungen, maßgeschneiderte Schulungsoptionen, KI-basierte Bewertungen und Fernschulungsangebote ermöglichen selektives und effektives Lernen. 1. Einführung eines Programms zur Kompetenzbewertung, um spezifischen Bedarf zu ermitteln Bevor Pläne zur Verbesserung festgelegt werden, ist es unerlässlich, die aktuellen Fähigkeiten des IT-Teams zu kennen. Beginnen Sie mit einem Programm zur Bewertung der Fähigkeiten, das sowohl die vorhandenen Kompetenzen als auch die Entwicklungsmöglichkeiten ermittelt. Es gibt verschiedene Methoden zur Bewertung von Fähigkeiten, darunter die folgenden Ansätze: Selbstbewertung

Überprüfung der Qualifikationen

Praktische Simulationen

Gespräche Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie eine Kombination dieser Methoden anwenden. Überprüfen Sie die Ergebnisse und besprechen Sie sie mit Teams und Einzelpersonen. Hier sollten alle relevanten Mitarbeitende und Abteilungen einbezogen werden. Es gilt gemeinsam mit den Teams festzustellen, wo einzelne oder Teams ihre Möglichkeiten und Chancen sehen. 2. Klare Weiterbildungsziele setzen Legen Sie als Nächstes klare Schulungsziele auf der Grundlage der Ergebnisse der Kompetenzbewertung fest. Durch die gezielte Ausrichtung auf bestimmte Kompetenzen können Unternehmen ihr Schulungsbudget optimal einsetzen. Erwägen Sie die Erstellung von zwei oder mehr Zielebenen, darunter die folgenden Ziele: Schulungsziele auf Abteilungs- oder Teamebene, um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Team seine Aufgaben erfüllen kann.

Individuelle Schulungsziele, die auf die Fähigkeiten und Ziele jedes einzelnen Mitarbeiters zugeschnitten sind und mit den jährlichen Beurteilungen und Karriereentwicklungsplänen verknüpft sind. 3. Interne Weiterbildungsressourcen nutzen Eine effektive Möglichkeit zur Kompetenzentwicklung sind interne Lernressourcen. Diese Ausbildungsbasen können strukturierte Programme zur Weiterqualifizierung von IT-Mitarbeitern bieten, um den betrieblichen Anforderungen und langfristigen Zielen des Unternehmens gerecht zu werden. Interne Ausbildungseinrichtungen sind flexibel, entwickeln sich mit den Anforderungen des Unternehmens weiter und lassen sich in den täglichen Betrieb integrieren. Die Schulungen können von internen Experten oder externen Trainern durchgeführt werden. 4. Bieten Sie vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und -methoden an Implementieren Sie vielfältige Schulungsprogramme, die auf bestimmte Lernmethoden zugeschnitten sind, und helfen Sie den Mitarbeitern dann bei der Auswahl der Schulungsmethode, die am besten zu ihrem Lernstil passt. Viele IT-Fachleute setzen auf taktile, praxisorientierte Schulungen. Beispiele für diese Art von Schulungen sind unter anderem: Workshops und Seminare

Konferenzen

Online-Schulungen mit gleichzeitiger Anleitung durch einen Dozenten

Asynchrone Schulungen

Branchenzertifizierungen

Formalisierte Schulungen am Arbeitsplatz Beziehen Sie auch die Anbieter in produktspezifische Schulungen mit ein. Manchmal bieten Anbieter Schulungsressourcen als Teil der Produktlizenzierung an. Organisationen sollten für diese Methoden der Kompetenzentwicklung angemessene finanzielle Mittel und Zeit bereitstellen. 5. Moderne Lernwerkzeuge nutzen Die technische Ausbildungsbranche hat sich ebenso schnell weiterentwickelt wie andere Bereiche der IT. Von synchronen Kursen, die über das Internet zugänglich sind, bis hin zu Cloud-basierten virtualisierten Laborumgebungen – die Ausbildung ist flexibler, praktischer und praxisorientierter denn je. Stellen Sie sicher, dass alle ausgewählten Ausbildungsmodalitäten moderne Trainingsmethoden verwenden, um einen möglichst effektiven Wissenstransfer zu gewährleisten. 6. Fortschritte kontinuierlich bewerten Bewerten Sie unbedingt die Fortschritte Ihres Teams, um das Programm auf Kurs zu halten. Regelmäßige Bewertungen, wie beispielsweise die anfängliche Kompetenzbewertung, sind entscheidend, um Fortschritte zu erkennen und wichtige Leistungsindikatoren zu erreichen. Überprüfen Sie regelmäßig die Schulungsziele und -ergebnisse. Jährliche Überprüfungen sind möglicherweise nicht häufig genug, daher sollten Sie vierteljährliche Besprechungen in Betracht ziehen.

