Europol, die Schatten-Datenbanken und die Reaktionen

Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) haben gefordert, den Ausbau von Europol auszusetzen, nachdem bekannt wurde, dass die Polizeibehörde ein Schatten-IT-System betrieb, das riesige Datenmengen enthielt, ohne dass angemessene Sicherheits- oder Datenschutzmaßnahmen getroffen worden waren.

Eine Recherche von unseren britischen Kollegen von Computer Weekly, Correctiv und Solomon ergab, dass Europol Petabytes an kriminalitätsbezogenen Daten in einem Netzwerk speicherte, das trotz erheblicher Datenschutz- und Sicherheitsmängel jahrelang ohne Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden betrieben wurde.

Die „Schatten“-Datenbanken von Europol wurden zur Analyse riesiger Mengen sensibler Daten wie Telefonverbindungsdaten, Ausweisdokumente, Bankdaten oder Standortdaten genutzt und umfassten auch Daten von Personen, die keiner Straftat verdächtigt wurden. Dazu gehörte auch ein als Pressure Cooker bekanntes Schattensystem, das zur Analyse von Open-Source-Informationen im Internet diente und über keine angemessenen Kontrollmechanismen verfügte.

Trotz mehrjähriger Überwachung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) blieben einige gravierende Mängel im Jahr 2026 unbehoben.

Forderung nach parlamentarischer Kontrolle Özlem Alev Demirel, deutsche Europaabgeordnete der Fraktion der Linken, veröffentlichte eine Erklärung, in der sie forderte, die Pläne zur Ausweitung des Mandats von Europol vorerst auf Eis zu legen. „Dieser weitere datenschutzrechtliche Skandal widerspricht jedem Recht, missachtet die Grundrechte der Betroffenen und führt die Kontrollmechanismen ad absurdum.“, schreibt sie. Die deutsche Europaabgeordnete Brigit Sippel erklärte im Zusammenhang mit dieser Untersuchung, dass die Tatsache, dass die Daten unschuldiger Personen gespeichert und ausgewertet wurden, ohne dass nachvollziehbar sei, wer darauf zugegriffen oder die Einträge verändert habe, das Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Beweismitteln und in die Rechtsstaatlichkeit untergrabe. „Bevor wir über eine mögliche Ausweitung des Mandats von Europol diskutieren, muss es eine echte parlamentarische Kontrolle geben, eine unabhängige Aufsicht mit echten Eingriffsbefugnissen sowie vollständige Offenlegung und Transparenz in Bezug auf Angelegenheiten, die bisher im Verborgenen geblieben sind“, fügte sie hinzu.

Innenministerium im Vereinigten Königreich soll Fragen beantworten In dem Vereinigten Königreich forderte der konservative Abgeordnete David Davis in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) das Innenministerium auf, Fragen zur Speicherung von Daten über britische Bürger durch Europol zu beantworten. „Das Innenministerium muss nun mitteilen, ob personenbezogene Daten völlig unschuldiger britischer Bürger in den Systemen von Europol gespeichert werden, und wenn ja, warum dies geschieht und warum die britische Regierung dies zulässt“, fügt er hinzu.