European Cybersecurity Certification Framework im Überblick

„Zertifizierungen spielen eine entscheidende Rolle für mehr Vertrauen und Sicherheit bei kritischen Produkten und Dienstleistungen der digitalen Welt“, erklärt die EU-Kommission. Das gilt ganz besonders in so kritischen und sensiblen Bereichen wie Cybersicherheit und Datenschutz.

Tatsächlich gibt es auch schon eine Vielzahl an Zertifizierungen für Cybersecurity. Doch es gibt eine neue Entwicklung: Das überarbeitete Cybersicherheitsgesetz soll sicherstellen, dass Produkte und Dienstleistungen, die EU-Verbraucher erreichen, effizienter auf Sicherheit geprüft werden. Dies geschieht durch einen erneuerten Europäischen Rahmen für Cybersicherheitszertifizierungen (ECCF). Der ECCF schafft aus Sicht der EU-Kommission mehr Klarheit und vereinfacht die Verfahren, sodass Zertifizierungssysteme standardmäßig innerhalb von zwölf Monaten entwickelt werden können.

Warum aber braucht es überhaupt ein EU Cybersecurity Certification Framework?

Für ein EU-Rahmenwerk zur Cybersicherheitszertifizierung gibt es einen guten Grund: „Derzeit existieren in der EU verschiedene Sicherheitszertifizierungssysteme für IKT-Produkte. Ohne einen gemeinsamen Rahmen für EU-weit gültige Cybersicherheitszertifikate besteht jedoch ein zunehmendes Risiko der Fragmentierung und des Aufbaus von Barrieren zwischen den Mitgliedstaaten“, wie die EU-Kommission erläutert.

Der Digitalverband Bitkom zum Beispiel bewertet dabei besonders positiv, dass durch den Cybersecurity Act die Cybersicherheitszertifikate künftig stärker als anerkannter Nachweis dienen sollen, um Anforderungen aus anderen EU-Rechtsakten zu erfüllen. Damit kann ein Zertifikat beispielsweise eine sogenannte Konformitätsvermutung begründen, etwa mit Blick auf Vorgaben aus NIS2 oder dem Cyber Resilience Act.

Im Bereich Datenschutz adressiert die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bereits den Punkt einer EU-weiten Zertifizierung für den Schutz personenbezogener Daten. Nun erwähnt aber auch das EU-Rahmenwerk zur Cybersicherheitszertifizierung den Datenschutz. So nennt der Anwendungsbereich der Cybersicherheitszertifizierung als ein Sicherheitsziel für europäische Cybersicherheitszertifizierungssysteme „sicherzustellen, dass die Einrichtung die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten kann.“

Gibt es hier Überschneidungen oder Synergien?

Datenschutz und Cybersicherheitszertifizierung Nun gibt es schon eine Vielzahl von Stimmen und Einschätzungen zur EU Cybersecurity Certification (PDF), jetzt aber haben sich auch der Europäische Datenschutzausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte dazu zu Wort gemeldet. „Datenschutz und Cybersicherheit stehen in einem wechselseitigen und eng miteinander verknüpften Verhältnis“, so Anu Talus, Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses. „Cybersicherheit unterstützt den Schutz personenbezogener Daten, indem sie die Risiken unerwünschten Zugriffs, unerwünschter Änderungen oder des Datenverlusts begrenzt. Gleichzeitig ist es entscheidend sicherzustellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen so umgesetzt werden, dass die Grundrechte und -freiheiten der Einzelpersonen nicht beeinträchtigt werden.“ Wojciech Wiewiórowski, Europäischer Datenschutzbeauftragter, sieht dies ebenso: „Die Maximierung der Wirksamkeit von Cybersicherheitsmaßnahmen ist zwar unerlässlich, doch müssen wir sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das unbedingt Notwendige beschränkt bleibt.“ Damit unterstreichen die Datenschützer einerseits die Bedeutung der Cybersicherheit für den Datenschutz, doch sie betonen auch die Unterschiede und die Grenzen, die der Datenschutz einer Cybersicherheit auferlegen muss, wenn diese weiter in die Privatsphäre eingreifen würde, als es wirklich notwendig ist. Hier wird schon klar, dass eine reine Zertifizierung für die Cybersicherheit nicht ohne weiteres die Anforderungen aus dem Datenschutz abdecken können wird.