Lernen am Arbeitsplatz etablieren Die folgenden Strategien legen den Schwerpunkt auf alltägliche Lerntechniken innerhalb einer beruflichen Funktion. Dieser Ansatz ermöglicht die sofortige Anwendung von Wissen, eine maßgeschneiderte Lernerfahrung und eine kosteneffiziente Kompetenzentwicklung. Außerdem bietet er eine kontinuierliche Lernerfahrung, die neuen Entwicklungen in der Umgebung folgt. Erwägen Sie, die Ausbildung am Arbeitsplatz mit funktionsübergreifender Zusammenarbeit zu kombinieren, um Wissen und Redundanz teamübergreifend aufzubauen. Setzen Sie diese Praktiken um, indem Sie die Aufgaben unter den Teammitgliedern rotieren lassen. 7. Entwicklung von Dokumentations- und Wissensaustauschressourcen Dokumentation und interne Wikis verbessern oft die Problemlösungsansätze und reduzieren Fehler. Sie unterstützen andere Initiativen wie Onboarding, Schulungen am Arbeitsplatz und Zusammenarbeit. Diese Ressourcen ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen und Lernprozesse, indem sie es den Mitarbeitern ermöglichen, Probleme auf der Grundlage früherer Fälle zu recherchieren und zu lösen. Die Erstellung von Dokumentationen ist zwar unerlässlich, aber auch die Entwicklung von Referenzmaterialien fördert den Wissensaustausch. Die Überprüfung und Aktualisierung von Dokumenten und Verfahren in der Wissensdatenbank kann für neue Mitglieder des IT-Betriebsteams eine hervorragende Möglichkeit sein, sich mit den Praktiken vertraut zu machen. 8. Einarbeitungsprozesse mit Begleitung schaffen Eine effektive Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten und zur Vorbereitung neuer Mitarbeiter auf ihre Rolle ist das Mentoring-Onboarding. Durch die Zusammenführung eines neuen Mitarbeiters mit einem erfahrenen IT-Teammitglied sind eine personalisierte Anleitung und Erläuterungen zu geschäftsspezifischen Prozessen mit einem flexiblen Ansatz möglich. Neben dem Wissenstransfer fördert eine solche Partnerschaft auch die kulturelle Integration und die Teambildung. Mentoring eignet sich auch gut für neu beförderte oder versetzte IT-Mitarbeiter, die möglicherweise Erfahrung in anderen Bereichen des Unternehmens haben. Denken Sie beispielsweise daran, einen Mitarbeiter, der vom Helpdesk zum IT-Betriebsteam wechselt, mit einem erfahrenen Administrator zusammenzubringen.

Eine Kultur schaffen, die Lernen fördert und unterstützt Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, eine Kultur zu etablieren, die das Lernen fördert und unterstützt. Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, neue Technologien zu erkunden und ihre eigenen Karrierepläne auf der Grundlage ihrer Interessen zu entwickeln. Die oben beschriebenen formellen Mentoring-Initiativen können auch durch informelle Paarbildungen innerhalb des Teams ergänzt werden. 9. Kontinuierliches Lernen fördern In dieser Kultur sollte Lernen ein integraler Bestandteil des täglichen Betriebs sein. Führungskräfte und Teammitglieder sollten sich für die Entwicklung von Fähigkeiten und den Wissensaustausch engagieren. Die Unternehmensleitung muss Zugang zu Lernressourcen bieten, einschließlich der verschiedenen oben beschriebenen Methoden. Die berufliche Weiterentwicklung sollte an nachweisbare Fähigkeiten geknüpft sein, Mentoring sollte verfügbar sein und es müssen Möglichkeiten zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit bestehen. 10. Ein kompetenzbasiertes Rahmenwerk für die berufliche Weiterentwicklung einrichten Definieren Sie ein strukturiertes System für die Mitarbeiterförderung auf der Grundlage der Kompetenzentwicklung, wobei Sie bestimmte Fähigkeiten zur Verfolgung des Fortschritts heranziehen. Verknüpfen Sie diesen Fortschritt mit der beruflichen Entwicklung und den Karrieremöglichkeiten des Mitarbeiters. Wenn Vorgesetzter und Mitarbeiter gemeinsam einen Entwicklungsplan erstellen, wird sichergestellt, dass der Mitarbeiter sich in die von ihm gewünschte Richtung bewegt und gleichzeitig die Anforderungen des Arbeitgebers erfüllt. Nach Festlegung der Erwartungen kann der Mitarbeiter an den oben definierten Lernaktivitäten teilnehmen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. 11. Eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen fördern Fördern Sie eine Kultur der Zusammenarbeit, die über das eigene Team eines Mitarbeiters hinaus auf andere Geschäftsbereiche ausstrahlt. In vielerlei Hinsicht ist diese Idee der Keim für DevOps, das Entwicklungsprozesse mit Betriebsfunktionen verbindet. Durch Zusammenarbeit wird Lernen zu einem zentralen Wert, da Mitarbeiter mit neuen Praktiken, Technologien und Prioritäten in Berührung kommen. 12. Lernressourcen mithilfe von Automatisierung verfügbar machen Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen in der IT. Sie ist auch eine der häufigsten Ausreden, die Schulungen und die berufliche Weiterentwicklung behindern. Automatisierung ist ein wirksames Mittel, um die Effizienz zu steigern und den Mitarbeitern mehr Zeit zu verschaffen. Entdecken Sie Möglichkeiten, manuelle und zeitaufwendige Aufgaben zu automatisieren, damit Administratoren Lernangebote nutzen können. Erwägen Sie die Automatisierung der folgenden Aufgaben: Patch-Management für Server, Workstations und Netzwerkgeräte.

VM-Bereitstellung, Vorlagen und Self-Service-Optionen für Entwicklungs- oder andere Teams.

Automatische Ticketerstellung basierend auf Problemen wie geringem Speicherplatz, Dienstausfällen oder Offline-Systemen. Die Automatisierung verbessert auch die Konsistenz und Effizienz.