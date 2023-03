Diese fünf PowerShell Tools vereinfachen Admins die Arbeit

Ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlicht, hat sich PowerShell bei Systemadministratoren, Softwareentwicklern und Ingenieuren, die Tausende von sich wiederholenden Aufgaben verwalten und automatisieren, durchgesetzt. Das liegt auch daran, dass es das wichtigste Werkzeug zum Steuern von Windows-basierten Umgebungen ist.

Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die PowerShell-Entwicklern helfen, bessere Skripte zu erstellen. Dazu gehören erweiterte Editoren, Produkte zum Schreiben von Skripten mit einem Low-Code-Ansatz und Dienste, die eher auf bestimmte Produkte wie Active Directory (AD) zugeschnitten sind.

Im Folgenden untersuchen wir fünf Angebote mit Services und Werkzeugen, die PowerShell ergänzen sollen.

Cimitra Cimitra ist für das Delegieren von IT-Prozessen gedacht und soll so die Lösungszeit von IT- Vorfällen verkürzen. Es ermöglicht nicht-administrativen Anwendern, Aufgaben auszuführen, die mehr Rechte erfordern, als sie ein gewöhnlicher Nutzer üblicherweise hat. Mit Cimitra erstellt der Admin IT-Routineaufgaben und delegiert sie an andere Personen, die nicht über die nötigen Fähigkeiten oder den Zugang verfügen, um sie selbstständig zu bearbeiten. Das Cimitra Tool hilft Anwendern bei folgenden Aufgaben: Active-Directory-Passwörter zurücksetzen

Server neu starten

Telefonnummern in Mitarbeiterdatenbanken aktualisieren Jede Aufgabe ist mit einer Aktion verbunden, die über eine webbasierte GUI (Graphic User Interface) zugänglich ist. Cimitra Befehle ist in der Lage, für jede Aktion Befehle auszuführen oder eine API oder beliebige PowerShell-Skripte aufzurufen, um die Aufgaben zu erfüllen. Um sicherzustellen, dass Cimitra-Administratoren die Benutzeraktivitäten verwalten können, bietet das Tool verschiedene rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC) und lässt sich mit Authentifizierungsanbietern integrieren. Das Tool unterstützt Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) und Multifaktor-Authentifizierung (MFA) sowie verschiedene Auditing-Rollen. Cimitra verwendet ein jährliches Pauschalpreisschema von 1.000 US-Dollar pro Lizenz und Jahr. Die Preise beginnen bei 3.000 US-Dollar pro Jahr für drei Administratoren- oder Technikerlizenzen; jede weitere Lizenz kostet 1.000 US-Dollar pro Jahr. Kontaktieren Sie Cimitra für Informationen zu Volumenlizenzen. Cimitra Server ist als Docker-Container verfügbar und lässt sich im Rechenzentrum On-Premises oder in der Cloud hosten.

Ironman Software PowerShell Universal Mit PowerShell Universal führen Benutzer PowerShell-Skripte aus und planen sie. Mit diesem Tool rufen Benutzer die PowerShell-Skripte eines Teams einfacher auf, steuern den Zugriff darauf und verwalten sie. Benutzer laden PowerShell-Skripte in die Umgebung hoch, das dann die Skripte liest und analysiert, um grafische Darstellungen für eine einfache Verwendung zu erstellen. PowerShell Universal versteht komplexe Aufgaben in PowerShell-Skripten, zum Beispiel das Einrichten eines Fortschrittsbalkens mit dem Cmdlet Write-Progress oder Read-Host. UA liest Skriptparameter automatisch, sodass eine Organisation ihre Skripte nicht für die Verwendung der UA-Plattform anpassen muss. PowerShell Universal integriert sich automatisch in Git, um DevOps-Best-Practices zu unterstützen, und speichert die Auftragsausgabe in einer Datenbank für Audits und künftige Auswertungen. Sie können dieses PowerShell Tool auch für einen rollenbasierten Zugriff konfigurieren, um Benutzern die richtige Menge an Berechtigungen zu gewähren. Dieses Produkt eignet sich gut für einzelne PowerShell-Benutzer und Teams, die Skripte in einer Plattform planen müssen, die leistungsfähiger und PowerShell-zentrierter ist als Task Scheduler. Es eignet sich gut für Unternehmen, die DevOps-Praktiken in einer PowerShell-Entwicklungsumgebung umsetzen möchten. PowerShell Universal bietet eine optionale webbasierte GUI, mit der Benutzer das Tool konfigurieren, ohne auf eine Befehlszeile zurückzugreifen. PowerShell Universal wird sowohl als Einzel- als auch als Unternehmenslizenz angeboten. Es gibt drei Arten von Jahreslizenzen für Organisationen: eine kostenlose Lizenz mit Kernfunktionen und Community-Support, aber ohne Unternehmensfunktionen;

eine Lizenz für 499,00 US-Dollar pro Server mit einem vollständigen Funktionsumfang und

eine Unternehmenslizenz für die gesamte Organisation mit dem vollen Funktionsumfang (Preis auf Anfrage). Das Tool ist als plattformübergreifendes PowerShell-Modul aufgebaut. UA kann vor Ort auf IIS, Azure, AWS und anderen Clouds gehostet werden.

Sapien Technologies PowerShell Studio 2023 PowerShell Studio 2023 ist eine IDE (Integrierte Entwicklungsumgebung) für PowerShell-Skripte. Dieses Produkt kann visuelle Benutzeroberflächen für PowerShell-Skripte entwerfen und verwendet ereignisgesteuerte Codierungsstrategien, worin es sich von anderen PowerShell-Editoren unterscheidet. PowerShell Studio 2023 kann Skripte auf einer Vielzahl von PowerShell-Versionen verfassen, testen und ausführen, sie als ausführbare Dateien verpacken und sie über Windows Installer-Pakete bereitstellen. Dieses Tool enthält zusätzlich einen integrierten Debugger, Profiler und Unterstützung für viele andere skriptbasierte Tools. Sapine bietet IntelliSense für PowerShell-Module, die nicht auf dem Entwicklungscomputer laufen können. Anhand verschiedener Maschinenprofile erkennen IntelliSense und plattformspezifische Einstellungen Inkompatibilitäten bereits in der Codierungsphase. PowerShell Studio 2023 richtet sich in erster Linie an PowerShell-Administratoren, die Tools für sich selbst und andere entwickeln. PowerShell Studio 2023 bietet eine 45-tägige kostenlose Testversion. Jährliche Abonnements können für 250 US-Dollar pro Jahr erworben oder für 25 US-Dollar pro Monat abgerechnet werden; eine unbefristete Lizenz ist für 499 US-Dollar verfügbar. PowerShell Studio 2023 ist standardmäßig mit vielen gängigen Tools integriert, darunter das PowerShell Tool PSScriptAnalyzer, Pester, Git, PowerShell HelpWriter von Sapien und VersionRecall. Wo immer möglich, ist der Zugang zu diesen Tools prominent auf der Hauptbenutzeroberfläche platziert und erfordert nur einen Tastendruck.

ScriptRunner Software-Plattform ScriptRunner ist ein All-in-One-PowerShell-Produkt, das die Art und Weise vereinfacht, wie IT-Experten, Admin-Teams und DevOps-Ingenieure PowerShell-Skripte schreiben und verwalten. Die Funktionen umfassen Folgendes zentrale Skript- und Modulverwaltung, die einen standardisierten Entwicklungsprozess und eine konsistente unternehmensweite Verwendung von PowerShell-Skripten durchsetzt;

eine sichere Verwaltung der Anmeldeinformationen, mit der Benutzer Skripte in einer sicheren Umgebung ausführen und delegieren können;

bequeme Webschnittstellen, über die Benutzer alle PowerShell-Aktivitäten einfach verwalten können. Helpdesk-Teams und Endbenutzer arbeiten mit automatisch generierten webbasierten Eingabeformularen; und

zentralisierte Skriptausführung, die sicherstellt, dass alle manuellen, geplanten sowie ereignis- und prozessgesteuerten PowerShell-Aktivitäten auf einen Blick sichtbar sind. Administratoren verwenden ScriptRunner-Rollen, um Aufgaben sicher an Helpdesk-Teams und Endbenutzer zu delegieren. Domänenbenutzer führen definierte Aufgaben in lokalen, hybriden oder Cloud-Systemen ohne administrative Backend-Berechtigungen aus. ScriptRunner bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion. ScriptRunner ist jedoch modular aufgebaut und lizenziert, so dass Sie sich am besten mit ScriptRunner in Verbindung setzen sollten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und ein konkretes Preisangebot zu erhalten.

System Frontier System Frontier unterstützt Unternehmen beim Reduzieren von Administratorrechten und Vereinfachen des IT-Supports, indem es granulare Administratorberechtigungen delegiert. IT-Administratoren wandeln PowerShell und andere Skripte in sichere webbasierte Tools um, ohne GUIs von Hand erstellen zu müssen. Dieses Werkzeug zum Verteilen von Zugriffsrechten ist für Systemadministratoren gedacht, die Windows- und Linux-Server, Netzwerkgeräte und AD- oder Office 365-Ressourcen verwalten und über PowerShell- oder andere Skript-Kenntnisse verfügen. System Frontier ist pro verwaltetem Knoten lizenziert und ist in Server- und Nicht-Server-Lizenzen unterteilt. Server-Knoten decken Windows- und Linux-Server, Netzwerkgeräte und andere Geräte ab, die in einer Serverfunktion agieren. Nicht-Server-Knoten umfassen die Verwaltung von Workstations und Benutzerkonten wie AD- oder Office 365-Benutzer. Das Tool ist in vier Lizenzierungsoptionen verfügbar: eine kostenlose Community Edition, die auf 1.000 Server- oder Endpunktknoten, 50 delegierte Benutzer, fünf benutzerdefinierte -Tools und Community-Support beschränkt ist;

eine kostenlose 30-Tage-Testversion mit aktivierten Funktionen, die jeder mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse herunterladen kann;

die Pro-Version, die bei 2.900 US-Dollar pro Jahr für 100 Server-Knoten und 500 Nicht-Server-Knoten beginnt. Sie ist auf 100 delegierte Benutzer und 20 benutzerdefinierte Tools beschränkt. Vorrangiger E-Mail-Support ist inbegriffen; und

die Enterprise-Version, die ab 4.900 US-Dollar pro Jahr für 100 Serverknoten und 500 Nicht-Serverknoten erhältlich ist. Sie umfasst eine unbegrenzte Anzahl delegierter Benutzer und eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Tools sowie vorrangigen E-Mail- und Telefon-Support. System Frontier bietet Integrationen für Unternehmensanwendungen, darunter ServiceNow, Remedy, Cisco und Check Point. Dieses Tool verfügt außerdem über eine integrierte REST-API, über die Nutzer andere Anwendungen und Dienste anbinden. Da das Tool skriptbasiert ist, erstellen Benutzer selbst PowerShell-Skripte, um eine nahezu unbegrenzte Anzahl von anderen Diensten zu verbinden.